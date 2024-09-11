Периодическое издание
Сентябрь 2024 года

ТОП богатых
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2024

Ежегодно редакция RostovGazeta представляет рейтинг самых богатых жителей Ростовской области. Предпринимателей, чье состояние варьируется от нескольких сотен миллионов до десятков миллиардов рублей. Кто смог его приумножить, а кто, наоборот, утратил часть своего капитала? Показываем и рассказываем, как изменилась «золотая сотня».

как считали:

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.

Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Топ богатых:

#01

ВАДИМ
ВИКУЛОВ

Сумма активов, руб.
55 175 905 396
2
Сумма выручки, руб.
173 518 789 417
1
Чистая прибыль, руб.
19 249 531 565
1

Викулов Вадим Иванович второй год подряд возглавляет рейтинг самых богатых бизнесменов Ростовской области. Ему принадлежит один из крупнейших агрохолдингов России — «Астон». Чистая прибыль предпринимателя за год почти утроилась и достигла рекордных 19 млрд рублей. Лидирует он и по выручке. Всего Вадим Викулов выступает учредителем 18 компаний, но по размеру активов он не первый.

Список компаний:

АО «АСТОН»
ООО «АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ»
ООО «АДЗТ»
ООО «АДСК»
ООО «АИР»
ООО «АСВА»
ООО «АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ»
ООО «АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ»
ООО «АСТОН-АГРО»
ООО «АСТОН-ПОВОЛЖЬЕ»
ООО «КАВКАЗ-ЛОГИСТИК»
ООО «КРУТОЯРСКОЕ»
ООО «ТЕМИРИНДА»
ООО «ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ»
ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО»
ООО «ЮБИЛЕЙНОЕ»
ООО КПЗ «НОВЛЯНСКИЙ»
ООО УК «АСТОН»

#02

ВЛАДИМИР
МЕЛЬНИКОВ

Сумма активов, руб.
116 736 015 000
1
Сумма выручки, руб.
96 138 267 000
2
Чистая прибыль, руб.
7 097 956 000
3

В последний раз Мельников Владимир Владимирович, основатель компании по производству и продаже одежды «Глория Джинс», входил в состав ста богатейших людей Ростовской области в 2021 году. Тогда эксцентричный бизнесмен также занимал почетную вторую позицию, но выручка сети магазинов была почти в два раза меньше. К 2024 году она достигла 96 млрд рублей, а лицом российского бренда стала супермодель Ирина Шейк.

Список компаний:

ООО «ВВМ ИНВЕСТМЕНТС»
АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС»
АО «КОРПОРАЦИЯ „ГЛОРИЯ ДЖИНС“»

#03

КИРЯКИ
САВВИДИ

Сумма активов, руб.
34 788 139 162
3
Сумма выручки, руб.
26 752 575 580
9
Чистая прибыль, руб.
11 269 951 580
2

Самая богатая женщина Ростовской области поднялась в рейтинге с шестого на третье место. На Киряки Георгиевну зарегистрированы 37 компаний из группы «Агроком», основанной ее мужем Иваном Саввиди. В бизнес-портфель семьи Саввиди входят колбасный завод «Тавр», крупнейшее в мире предприятие по выпуску пластиковых оболочек «Атлантис-Пак», производитель питьевой и минеральной воды «Аква-Дон», Парк им. Октябрьской Революции и др. За год активы подорожали с 28 до 34 млрд рублей, а чистая прибыль выросла с 4 до 11 млрд.

Список компаний:

ООО «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ»
ООО «ХАЛЯЛЬ-ДОН»
ООО «АГРОКОМ — СТАВРОПОЛЬ»
ООО «АГРОКОМ ХОЛДИНГ»
ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
ООО «АПИК»
ООО «АПК „21 ВЕК“»
ООО «АРТЕМИДА-ДОН»
ООО «ВКУС СТАВРОПОЛЬЯ»
ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН»
ООО «ДОНСКОЙ ОСЕТР»
ООО «ЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
ООО «КАЗАЧКА»
ООО «КЛЕОНИКИ»
ООО «МД»
ООО «МИР ФИНАНСОВ»
ООО «МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «НАНСЕНА»
ООО «ОЛИМПИК ДРИМ»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ»
ООО «РКЗ-ТАВР»
ООО «РКО»
ООО «РОСТОВ-АРТ»
ООО «СТАВРОПОЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКТИВ»
ООО «ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
ООО «ТРОЯ»
ООО «УТИНЫЙ ОСТРОВ»
ООО «ФИРМА „АКВА-ДОН“»
ООО «ФОРВАРД +»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ»
ООО «ЭЛИТИНВЕСТ СТРОЙ»
ООО «ЯМС»
ООО МСО «ПАНАЦЕЯ»
ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»

#04

ДМИТРИЙ
УДРАС

Сумма активов, руб.
30 180 132 827
6
Сумма выручки, руб.
42 367 972 055
4
Чистая прибыль, руб.
7 011 576 778
4

Без участия Дмитрия Александровича Удраса не обходится ни один рейтинг богачей от RostovGazeta. Олигарх работает в связке с однокурсниками Юрием Рязановым и Константином Бабкиным. У трех товарищей бизнес — промышленный союз «Новое содружество», в который входит комбайновый завод «Ростсельмаш», — поделен строго поровну: во многих компаниях они владеют по 33,33% акций. Всего же Удрас является бенефициаром 26 фирм, их общая выручка превышает 42 млрд рублей (рост за год почти в 1,5 раза). В рейтинге по итогам 2022 года Дмитрий Удрас замыкал топ-5 богатейших предпринимателей региона, а сейчас уже метит в тройку.

Список компаний:

АО «КЛЕВЕР»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «АГРОВЕКТОР»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»
ООО"МЕТАЛЛКОМ»
ООО"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»

#05

ЮРИЙ
РЯЗАНОВ

Сумма активов, руб.
30 543 661 392
4
Сумма выручки, руб.
42 299 588 251
5
Чистая прибыль, руб.
6 996 023 687
5

Рязанов Юрий Викторович ненамного отстает от сокурсника. Но кроме крепкой деловой хватки ростовский предприниматель может похвастаться другими талантами: писательским, издательским, продюсерским. Он руководитель фонда поддержки развития общества «Наши дети», глава кинокомпании «Вверх» и совладелец фонда «Полиция нравов». Однако больше всего денег г-ну Рязанову приносит все-таки производство сельскохозяйственной и дорожной техники. По сравнению с прошлым годом бизнесмен опустился в рейтинге на две позиции, хотя все финансовые показатели и продемонстрировали впечатляющий рост: активы — на 6 млрд рублей, выручка — на 11, чистая прибыль — на 2,5.

Список компаний:

ООО «БЦ ФОРУМ»
ООО «ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ НИВА»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ РОСТСЕЛЬМАШ»
АО «КЛЕВЕР»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ОРИОН»
ООО «ПХ НИВА»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «САНСТАЙЛ»
ООО «ТК РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ АГРОЦИФРА»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»

#06

КОНСТАНТИН
БАБКИН

Сумма активов, руб.
30 180 187 784
5
Сумма выручки, руб.
42 368 144 031
3
Чистая прибыль, руб.
6 995 170 358
6

Бабкин Константин Анатольевич — последний из ростсельмашского трио в рейтинге самых богатых ростовчан. За прошлый год он также улучшил свои результаты и переместился в топе с десятой на шестую позицию. Более того, по выручке бизнесмен даже немного опережает своих бизнес-партнеров.

Список компаний:

АО «КЛЕВЕР»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «МАЛЫЙ ТАГАНАЙ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»

#07

СЕРГЕЙ
САМСОНЕНКО

Сумма активов, руб.
9 051 806 062
9
Сумма выручки, руб.
29 375 146 862
8
Чистая прибыль, руб.
5 628 788 812
7

Седьмое место в рейтинге богатых предпринимателей Ростовской области занимает Самсоненко Сергей Борисович. Ему принадлежит одна из крупнейших букмекерских контор в стране — «Бетсити». За последний год ставки на спорт принесли бизнесмену 29 млрд рублей выручки и 5 млрд рублей чистой прибыли (она, к слову, выросла в 15 раз). Всего же Самсоненко имеет доли в восьми компаниях. Интересный факт: уроженец Ростова в 2017 году был номинирован на звание богатейшего человека и в Македонии, где у г-на Самсоненко также есть бизнес.

Список компаний:

ООО «АВТОКОМ ГАРАНТ»
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»
ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ»
ООО «СЕМИМОЛ»
ООО «СИС ГОСПИТАЛЬ»
ООО «СИС ОТЕЛЬ»
ООО «ФОРТУНА»

#08

ПАВЕЛ
РОГАЧКИН

Сумма активов, руб.
3 903 687 600
16
Сумма выручки, руб.
20 813 583 888
10
Чистая прибыль, руб.
1 941 680 455
8

Рогачкину Павлу Александровичу принадлежат несколько крупных компаний, связанных с ремонтом и обслуживанием дорог. Зарегистрированы они в Ростовской области, но строят магистрали в том числе федерального значения. Второй год подряд предприниматель занимает восьмую позицию в рейтинге, хотя активы и выручка заметно выросли. Рогачкин единственный в топ-10, у кого прибыль немного, но снизилась.

Список компаний:

АО «ДОРСПЕЦСТРОЙ»
ООО «ГОРНЯК»
ООО «ДЛС»
ООО «МАСИКС»
ООО «СПК „РУДА-АГРО“»
ООО «Т-ТРАНС»
ООО «ЮГВЗРЫВПРОМ»

#09

СЕРГЕЙ
ФИЛОБОК

Сумма активов, руб.
3 692 744 000
18
Сумма выручки, руб.
16 792 357 000
14
Чистая прибыль, руб.
1 796 917 000
10

Значительно поднялся в топ-100 самых богатых предпринимателей Ростовской области Филобок Сергей Викторович. По итогам 2022 года он находился на 23-й строчке рейтинга, финансовые результаты 2023-го вывели его в первую десятку. Сергею Филобоку по-прежнему принадлежит только одна компания — официальный дилер завода «Ростсельмаш» по продаже комбайнов. Зато ООО «Группа Техноком» принесло ему почти 17 млрд рублей выручки и 1,8 млрд рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ГРУППА ТЕХНОКОМ»

#10

ОЛЕГ
ДОЦЕНКО

Сумма активов, руб.
3 237 325 000
20
Сумма выручки, руб.
39 688 654 000
6
Чистая прибыль, руб.
980 360 000
23

Доценко Олег Геннадьевич продвинулся в рейтинге богатейших дончан на одну ступень за год. Предприниматель владеет двумя компаниями — ООО «Меотида» и ООО «Логистик–Союз», обе специализируются на торговле «табачкой». Их суммарная выручка за 2023 год приблизилась к 40 млрд рублей, что почти вдвое лучше результата за 2022-й.

Список компаний:

ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»
ООО «МЕОТИДА»

#11

АЛЕКСАНДР
ЯРОШЕНКО

Сумма активов, руб.
9 239 631 313
8
Сумма выручки, руб.
9 262 636 820
32
Чистая прибыль, руб.
1 137 400 400
18

За четыре года участия в рейтинге богатейших жителей Ростовской области Александр Владимирович Ярошенко опустился с четвертой на 11-ю позицию. Возможно, предпринимателю стало сложнее развивать аграрный бизнес в условиях санкций. Ярошенко принадлежит большая часть холдинга «Урал-Дон», в который входят предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, птицефабрика и элеватор. По сравнению с 2022 годом активы и выручка агрохолдинга выросли, но чистая прибыль сократилась наполовину.

Список компаний:

ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ФИНАНС»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»

#12

СЕРГЕЙ
БАСОВ

Сумма активов, руб.
2 436 416 000
31
Сумма выручки, руб.
18 177 618 500
12
Чистая прибыль, руб.
1 150 498 500
16

Басов Сергей Иванович владеет половиной ООО «Топ Грейн Л.Т.Д», которое за 2023 год принесло ему более 18 млрд рублей на экспорте зерновых. Выручка компании выросла в три раза, чистая прибыль — в восемь раз, а предприниматель поднялся на 35 мест в обновленном рейтинге богатейших дончан. Сергею Басову также принадлежит 50% доли в автотранспортном предприятии.

Список компаний:

ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
ООО «ТОП ГРЕЙН АВТО»

#13

ОЛЬГА
БАСОВА

Сумма активов, руб.
2 436 416 000
32
Сумма выручки, руб.
18 177 618 500
13
Чистая прибыль, руб.
1 150 498 500
17

Басовой Ольге Александровне принадлежит вторая половина ООО «Топ Грейн Л.Т.Д» и ООО «Топ Грейн Авто». Как и ее бизнес-партнер она ворвалась в топ-15 самых состоятельных жителей Ростовской области. Годом ранее Ольга Басова занимала только 43-ю строчку рейтинга.

Список компаний:

ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
ООО «ТОП ГРЕЙН АВТО»

#14

ИГОРЬ
АНДРЕЕВ

Сумма активов, руб.
6 359 165 554
12
Сумма выручки, руб.
36 503 972 499
7
Чистая прибыль, руб.
514 626 820
45

Андреев Игорь Дмитриевич владеет чертовой дюжиной компаний в трех регионах страны: Ростовской области, Крыму и ДНР. Одни из крупнейших — «Сталекс Центр» и «Донецкий металлургический завод» — специализируются на производстве и продаже чугуна. Больше бизнесмену приносит только сеть продовольственных магазинов, в которых реализуются замороженные полуфабрикаты, мороженое, молочная и колбасная продукция, а также кондитерские изделия собственного изготовления. За год активы Игоря Андреева выросли в шесть раз, что помогло ему подняться с 18 на 14 место в «золотой сотне».

Список компаний:

ООО «ГЕРКУЛЕС»
ООО «ДГМЗ № 2»
ООО «ДМЗ»
ООО «ДМПЗ»
ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА „ЭСТЕТИКА“»
ООО «КРИСТАЛЛ ПЛЮС»
ООО «МПЗ»
ООО «ПАРК КРИСТАЛЛ»
ООО «СИТИ-ЗЕТ»
ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР»
ООО «ТД „ГОРНЯК“»
ООО «ХОЛОД ПЛЮС»

#15

ЕЛЕНА
МИХАЙЛЕНКО

Сумма активов, руб.
2 932 538 890
23
Сумма выручки, руб.
9 232 536 000
34
Чистая прибыль, руб.
1 738 598 990
12

Михайленко Елена Васильевна сохранила за собой место в тройке самых успешных предпринимательниц Ростовской области. Но бизнес у нее далеко не женский — Елена Михайленко владеет машиностроительным заводом Bonum, который производит полуприцепы, контейнеровозы, зерновозы и спецтехнику для сельского хозяйства. Выручка компании увеличилась вдвое за последний год, а чистая прибыль — втрое. Этот результат позволил бизнесвумен сменить 32-ю строчку в рейтинге на 15-ю.

Список компаний:

ООО «БАТАЙСК-СТРОЙСЕРВИС»
ООО «БОНУМ»
ООО «БОНУМ ТРАСТ»
ООО «БОНУМ ТАНКЕРС»

#16

ГЕННАДИЙ
ГАЛЬЧУК

Сумма активов, руб.
2 272 105 250
36
Сумма выручки, руб.
12 683 057 200
19
Чистая прибыль, руб.
952 338 100
24

Гальчук Геннадий Петрович впервые становится участником топ-100 богатых ростовчан. Предпринимателю принадлежит сеть торговых центров «Галактика» в Донецкой Народной Республике. Он также возглавляет Донецкое региональное отделение «Деловой России». Бизнесмен стартовал в рейтинге с 16 места, которое он получил за 12,7 млрд рублей выручки и почти 1 млрд рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «БЛАГОВЕСТ»
ООО «НАМЕСТНИК»
ООО «СТРОЙТОРГ»

#17

КОНСТАНТИН
КУЗИН

Сумма активов, руб.
6 200 821 871
13
Сумма выручки, руб.
10 398 809 227
24
Чистая прибыль, руб.
566 468 401
44

Немного богаче по сравнению с прошлым годом стал ростовский предприниматель Кузин Константин Витальевич. В его холдинг «Группа Мегаполис» входит, в частности, Шахтинская газотурбинная электростанция и компания «Вотерфолл ПРО», которая производит многослойную полипропиленовую пленку. Бизнесмен поднялся в топе на 17 место  за счет роста всех финансовых показателей.

Список компаний:

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
ООО «ОРГЛИТМАШ»
ООО «СИТИЛАЙФ»
ООО «ШАХТИНСКАЯ ГТЭС»

#18

ВЛАДИМИР
ЧЕРКЕЗОВ

Сумма активов, руб.
15 537 272 222
7
Сумма выручки, руб.
3 297 548 112
68
Чистая прибыль, руб.
1 760 934 789
11

Почти постоянный участник топа богатейших жителей Ростовской области Черкезов Владимир Аванесович в 2024 году опустился в нем на четыре позиции из-за резкого сокращения выручки. Предприниматель по прежнему единолично владеет ООО «Агрофирма Целина», также в его руках находится контрольный пакет акций ЗАО «Кировский конный завод». Г-н Черкезов активно участвует и в политической жизни Ростовской области: он депутат регионального парламента от «Единой России». В Заксобрании он трудится заместителем председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

Список компаний:

ООО «АГРОФИРМА ЦЕЛИНА»
ЗАО «КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД»

#19

СЕРГЕЙ
ИГНАШЕВ

Сумма активов, руб.
1 716 206 237
47
Сумма выручки, руб.
10 042 453 285
26
Чистая прибыль, руб.
983 521 007
21

На год Игнашев Сергей Михайлович выбыл из гонки богатейших ростовчан и вернулся лишь в этом году, заняв уверенную позицию в первой двадцатке. Если раньше ему принадлежало только четверть ООО «Маныч-Агро», предприятия по выращиванию зерновых культур и риса, то сейчас портфель бизнесмена прирос долями еще в шести компаниях. Их совокупная выручка превысила 10 млрд рублей.

Список компаний:

АО ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
ООО «АНТАРЕС»
ООО «ГУКОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «НИКА»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»

#20

АЛЕКСАНДР
МАКСИМЧЕНКО

Сумма активов, руб.
4 350 018 966
15
Сумма выручки, руб.
4 537 272 631
60
Чистая прибыль, руб.
1 027 983 000
20

Сохранил свое место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области Максимченко Александр Владимирович, бизнес-партнер Сергея Игнашева по шести из семи компаний. Правда, сумма его активов в 2,5 раза больше, а выручка — меньше. Чистая прибыль агрария за год удвоилась, но для роста в топе этого оказалось недостаточно.

Список компаний:

АО ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
ООО «АНТАРЕС»
ООО «ГУКОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «НИКА»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»

#21

СЕРГЕЙ
СУХОВЕНКО

Сумма активов, руб.
3 105 672 765
21
Сумма выручки, руб.
9 478 019 136
31
Чистая прибыль, руб.
442 395 847
55

Суховенко Сергей Леонидович, основатель агротехнологического холдинга «Бизон», по итогам 2023 года опустился в рейтинге богатейших дончан на пять строчек. Пятнадцать компаний, в которых у него есть доли, стабильно зарабатывают почти по 10 млрд рублей, но чистой прибыли приносят все меньше. Самая денежная из них — «Бизон-Трейд», компания по поставке и обслуживанию техники для агропромышленного комплекса. На нее пришлось больше половины всей годовой выручки.

Список компаний:

ООО «ЗАРЯ ДОНА»
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ "
ООО «БИЗОН — НОВОКУБАНСК»
ООО «БИЗОН ДСТ»
ООО «БИЗОН ЮГ»
ООО «БИЗОН-МИЛЛЕРОВО»
ООО «БИЗОН-ОРЛОВСКИЙ»
ООО «БИЗОН-ТРЕЙД»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОЛГОГРАДА»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИПАТОВО»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОРОЗОВСКА»
ООО «МД РОСТОВ»
ООО «МИСТРАЛЬ»
ООО «УК „АГРОТЕХНОПАРК“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

#22

НИКОЛАЙ
ГОНЧАРОВ

Сумма активов, руб.
7 354 408 850
10
Сумма выручки, руб.
2 372 735 800
83
Чистая прибыль, руб.
982 320 600
22

Год назад Гончаров Николай Александрович занимал 33-ю строчку в топ-100 богатых Ростовской области, а сегодня покорил 22-ю. Он совместно со своим отцом владеет группой компаний «Светлый» — крупнейшим сельскохозяйственным предприятием на севере Ростовской области, как отмечается на его официальном сайте. Кроме того, Николай Гончаров заседает в Госдуме, где занимает пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.

Список компаний:

ООО «АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯ РОЩА“»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СПЕКТР»
ООО «СТЕПНОЕ»

#23

ЭДУАРД
КУРОЧКИН

Сумма активов, руб.
3 477 083 000
19
Сумма выручки, руб.
2 811 226 000
78
Чистая прибыль, руб.
1 117 246 000
19

В собственности Курочкина Эдуарда Станиславовича находится только одна компания, зарегистрированная в Ростовской области, ООО «Раздолье». Бизнесмен выращивает озимую пшеницу, рапс, подсолнечник и кукурузу, и довольно успешно — за прошлый год выручка увеличилась на миллиард рублей. Растет и его вес в «золотой сотне» ростовских предпринимателей: с 27 места он поднялся на 23-е.

Список компаний:

ООО "РАЗДОЛЬЕ"

#24

АЛЕКСЕЙ
ДОКУКИН

Сумма активов, руб.
1 889 669 000
42
Сумма выручки, руб.
6 181 126 000
44
Чистая прибыль, руб.
858 594 000
30

Докукин Алексей Николаевич владеет группой компаний «Алеко», которая уже второй год подряд позволяет ему сохранять место в третьей десятке самых влиятельных людей Ростовской области. Бизнесмену, в частности, принадлежит Азовское производственное объединение «Алеко-Полимеры» — один из крупнейших в России производителей мягкой полипропиленовой упаковки. Годовая выручка компании составила без малого 5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АЛЕКО МАШИНЕРИ»
ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»
ООО «НИКА ГРУПП»
ООО «НИКА»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ТМ»

#25

СЕРГЕЙ
КИСЛОВ

Сумма активов, руб.
1 985 839 486
40
Сумма выручки, руб.
5 159 340 622
53
Чистая прибыль, руб.
940 290 954
25

Еще не так давно «семечковый магнат» Кислов Сергей Васильевич занимал первое место в рейтинге богатейших ростовчан. Его позиции в топ-100 начали ослабевать после продажи части активов. В прошлом году бизнесмен передал свою ключевую компанию «Юг Руси», которая владеет маслозаводами, элеваторами и портовым терминалом, структурам бывшего министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева. В результате активы Сергея Кислова сократились в семь раз, выручка — в 23 раза, чистая прибыль — в шесть раз, а сам он опустился в рейтинге с прошлогоднего 4-го на 25-е место.

Список компаний:

ООО «ВЕРНИСАЖ»
ООО «БРАТСКИЙ»
ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА ХОЛДИНГ»
ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА»
ООО «КОНКУР»
ООО «ЛАВЕ»
ООО «ЛУЧ ЮГ»
ООО «ОЛЬГИНКА»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОДНИЧОК»
ООО «РЫБАЧОК»
ООО «СИНКО»
ООО «СКАЧКИ»
ООО «СТЕПНЯК»
ООО «ТАМАНСКОЕ ХПП»
ООО «ФИШ КО»
ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ ХОЛДИНГ»
ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ЭНЗИМЕДИКА РУС»
ООО «ЮГИНВЕСТСТРОЙ»

#26

ДМИТРИЙ
КИРИЧЕНКО

Сумма активов, руб.
1 302 250 000
60
Сумма выручки, руб.
6 175 362 000
45
Чистая прибыль, руб.
1 186 931 000
15

Кириченко Дмитрий Анатольевич — новоиспеченный миллиардер в списке богатейших ростовских бизнесменов. Его торговая компания «Евро Стандарт — Термо» является официальным дилером машиностроительного завода «ТОНАР». Годовая выручка фирмы превысила 6 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ДИК»
ООО «ЕВРО СТАНДАРТ»
ООО «ЕВРО СТАНДАРТ-ТЕРМО»

#27

ДМИТРИЙ
СЕРИКОВ

Сумма активов, руб.
2 296 791 000
35
Сумма выручки, руб.
4 543 110 000
59
Чистая прибыль, руб.
876 158 000
29

Сериков Дмитрий Викторович владеет в Ростовской области компанией «Еврологистик», специализирующейся на железнодорожных и автоперевозках и экспедированию грузов. За год она принесла ему больше 700 млн рублей чистой прибыли. А для души у бизнесмена есть виноградники в Анапском районе. Это направление он начал развивать совместно с основателем винодельни «Ведерниковъ» Валерием Тройчуком. В будущем на «Виноградниках Варваровки» планируется выпускать около полумиллиона бутылок вина в год.

Список компаний:

ООО «АРКТИКА»
ООО «ВИНОГРАДНИКИ ВАРВАРОВКИ»
ООО «ЕВРОЛОГИСТИК»
ООО «ИНПРОМ»
ООО «НАШ ИСТОЧНИК»

#28

ЛЕОНИД
ВАЛЬДМАН

Сумма активов, руб.
3 794 302 500
17
Сумма выручки, руб.
4 523 468 800
61
Чистая прибыль, руб.
505 904 300
46

На две строчки в топ-100 богатых жителей Ростовской области опустился Вальдман Леонид Ефимович, владелец издательства «Феникс». В книжном бизнесе он с 1976 года, и за полвека неплохо в нем преуспел. Только за последний год активы и прибыль предпринимателя выросли почти на четверть. Но в пересчете на рубли этого оказалось недостаточно, чтобы вырасти в рейтинге.

Список компаний:

ООО «АСА»
ООО «ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО ФЕНИКС»
ООО «ТД ФЕНИКС»
ООО «ФЕНИКС+»
ООО «ФЕНИКС»
ООО СЗ «ФЕНИКС»
ООО «ФЕНИКС-АЛЬЯНС»
ООО «ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ»
ООО «ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР»
ООО «ФЕНИКС-Т»

#29

СТАНИСЛАВ
КОЗЛОВ

Сумма активов, руб.
1 880 479 100
43
Сумма выручки, руб.
5 269 926 265
52
Чистая прибыль, руб.
796 794 812
32

С 44-й на 29-ю позицию за год поднялся в рейтинге богатейших дончан Козлов Станислав Валерьевич, владелец Ростовской полиуретановой компании, крупного производителя пенополиуретановых компонентов, гидроизоляции и клеев. Другая его фирма, «РТ-Полиуретаны», специализируется на выпуске кейсов из полимерных композиционных материалов, в том числе для Минобороны и предприятий ОПК. Выручка и чистая прибыль всех 24 компаний, где бизнесмен значится учредителем, за прошлый год удвоились.

Список компаний:

ООО «ВГП»
ООО «ВЕНТАС»
ООО «ГРУППА К»
ООО «ДОРОЛИТ»
ООО «ИЗОСТЫК»
ООО «ИНТЕР-ЮГ»
ООО «КИБТЕХ»
ООО «МЕТАЛЛИСТ»
ООО «МК 20»
ООО «ПИК-КОМПОЗИТ»
ООО «ПИК-ПОЛИМЕР»
ООО «РАУ 505»
ООО «РТ-ИЗОФОРМ»
ООО «РТ-ПОЛИПЛАСТ»
ООО «РТ-ПОЛИУРЕТАНЫ»
ООО «РТ-ЭПАФЛЕКС»
ООО «СМАРТЭЙРКЕЙ»
ООО «СОДРУЖЕСТВО»
ООО «СТК»
ООО «ТЕХНОПЛАСТ»
ООО «ТРИЭС»
ООО «ЮГ — ПЛАСТ»
ООО «ЮТА»
ООО НПО «ДИЭЛЕКТРИК»

#30

СВЯТОСЛАВ
ШАЛАЙ

Сумма активов, руб.
2 568 315 600
28
Сумма выручки, руб.
6 031 341 200
47
Чистая прибыль, руб.
458 544 600
52

Второй самый богатый предприниматель в издательской сфере Ростовской области — Шалай Святослав Геннадьевич. Он является единственным владельцем издательского дома «Проф-Пресс», выручка которого за прошлый год достигла рекордных 5,6 млрд рублей. Несмотря на это, удержаться на 29 месте в рейтинге ему не удалось.

Список компаний:

ООО «ВМС»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОФ-ПРЕСС»
ООО «СВЯТОСЛАВ»

#31

ИГОРЬ
СИДОРКИН

Сумма активов, руб.
2 957 170 282
22
Сумма выручки, руб.
8 774 132 196
36
Чистая прибыль, руб.
317 005 145
70

Владелец холдинга «Диорит» Сидоркин Игорь Валерьевич вышел из топ-30 самых богатых людей Ростовской области. В его собственности частично или полностью находится восемь компаний, которые занимаются производством и продажей бытовой техники: холодильников, сплит-систем, кухонных плит и т. п. И хотя активы и выручка холдинга стабильно растут, его чистая прибыль понемногу сокращается.

Список компаний:

ООО «ДИОРИТ СЕРВИС»
ООО «ДИОРИТ»
ООО «ДИОРИТ-ТЕХНИС»
ООО «ДИОРИТ-ТЕХНО»
ООО «ДИОРИТ-ТРАНЗИТ»
ООО «ДОНФРОСТ»
ООО «ТЕРМИНАЛ-ИНТЕР»
ООО «ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС»

#32

СЕРГЕЙ
АЛЕЙНИКОВ

Сумма активов, руб.
1 233 781 000
62
Сумма выручки, руб.
8 313 825 000
39
Чистая прибыль, руб.
814 883 000
31

В полном владении Алейникова Сергея Федоровича в Ростовской области находится только одна компания — ООО «Семакс Металл». Она уже 10 лет специализируется на переработке, поставке и оптовой торговле металлами, металлическими рудами и ферросплавами., но последний год оказался самым успешным. Выручка компании выросла в два раза, чистая прибыль — в три. Это позволило ее владельцу подняться в рейтинге с 61-го на 32-е место.

Список компаний:

ООО «СЕМАКС МЕТАЛЛ»

#33

РОМАН
ГУЛУА

Сумма активов, руб.
1 391 125 139
56
Сумма выручки, руб.
10 208 400 840
25
Чистая прибыль, руб.
449 546 540
53

Гулуа Роман Зурабиевич впервые становится участником топ-100 самых богатых людей Ростовской области. Основную выручку дают три из девяти принадлежащих ему компаний. Это «РостовТракСервис», которая занимается диагностикой и ремонтом грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов европейских марок, «Грифон», официальный дилер КАМАЗа, и «М-Стандарт-Юг», генеральный подрядчик по уборке улиц Ростова-на-Дону.

Список компаний:

ООО «АГРО МОЛЛ»
ООО «ГРИФОН»
ООО «ГРИФОН»
ООО ТК «ГРИФОН»
ООО «МСЮ»
ООО «Р Г АВИА»
ООО ТД «РОМАКС»
ООО «РТС»
ООО «РКЦ»

#34

АЛЕКСАНДР
ГОНЧАРОВ

Сумма активов, руб.
5 727 464 079
14
Сумма выручки, руб.
2 233 789 992
85
Чистая прибыль, руб.
676 956 173
40

Гончаров Александр Евгеньевич — основатель группы компаний «Светлый», в которой ему принадлежит восемь юридических лиц в основном из сферы растениеводства. ГК «Светлый», по данным ее официального сайта, занимается выращиванием озимой пшеницы, подсолнечника, ячменя, нута, кукурузы, сорго, просо, сафлора и льна. Однако по сравнению с 2022 годом выручка агрохолдинга сократилась в три раза. Как следствие, его совладелец опустился в топе богатейших дончан с 21 на 34-е место.

Список компаний:

ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯ РОЩА“»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СПЕКТР»

#35

АНДРЕЙ
БАЛДИН

Сумма активов, руб.
1 450 403 230
52
Сумма выручки, руб.
14 090 169 160
16
Чистая прибыль, руб.
299 913 850
72

Балдин Андрей Викторович — владелец группы «XXI ВЕК», крупнейшей дистрибуционно-логистической компании в Южном федеральном округе, отмечается на ее сайте. Помимо поставок продуктов питания в торговые сети она занимается продажей товаров через торговые автоматы, производством безалкогольных напитков и строительством. За 2023 год выручка группы компаний сократилась более чем на 1 млрд рублей, что отбросило ее собственника с 28 на 35-е место в рейтинге.

Список компаний:

ООО «XXI ВЕК ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ»
ООО «АС»
ООО «КОМПАНИЯ АКВА-ЮГ»
ООО «МАРКЕТ»
ООО «НЕО-ТРЕЙД»
ООО «РУСИНОВ»
ООО «СТОРУМ»
ООО ПКФ «ТАВРОС»
ООО «ХХI ВЕК»

#36

ВЛАДИМИР
СЕМЕНЮК

Сумма активов, руб.
1 846 415 000
44
Сумма выручки, руб.
4 010 782 000
65
Чистая прибыль, руб.
764 671 000
34

Семенюк Владимир Васильевич — дебютант рейтинга 100 самых богатых людей Ростовской области, хотя в бизнесе уже давно. Во владении предпринимателя находится только ООО «Полесье». Компания вот уже четверть века занимается производством оборудования для атомной энергетики. В 2023 году общая сумма заказов превысила 4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ПОЛЕСЬЕ»

#37

ЮРИЙ
ФИЛИППОВ

Сумма активов, руб.
2 525 270 500
29
Сумма выручки, руб.
1 948 378 000
90
Чистая прибыль, руб.
916 801 500
27

Филиппов Юрий Васильевич владеет тремя компаниями, специализирующимися на доставке грузов речным и морским транспортом. Несмотря на рост всех финансовых показателей «Донмастера», его учредитель не смог продвинуться в рейтинге ростовских богачей. Минус одно место за год.

Список компаний:

ООО «ДОНМАСТЕР ПЛЮС»
ООО «ДОНМАСТЕР»
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР»

#38

Николай МАМОНОВ

Сумма активов, руб.
1 345 383 270
58
Сумма выручки, руб.
5 815 908 450
49
Чистая прибыль, руб.
596 951 190
42

На одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом опустился Мамонов Николай Николаевич, который владеет группой компаний «Ровен» по производству и поставке вентиляционного и холодильного оборудования. Как сообщается на официальном сайте «Ровена», он имеет филиалы в 41 городе России и один в белорусском Минске. Годовая выручка группы компаний превысила 5,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «РОВЕН — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»
ООО «РОВЕН-АСТРАХАНЬ»
ООО «РОВЕН-ВЛАДИМИР»
ООО «РОВЕН-ВОЛГОГРАД»
ООО «РОВЕН-ВОРОНЕЖ»
ООО «РОВЕН-ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «РОВЕН-ИЖЕВСК»
ООО «РОВЕН-КАЗАНЬ»
ООО «РОВЕН-КАЛИНИНГРАД»
ООО «РОВЕН-КРАСНОДАР»
ООО «РОВЕН-М»
ООО «РОВЕН-НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ООО «РОВЕН-НОВОРОССИЙСК»
ООО «РОВЕН-НОВОСИБИРСК»
ООО «РОВЕН-ОМСК»
ООО «РОВЕН-ОРЕНБУРГ»
ООО «РОВЕН-ПЕНЗА»
ООО «РОВЕН-ПЕРМЬ»
ООО «РОВЕН-ПЯТИГОРСК»
ООО «РОВЕН-РЕГИОНЫ»
ООО «РОВЕН-САМАРА»
ООО «РОВЕН-САРАТОВ»
ООО «РОВЕН-СЕВАСТОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-СИМФЕРОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-СМОЛЕНСК»
ООО «РОВЕН-СОЧИ»
ООО «РОВЕН-СПБ»
ООО «РОВЕН-СТАВРОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-ТАМБОВ»
ООО «РОВЕН-ТВЕРЬ»
ООО «РОВЕН-ТОЛЬЯТТИ»
ООО «РОВЕН-ТЮМЕНЬ»
ООО «РОВЕН-УЛЬЯНОВСК»
ООО «РОВЕН-УФА»
ООО «РОВЕН-ЧЕБОКСАРЫ»
ООО «РОВЕН-ЧЕЛЯБИНСК»
ООО «РОВЕН-ЯРОСЛАВЛЬ»

#39

ТАТЬЯНА
ГОНЧАРОВА

Сумма активов, руб.
2 724 158 398
25
Сумма выручки, руб.
1 863 675 302
91
Чистая прибыль, руб.
749 038 812
35

Гончарова Татьяна Николаевна также имеет непосредственное отношение к аграрной группе компаний «Светлый». На нее зарегистрированы, полностью или частично, шесть фирм стоимостью 2,7 млрд рублей. Они принесли бизнесвумен почти 750 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «КАЛИНИНСКИЙ»
ООО «МПК „СВЕТЛЫЙ“»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «СПЕКТР»

#40

ВЛАДИМИР
БОЛДИН

Сумма активов, руб.
2 717 266 000
26
Сумма выручки, руб.
5 075 283 000
55
Чистая прибыль, руб.
311 958 000
71

В прошлом году Болдин Владимир Анатольевич занимал 30-е место в рейтинге с одной компанией по продаже сельхозтехники ООО «Альтаир СМ». В этом году бизнесмен расширил свой портфель до четырех предприятий, но это не помогло ему вырасти в топ-100. Несмотря на рост активов и выручки, чистая прибыль пока снижается. Сейчас в группу компаний «Альтаир» также входят сельхозпредприятия «Альтаир–Агро» и «Альтаир-Агро 2».

Список компаний:

ООО «АГРОМАШ-ВОСТОК»
ООО «АЛЬТАИР СМ»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО 2»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО»

#41

РОМАН
ВЕНЕДИКТОВ

Сумма активов, руб.
1 545 836 000
48
Сумма выручки, руб.
1 690 400 000
92
Чистая прибыль, руб.
1 294 660 000
14

Венедиктов Роман Андреевич — новичок среди донских олигархов. Предпринимателю принадлежит одна компания «Финтек системс». Она занимается разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения. Только за прошлый год ООО «Финтек системс» принесло бизнесмену почти 1,3 млрд рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ФИНТЕК СИСТЕМС»

#42

БОРИС
АКСЕНОВ

Сумма активов, руб.
1 788 800 000
45
Сумма выручки, руб.
3 153 564 850
72
Чистая прибыль, руб.
696 675 000
38

По сравнению с прошлым годом Аксенов Борис Владимирович опустился в рейтинге самых богатых людей Ростовской области на одну ступень. Хотя активы бизнесмена приросли 45% компании ООО «Русагромир» — крупного поставщика сельскохозяйственной техники для аграрного бизнеса. Предприниматель также владеет автомагазином «СальскТракСервис» и заводом «Сальсксельмаш».

Список компаний:

ООО «РУСАГРОМИР»
ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
ООО «САЛЬСКТРАКСЕРВИС»

#43

ИВАН
СТРУКОВ

Сумма активов, руб.
1 366 361 000
57
Сумма выручки, руб.
4 223 528 000
64
Чистая прибыль, руб.
679 136 500
39

Владелец компании «Ростовстрой», которая возвела самый высокий небоскреб в Ростове, тоже стремится к вершине рейтинга. За год Струков Иван Викторович поднялся на пять строчек в сотне самых богатых жителей региона. Чистая прибыль и активы всех трех строительных компаний, принадлежащих г-ну Струкову, выросли почти вдвое.

Список компаний:

ООО «АСТРА-С»
ООО «РОСТОВСТРОЙ»
ООО «РСУ-3»

#44

ВАЛЕРИЙ
КОМЯГИН

Сумма активов, руб.
1 113 543 000
65
Сумма выручки, руб.
13 799 350 000
17
Чистая прибыль, руб.
214 222 000
84

Комягин Валерий Николаевич в топ-100 богатых ростовчан попадает уже в третий раз. Логично: дела его фармацевтической компании «Органика» и сети аптек «Эскулап» идут в гору. Суммарная выручка бизнеса выросла на миллиард рублей, но подкачала чистая прибыль. Поэтому предприниматель в рейтинге теперь занимает не 38 место, а 44-е.

Список компаний:

ООО «КОМПАНИЯ ОРГАНИКА»
ООО «ОРГАНИКА-ЮГ»
ООО «РЗРК»
ООО «ЭСКУЛАП»

#45

ВЛАДИМИР
КЛИМЕНКО

Сумма активов, руб.
738 758 000
82
Сумма выручки, руб.
8 725 293 000
37
Чистая прибыль, руб.
463 415 000
51

Единственная компания в собственности Клименко Владимира Александровича по итогам 2023 года стала настолько прибыльной, что позволила ему подняться с 56-й на 42-ю строчку рейтинга самых богатых жителей Ростовской области. ООО «Гелиос плюс», которое работает в сфере закупки и реализации сельхозпродукции, поставки удобрений и семян, заработало 8,7 млрд рублей против 6,2 млрд годом ранее.

Список компаний:

ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС»

#46

АНАТОЛИЙ
АНДРЮЩЕНКО

Сумма активов, руб.
554 812 090
94
Сумма выручки, руб.
12 424 274 440
20
Чистая прибыль, руб.
412 791 710
58

Андрющенко Анатолий Анатольевич владеет 67% компании «Делтрейд» по экспорту сельскохозяйственной продукции и подсолнечного масла в страны Европы и Азии. В прошлом году он поделился третью своего бизнеса с Эдуардом Кравченко. При этом его положение в топе богатейших дончан только улучшилось: г-н Андрющенко взлетел с 77 на 46-е место.

Список компаний:

ООО «АСТЕРИЯ»
ООО «ДЕЛТРЕЙД»

#47

ЕЛЕНА
КУДРЯВЦЕВА

Сумма активов, руб.
857 857 000
71
Сумма выручки, руб.
10 633 210 000
23
Чистая прибыль, руб.
245 809 000
78

Елена Николаевна Кудрявцева в число самых богатых жителей Ростовской области попадает впервые. Бизнес-леди — единственный учредитель ООО «Партнер», которое до недавнего времени принадлежало участнику прошлогоднего рейтинга Геннадию Авдееву. Компания сменила собственника, но не сферу деятельности. Она по-прежнему специализируется на оптовой торговле табачными изделиями. Выручка «Партнера» за год выросла в полтора раза, чистая прибыль — почти в три.

Список компаний:

ООО «ПАРТНЕР»

#48

ВИКТОР
ЗУБЕНКО

Сумма активов, руб.
2 116 918 751060
38
Сумма выручки, руб.
1 404 900 192
97
Чистая прибыль, руб.
502 636 527
47

Зубенко Виктор Викторович — Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, бизнес ведет в Сальском районе Ростовской области. Начинал в 90-х с небольшого КФХ «Славяне», сегодня одноименная компания стабильно зарабатывает больше миллиарда рублей в год. Предприятие занимается производством зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей.

Список компаний:

ООО «САЛЬСКАЯ ЯРМАРКА»
ООО «САЛЬСКИЙ РЫНОК»
ООО «САЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ООО «СГС»
ООО «СГСПРОЕКТ»
ООО «СЛАВЯНЕ»

#49

АРТАШЕС
АРУТЮНЯНЦ

Сумма активов, руб.
2 831 006 580
24
Сумма выручки, руб.
279 408 350
150
Чистая прибыль, руб.
1 581 519 270
13

Арутюнянц Арташес Владимирович ранее не входил в наш топ самых богатых людей Ростовской области, однако он завсегдатай рейтинга самых влиятельных дончан. Например, по итогам 2022 года он стал 57-м по авторитету в регионе. Г-н Арутюнянц — владелец инвестиционного холдинга «Лернако» со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Под его управлением находится около десятка дочерних фирм из сферы строительства. А недавно компания «Лернако» стала партнером крупного столичного застройщика «Самолет». Добавим, что предприниматель также занимает пост президента футбольного клуба «Ростов».

Список компаний:

ООО «А1»
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»
ООО «КЯФАРЬ»
ООО «ЛЕРНАКО»
ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ»
ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ»
ООО «ПРОЕКТ-С-24»
ООО «СЗ „ДОНСИТИ“»
ООО «СЗ „ЖК ТЕКУЧЕВ“»
ООО «СЗ „МАГНУМ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ-ДОН“»
ООО «СЗ СК-ДОМ»
ООО «СМУ-6»
ООО «СПАРТА»
ООО «ТЕКУЧЕВ»
ООО «ЮЖНЫЙ КАПИТАЛ»

#50

ИГОРЬ
ВОРОБЬЕВ

Сумма активов, руб.
1 391 191 000
55
Сумма выручки, руб.
1 096 983 000
107
Чистая прибыль, руб.
935 062 000
26

Воробьев Игорь Васильевич в первый раз становится участником рейтинга 100 самых богатых жителей Ростовской области. Предприниматель владеет одной строительной компанией «Стройсервис». За прошлый год она заработала своему владельцу почти 1 млрд рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «СТРОЙСЕРВИС»

#51

АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛЕНКО

Сумма активов, руб.
648 062 000
85
Сумма выручки, руб.
5 562 534 000
51
Чистая прибыль, руб.
443 361 000
54

Дебютант сотни богатейших дончан. Михайленко Александр Сергеевич владеет двумя компаниями, которые принесли ему в прошлом году более 5,5 млрд рублей. Это «Транзит-Дон», дилер грузовой техники, и «Карговилл», грузовой автосервис.

Список компаний:

ООО «КАРГОВИЛЛ»
ООО «Транзит-Дон»

#52

ПЕТР
ХОДЫКИН

Сумма активов, руб.
2 126 868 000
37
Сумма выручки, руб.
2 203 116 000
87
Чистая прибыль, руб.
356 604 000
66

Самое большое падение в рейтинге за год у Ходыкина Петра Викторовича. В 2023 году он занимал вторую строчку в «золотой сотне» дончан, а в 2024 году не попал даже в топ-50. Дело в том, что его крупнейший актив, торговый дом «Риф» (один из ведущих экспортеров зерна), сменил название на «Родные поля» и закрыл информацию о своих учредителях. Однако в деловых СМИ г-на Ходыкина по-прежнему называют бенефициаром компании. По итогам 2023 года он занял третье место в списке Forbes в категории крупнейших налогоплательщиков страны с личным доходом 20,4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «БАЛАБИНСКОЕ»
ООО «СТЕПЬ»
ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ»

#53

ОКСАНА
СТРЕЛЬНИКОВА

Сумма активов, руб.
1 396 257 000
54
Сумма выручки, руб.
2 742 159 000
79
Чистая прибыль, руб.
403 493 000
59

Стрельникова Оксана Анатольевна с 85 места поднялась в рейтинге на 53-е. Предпринимательница в прошлом году консолидировала в своих руках Таганрогский лакокрасочный завод «Радуга Малер» (ООО ТД «Радуга»). Компания принесла ей более 2,7 млрд рублей выручки.

Список компаний:

ООО «ТД РАДУГА»

#54

СЕРГЕЙ
АВАКЯН

Сумма активов, руб.
2 652 197 000
27
Сумма выручки, руб.
2 009 821 000
89
Чистая прибыль, руб.
252 551 000
77

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Авакян Сергей Александрович опустился в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области на 14 позиций за год. В начале 90-х он работал агрономом в КФХ «Рассвет», а теперь возглавляет одноименную компанию с годовой выручкой 2 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «РАССВЕТ»

#55

ПАВЕЛ
ПРИБЫЛОВ

Сумма активов, руб.
432 700 420
108
Сумма выручки, руб.
13 133 003 122
18
Чистая прибыль, руб.
345 028 845
69

На 55 месте рейтинга — владелец группы компаний «Фармацевт», развивающей сеть «Социальная аптека», Прибылов Павел Петрович. Новичок в рейтинге, но не в бизнесе: история компании ведет отсчет с 1993 года. Всего предпринимателю принадлежит больше 20 компаний с совокупной выручкой за 2023 год 13 млрд рублей. Основатель благотворительного фонда Николая Чудотворца.

Список компаний:

ООО «ВИКТАН»
ООО «ГЛОБУС»
ООО «ГЛОБУС-ФАРМАЦИЯ»
ООО «РЕНЕССАНС ЭСТЕТИКА»
ООО «СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СКИФ-СЕРВИС»
ООО «СОЦАКТИВ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 8»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА ВОЛГА»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА КРАСНОДАР»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА РОСТОВ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА СТАВРОПОЛЬ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА ЦЕНТР»
ООО «СТЕКЛЯННЫЙ КУБ»
ООО «СТРОИТЕЛЬ-2002»
ООО «ФАРМАКТИВ»
ООО «ФАРМАЦЕВТ ЛАЙФСАЙНС»
ООО «ФАРМАЦЕВТ»
ООО «ЮГ ФАРМА 1»
ООО «ЮГ ФАРМА 3»
ООО «ЮГ ФАРМА 4»
ООО «ЮГ ФАРМА ВОРОНЕЖ»
ООО «ЮГ ФАРМА КРАСНОДАР»

#56

ВИТАЛИЙ
МАЗИН

Сумма активов, руб.
2 461 729 803
30
Сумма выручки, руб.
1 001 782 594
118
Чистая прибыль, руб.
489 011 814
48

Всего два года назад Мазин Виталий Георгиевич был 12-м по величине состояния в Ростовской области, сегодня — только 56-й. Отчасти это связано с тем, что состав учредителей торгового комплекса «Горизонт», в числе которых был г-н Мазин, теперь не раскрывается. А ведь выручка этой компании за прошлый год составила рекордные 2,6 млрд рублей. Открыто предприниматель зарабатывает на водно-оздоровительном комплексе «Горизонт», одноименной энергокомпании и еще десятке различных фирм.

Список компаний:

ООО «АНКОР-ПЛЮС»
ООО «БЕТА»
ООО «ВОК ГОРИЗОНТ»
ООО «ГЕММА-ПЛЮС»
ООО «ГОРИЗОНТСНАБ»
ООО «ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО»
ООО «ИНТЕРТРАНС ПЛЮС»
ООО «КОНТ-Р»
ООО «ОБИ-Р»
ООО «ОМЕГА»
ООО «ПЛАНЕТА»
ООО «ЦКТБ»
ООО «ЮНИ-АВТО»
ООО"АНКОР»

#57

АРТУР
БЕГОЯН

Сумма активов, руб.
6 598 619 000
11
Сумма выручки, руб.
1 198 112 000
102
Чистая прибыль, руб.
211 685 000
85

Бегоян Артур Ашотович впервые попадает в топ-100 самых богатых дончан. Предпринимателю принадлежит сеть магазинов низких цен «Патриот» в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, а также оптовая компания «Севан-Инвест». Чистая прибыль для золотой сотни бизнесменов у него довольно скромная, чуть больше 200 млн рублей, но активы впечатляющие, почти 6,6 млрд.

Список компаний:

ООО «АГРОПАРТНЁР»
ООО «СЕВАН-ИНВЕСТ»

#58

СЕРГЕЙ
КАЛАШНИКОВ

Сумма активов, руб.
1 311 521 000
59
Сумма выручки, руб.
1 060 551 000
113
Чистая прибыль, руб.
876 466 000
28

Калашников Сергей Владимирович ранее не входил в сотню самых состоятельных жителей Ростовской области. Предприниматель владеет только одной строительной компанией — ООО «СК 21». Благодаря выручке в 1 млрд рублей он занимает 58-е место в рейтинге донских олигархов.

Список компаний:

ООО «СК 21»

#59

ИВАН
СЕДЫХ

Сумма активов, руб.
808 399 000
73
Сумма выручки, руб.
8 355 800 000
38
Чистая прибыль, руб.
178 888 000
91

Как и год назад, Седых Иван Михайлович владеет только одной компанией под названием «Юг полимер». Она занимается поставками полиэтилена и полипропилена для производства тары и упаковочных материалов. Выручка «Юг полимера» выросла почти на 2 млрд рублей, за счет чего ее собственник поднялся в рейтинге на семь позиций.

Список компаний:

ООО «ЮГ ПОЛИМЕР»

#60

ОЛЕГ
СЛАЩУК

Сумма активов, руб.
764 440 000
79
Сумма выручки, руб.
12 373 354 000
21
Чистая прибыль, руб.
119 681 000
106

Слащук Олег Анатольевич — владелец федерального металлотрейдера, компании «Айрон» со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Представительство фирмы с годовой выручкой 11,5 млрд рублей работает в Москве, а складская сеть охватывает еще два региона — Краснодарский и Ставропольский край. Удержать прошлогоднее 53-е место в рейтинге бизнесмену не удалось из-за сокращения чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «АБ ФАБРИКА ПРОЕКТОВ»
ООО «АЙРОН»
ООО «РИК»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТКОМ»
ООО «УК ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

#61

ОЛЕГ
НЕПОЧАТЫХ

Сумма активов, руб.
917 603 000
69
Сумма выручки, руб.
4 668 935 000
57
Чистая прибыль, руб.
231 435 000
81

Непочатых Олег Вадимович впервые становится участником рейтинга богатых жителей Ростовской области. К нему от отца перешла угольная компания «Югэнергосистема», но его место в рейтинге сыну занять не удалось. Вместо 50-й строчки он вынужден довольствоваться 61-й. Дело не только в том, что у отца активы были больше, но и в падении выручки компании, которое продолжается второй год подряд.

Список компаний:

ООО «ЮГЭНЕРГОСИСТЕМА»

#62

ЛЕОН
ТИРАЦУЯН

Сумма активов, руб.
755 536 001
80
Сумма выручки, руб.
2 585 149 989
80
Чистая прибыль, руб.
467 913 141
49

Тирацуян Леон Георгиевич стартовал в рейтинге с 81 места два года назад. У него есть небольшая доля в букмекерском бизнесе Сергея Самсоненко, которая дает ему более 600 млн рублей чистой прибыли в год. А также собственная компания «Вардар» с «большим опытом в запуске видеостриминговых сервисов, низкоуровневого программирования специализированных устройств связи и кассового оборудования» (цитата по ее официальному сайту). Она приносит бизнесмену еще  4 млн рублей.

Список компаний:

ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ВАРДАР»
ООО «ФОРТУНА»

#63

ДМИТРИЙ
ДАВИДЕНКО

Сумма активов, руб.
637 641 000
87
Сумма выручки, руб.
2 521 246 000
81
Чистая прибыль, руб.
593 494 000
43

Давиденко Дмитрий Борисович в сотне ростовских богачей впервые. Предпринимателю принадлежит только ООО «Универсал-Юг». Под основным видом деятельности компании «Торговля оптовая неспециализированная» скрывается продажа электронных сигарет, в том числе под собственным брендом Ozi. Только за прошлый год бизнесмен заработал на вейпах 2,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «УНИВЕРСАЛ-ЮГ»

#64

АНДРЕЙ
КАМЕНЕВ

Сумма активов, руб.
747 028 001
81
Сумма выручки, руб.
2 440 889 989
82
Чистая прибыль, руб.
463 558 141
50

В 2022 году Каменев Андрей Николаевич уже становился участником топ-100 богатейших дончан. Тогда он занимал 86 место, сейчас поднялся на 64-е. Бизнесмену принадлежит только 5% ООО «Бетсити» и 4,95% ООО «Фортуна». Но и эти небольшие доли позволяют ему зарабатывать более 2,4 млрд рублей в год.

Список компаний:

ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»

#65

ВИКТОР
ВАРЛАМОВ

Сумма активов, руб.
2 370 720 000
33
Сумма выручки, руб.
958 575 000
120
Чистая прибыль, руб.
402 150 000
60

Варламов Виктор Иванович за год опустился на семь позиций в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области, хотя все финансовые показатели его единственной агрофирмы «Оргтехника-ВР» продемонстрировали рост. Но конкуренция среди сельхозпредпринимателей очень жесткая, и чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать со всех ног.

Список компаний:

ООО «ОРГТЕХНИКА-ВР»

#66

КОНСТАНТИН
САРИЕВ

Сумма активов, руб.
592 569 875
92
Сумма выручки, руб.
3 318 444 500
67
Чистая прибыль, руб.
424 017 500
57

Константин Эдуардович Сариев — владелец группы компаний «Пульс». В нее входит разработчик и производитель медицинского и измерительного оборудования НПФ «Пульс» и поставщик медицинского оборудования от мировых производителей ТД «Пульс». Более успешные предприниматели потеснили его с прошлогоднего 57 места, но бизнес г-на Сариева работает в плюс, а значит еще не все потеряно.

Список компаний:

ООО «НПФ ПУЛЬС»
ООО «ТД ПУЛЬС»

#67

ЛИДИЯ
ОСНОВИНА

Сумма активов, руб.
1 072 619 360
66
Сумма выручки, руб.
1 435 529 860
96
Чистая прибыль, руб.
428 777 320
56

Основина Лидия Валентиновна не смогла удержать 49-е место в рейтинге богатейших дончан 2023 года: снизились и активы, и чистая прибыль. Основной доход предпринимательнице по-прежнему приносит компания-производитель светодиодного оборудования «Фортис» (входит в холдинг NorGroup) и мусорная компания «Экотранс-Про».

Список компаний:

ООО «ДОВЕРИЕ»
ООО «КСЗ»
ООО «СЗ ДТК»
ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»
ООО «ФОРТИС»
ООО «ЭКОТРАНС-ПРО»

#68

ЕГОР
СНИМЩИКОВ

Сумма активов, руб.
428 989 930
110
Сумма выручки, руб.
9 256 546 530
33
Чистая прибыль, руб.
279 827 270
75

Еще один дебютант рейтинга ростовских богачей — Снимщиков Егор Михайлович. Ключевой актив предпринимателя — экспортная компания «Южная гардарика». Она специализируется на оптовой купле-продаже сельхозпродукции, преимущественно зерновых. Годовая выручка компании уверенно приближается к 10 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ГРАНОВИТА»
ООО «ФРЕЯ»
ООО «ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА»

#69

ЯКОВ
БАТЫГОВ

Сумма активов, руб.
363 468 600
119
Сумма выручки, руб.
9 854 803 400
27
Чистая прибыль, руб.
286 457 800
74

Еще один зернотрейдер в топ-100 самых богатых жителей Ростовской области. Батыгов Яков Александрович попал в рейтинг впервые. 69 место ему принесла компания «Спекко» с годовой выручкой 9,5 млрд рублей. Предпринимателю также принадлежит онлайн-сервис для организации безопасной доставки грузов Cargis.

Список компаний:

ООО «КАРГИС»
ООО «СПЕККО»
ООО «ТРЕЛОНИЯ»

#70

СТАНИСЛАВ
КОЛОСКО

Сумма активов, руб.
982 405 300
67
Сумма выручки, руб.
988 367 700
119
Чистая прибыль, руб.
730 597 600
37

Колоско Станислав Тадеушевич владеет половиной ООО «БеларусЮгСервис» — поставщика тракторов, сельскохозяйственной техники, запасных частей, оборудования и расходных материалов из Азова. Возраст этой компании перевалил за 20 лет, а чистая прибыль — за 1,4 млрд рублей. Параллельно предприниматель разводит овец породы сальский меринос в ООО «Белозерное».

Список компаний:

ООО «БЕЛАРУСЮГСЕРВИС»
ООО «БЕЛОЗЕРНОЕ»
ООО «ТС»

#71

ВЛАДИМИР
БОНДАРЕНКО

Сумма активов, руб.
822 651 600
72
Сумма выручки, руб.
6 582 611 000
42
Чистая прибыль, руб.
64 856 000
119

Бондаренко Владимир Сергеевич, собственник ООО «ТехИнСнаб», изменил свою позицию в рейтинге богатейших дончан с 64-й на 71-ю. Его компания занимается оптовой торговлей бензином, дизельным топливом и мазутом. За год выручка сократилась на 850 млн рублей.

Список компаний:

ООО «АЛЬЯНС-М»
ООО «ТЕХИНСНАБ»
ООО «ЭРИДАН»

#72

СЕЙЯД
ТАЛИБОВ

Сумма активов, руб.
509 402 859
98
Сумма выручки, руб.
4 836 881 000
56
Чистая прибыль, руб.
233 822 768
80

Основной источник дохода Талибова Сейяда Гуламовича — ООО «Агро Зерно Юг». Компания закупает и экспортирует 45 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также продукты их переработки. За 2023 год торговый оборот превысил 188 тысяч тонн, указано на ее официальном сайте, а выручка достигла 4,7 млрд рублей. В топ-100 богатых жителей Ростовской области бизнесмен стартует с 72 места.

Список компаний:

ООО «АГРО ЗЕРНО ЮГ»
ООО «СМ»
ООО «ТЭК ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ООО «ЭКЛЕКТИКА»
ООО «ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ»

#73

ВАЛЕНТИНА
ПОЛЕВИЧЕНКО

Сумма активов, руб.
1 523 588 420
49
Сумма выручки, руб.
879 813 940
123
Чистая прибыль, руб.
353 156 124
68

Полевиченко Валентина Михайловна — основной владелец торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг», управляющей организации бизнес-центров «Риверсайд-Дон» и «Белый слон», строительной фирмы «Семашко». Год назад занимала в рейтинге 55 место, но растеряла позиции вслед за финансами.

Список компаний:

ООО «ДОНТЕХЗАКАЗЧИК»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «КОНЦЕРН ЕДИНСТВО»
ООО «МЕГАМАГ»
ООО «СЗ СЕМАШКО»
ООО «ЭЛИТА СЕРВИС ПЛЮС»

#74

ЮРИЙ
КАШИРОВ

Сумма активов, руб.
1 955 104 410
41
Сумма выручки, руб.
1 059 254 330
114
Чистая прибыль, руб.
210 475 830
86

Каширин Юрий Константинович не оставил без упоминания своей персоны ни один рейтинг самых богатых жителей Ростовской области с 2021 года. В прошлом топе занял 54-е место, в этом дотянул только до 74-го. В портфеле бизнесмена лежат три компании, самая денежная — сельхозпредприятие «Шумилинское». Именно оно дает 99% выручки.

Список компаний:

ООО «ВЕБ-ПРОВОДНИК»
ООО «МУТИЛИНСКОЕ»
ООО «ШУМИЛИНСКОЕ»

#75

ПЕТР
ДАНИЛОВ

Сумма активов, руб.
804 526 000
74
Сумма выручки, руб.
738 194 000
127
Чистая прибыль, руб.
654 252 000
41

В портфеле Данилова Петра Яковлевича всего одна компания — «Бизнесстрой». Ей всего три года, но она уже вывела своего владельца в топ-100 богатейших людей Ростовской области. Неудивительно, ведь чистая прибыль «Бизнесстроя» выросла за отчетный период в шесть с лишним раз.

Список компаний:

ООО «БИЗНЕССТРОЙ»

#76

АЛЕКСАНДР
АЛИМОВ

Сумма активов, руб.
727 474 640
83
Сумма выручки, руб.
4 597 848 930
58
Чистая прибыль, руб.
122 382 790
105

Алимов Александр Николаевич за год опустился в рейтинге богатейших жителей Ростовской области на 34 позиции. Основная причина заключается в сокращении выручки в два раза, чистая прибыль тоже упала, но не так заметно. Основной актив бизнесмена — группа компаний «Агропрайм», которая занимается поставками сельхозпродукции по России и за рубеж.

Список компаний:

ООО «АГРОПРАЙМ»
ООО «АМТ»
ООО «АРХЫЗСКИЙ ПРИТОК»
ООО «МОРСКОЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ»
ООО «СИН ПЛАСТ»
ООО «ЮГ-ГАРАНТ»

#77

СЕРГЕЙ
АНОХИН

Сумма активов, руб.
629 397 800
88
Сумма выручки, руб.
1 152 446 320
103
Чистая прибыль, руб.
369 635 760
62

Анохин Сергей Александрович становится членом рейтинга богатейших жителей Ростовской области второй год подряд. Но на этот раз бизнесмену удалось продвинуться с 92-й на 77-ю строчку топа. Предпринимателю по-прежнему принадлежит только треть компании по производству продукции для предприятия автозаправочного комплекса «Топаз-сервис», в которой он также занимает должность директора по развитию. Однако и такая небольшая доля позволила ему войти в число самых состоятельных дончан — выручка фирмы превысила 3,4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

#78

АЛЕКСАНДР
ЧЕРДАКОВ

Сумма активов, руб.
639 246 000
86
Сумма выручки, руб.
1 095 353 000
108
Чистая прибыль, руб.
371 723 000
61

Владелец типографии «Аврора» Чердаков Александр Анатольевич ранее не входил в топ-100 самых богатых жителей Ростовской области, но имеет все шансы в нем закрепиться. Компания вот уже почти четверть века специализируется на производстве самоклеящейся этикетки, стикеров и термочеков. Годовая выручка типографии последние два года превышает 1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ВЕГА»
ООО «ТЕХНОПАРК А»
ООО «ТИПОГРАФИЯ АВРОРА»

#79

ВИТАЛИЙ
ИЛЬЕНКО

Сумма активов, руб.
451 985 750
106
Сумма выручки, руб.
5 617 255 300
50
Чистая прибыль, руб.
130 540 550
99

Второй год подряд Ильенко Виталий Владимирович становится одним из 100 богатейших предпринимателей Дона. Но с 67-й строчки рейтинга бизнесмен опустился на 79-ю, несмотря на рост выручки на 1 млрд рублей. Г-ну Ильенко принадлежат две компании с одинаковыми названиями — ООО «Стройиндустрия». Та, что крупнее, специализируется на реализации проектов промышленного строительства, включая нефтегазовую и энергетическую отрасли, для АО «Концерн Росэнергоатом», ЛУКОЙЛ, Минэнерго России, Администрации Волгодонска и других заказчиков.

Список компаний:

ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

#80

ИВАН
КОЧЕРЫГИН

Сумма активов, руб.
371 541 195
117
Сумма выручки, руб.
6 757 839 300
41
Чистая прибыль, руб.
138 066 585
98

Кочерыгин Иван Сергеевич — совладелец группы компаний «Нейс», в которую входят дилерские центры и станции по продаже грузовой техники, сеть сервисных центров и СТО, производство и логистический центр запчастей. В каждой из пяти компаний г-ну Кочерыгину принадлежит не менее 62% уставного капитала. Выручка за 2023 год в пересчете на его долю превысила 6,7 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «НГТ»
ООО «НЕЙС-АВТО»
ООО «НЕЙС-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЕЙС-СЕРВИС»
ООО «НЕЙС-ЮГ»

#81

ОЛЬГА
КУШНАРЁВА

Сумма активов, руб.
605 468 813
91
Сумма выручки, руб.
211 872 563
157
Чистая прибыль, руб.
1 815 957 563
9

Кушнарёва Ольга Сергеевна дебютировала в рейтинге 100 самых богатых жителей Ростовской области с 81 места. Ей принадлежит торговая компания «Бауэр» по продаже тракторов, зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов, прессподборщиков и другой сельскохозяйственной техники европейских брендов. У компании два филиала — в Ростовской области и Ставропольском крае.

Список компаний:

ООО «БАУЭР»
ООО «БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ»
ООО «КИДТ»

#82

ЮРИЙ
КИНАРЕЙКА

Сумма активов, руб.
610 886 100
89
Сумма выручки, руб.
1 118 550 840
104
Чистая прибыль, руб.
358 764 120
64

Кинарейка Юрий Иванович — еще один совладелец ООО «Топаз-сервис». Предпринимателю принадлежит 33% акций компании с годовой выручкой 3,4 млрд рублей. Дела у предприятия по производству топливозаправочных колонок и ПО для АЗС пошли в гору, и при единственном активе Юрий Кинарейка за год поднялся с 94-й на 82-ю строчку рейтинга.

Список компаний:

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

#83

АНАТОЛИЙ
ЗОЛОТАРЕВ

Сумма активов, руб.
610 886 100
90
Сумма выручки, руб.
1 118 550 840
105
Чистая прибыль, руб.
358 764 120
65

Третий совладелец ООО «Топаз-сервис» — Золотарев Анатолий Михайлович. Он, как и Юрий Кинарейка, владеет только 33% акций компаний. По итогам 2023 года выручка предпринимателя превысила 1,1 млрд рублей. Это 83-е место в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области против прошлогоднего 97-го.

Список компаний:

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»

#84

ЭДУАРД
КРАВЧЕНКО

Сумма активов, руб.
274 733 910
129
Сумма выручки, руб.
6 119 200 560
46
Чистая прибыль, руб.
204 043 290
87

Владелец трети ООО «Делтрейд» Кравченко Эдуард Анатольевич впервые становится участником топ-100 самых богатых дончан. Предприниматель по итогам 2023 года заработал более 6,1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ДЕЛТРЕЙД»

#85

ДМИТРИЙ
СЕМАГИН

Сумма активов, руб.
940 237 400
68
Сумма выручки, руб.
817 970 400
124
Чистая прибыль, руб.
287 317 600
73

Сразу на 10 позиций в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области опустился за год Семагин Дмитрий Евгеньевич, владелец 60% уставного капитала компании «ПроМед». Она специализируется на производстве лекарственных препаратов. И хотя предприятие улучшило свои финансовые показатели, занять в топ-100 более высокое место его совладельцу не удалось.

Список компаний:

ООО «НАМУС»
ООО «ПРОМЕД»
ООО «ФАРМАКС»

#86

ТИМУР
УЗДЕНОВ

Сумма активов, руб.
2 338 835 515
34
Сумма выручки, руб.
449 003 714
137
Чистая прибыль, руб.
147 912 645
94

Узденов Тимур Алиевич в 2022 году уже становился участником рейтинга богатейших ростовчан. Тогда бизнесмен занимал 55-ю позицию. С тех пор портфель активов бизнесмена значительно изменился. В него добавились доли в компаниях ООО «Грэйн-инвест» (10%), ООО «Конный завод донской» (10%), ООО «Пласт-групп» (99%), и ПАО «Миллеровосельмащ» (24,77%). Всего предприниматель полностью или частично владеет 17 компаниями, которые за последний год принесли Тимуру Узденову почти 450 млн рублей выручки.

Список компаний:

ООО «АГРОСОЮЗ „ДОНСКОЙ“»
ООО «ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ „ДОН“»
ООО «ГОЛЬФ-ИНВЕСТ»
ООО «ГРЭЙН-ИНВЕСТ»
ООО «КОННЫЙ ЗАВОД „ДОНСКОЙ“»
ООО «КОСТИНЫ ГОРЫ»
ООО «ОМНИТРЕЙД»
ООО «ОТЕЛЬ КИСЛОВОДСК»
ООО «ПЛАСТ-ГРУПП»
ООО «РУМИД»
ООО «СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «СФЕРА»
ООО «ТРАСТ-МАРКЕТ»
ООО «ФРЕГАТ»
ООО «ЧИНАРА»
ООО «ОРИОН»
ПАО «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ»

#87

ТАГИР
МАГОМЕДОВ

Сумма активов, руб.
1 198 082 500
63
Сумма выручки, руб.
1 007 175 000
116
Чистая прибыль, руб.
190 317 000
89

Магомедов Тагир Магомедгаджиевич за год опустился в рейтинге самых состоятельных дончан на шесть позиций. При этом активы предпринимателя разрослись до владения долями в трех компаниях: ООО «Дон» (100%), ООО «Медведь» (75%) и ООО «Раздолье» (100%). В сумме предприятия дают более 1 млрд рублей выручки в год. Основной доход г-ну Магомедову приносит продажа элитных семян и кормов.

Список компаний:

ООО «ДОН»
ООО «МЕДВЕДЬ»
ООО «РАЗДОЛЬЕ»

#88

ВАЛЕНТИНА
ДЖИОЕВА

Сумма активов, руб.
1 397 982 680
53
Сумма выручки, руб.
71 322 500
191
Чистая прибыль, руб.
796 455 810
33

В последний раз среди 100 богатых жителей Ростовской области Джиоева Валентина Андреевна числилась в 2021 году. С тех пор предпринимательница стала зарабатывать значительно меньше, хотя вошла в состав учредителей еще четырех компаний. Ее крупнейший актив — специализированный застройщик «Ростовстрой». Компания возводит высотный жилой комплекс «Донская слобода» в Ростове-на-Дону. Все компании в собственности Джиоевой с учетом доли владения приносят ей чуть более 71 млн рублей выручки по итогам 2023 года

Список компаний:

ООО «ГАЗНЕФТЬ»
ООО «МЕТАН ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ДОНСИТИ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ-ДОН“»
ООО «ТД „ТУРБОТРОН“»

#89

ЛЮДМИЛА
БАТАЛОВА

Сумма активов, руб.
591 151 200
93
Сумма выручки, руб.
9 155 026 000
35
Чистая прибыль, руб.
37 699 000
149

Баталова Людмила Степановна в первый раз вошла в сотню наиболее богатых жителей Ростовской области. Предпринимательнице принадлежит группа компаний «Асти», которая поставляет медикаменты в 36 регионов России и ближнего зарубежья, отмечается на ее сайте. Все компании в портфеле бизнес-леди за год принесли ей более 9,1 млрд рублей выручки.

Список компаний:

ООО «АКЦЕНТМЕД»
ООО «АРСЕНАЛ КОНСУЛЬТАНТ»
ООО «АСТИ»
ООО «ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ»
ООО «ЛЕСАН МЕДИКА»
ООО «ЛЕСАН ФАРМА»

#90

АЛЁНА
СЛЕДНЕВА

Сумма активов, руб.
526 531 900
96
Сумма выручки, руб.
1 002 842 300
117
Чистая прибыль, руб.
356 095 300
67

Следнева Алёна Владимировна — еще один новичок среди ростовских олигархов по итогам 2023 года. Предпринимательнице принадлежит основная доля в птицефабрике, названной ее именем, а также компания по добыче и продаже питьевой воды «Лозновская». Эти две фирмы приносят Алёне Следневой более 1 млрд рублей выручки.

Список компаний:

ООО «АЛЁНА»
ООО «ЛОЗНОВСКОЕ»

#91

СЕРГЕЙ
ЗМИЕВСКИЙ

Сумма активов, руб.
2 078 342 400
39
Сумма выручки, руб.
2 213 678 800
86
Чистая прибыль, руб.
32 575 400
157

Змиевский Сергей Николаевич три года подряд не покидает ряды богатейших жителей Ростовской области. На этот раз предприниматель поднялся на 91-ю строчку рейтинга. В портфеле предпринимателя за год стало на одну компанию меньше, но оставшиеся четыре вышли в плюс. Г-н Змиевский владеет мебельной фабрикой «Любимый дом» с годовым оборотом 2 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АГРОДОНЭКСПОРТ»
ООО «АЛМАЗ ЛОГИСТИК»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «БРЗ»

#92

АЛЕКСАНДР
ШЛЯХТИН

Сумма активов, руб.
776 885 000
78
Сумма выручки, руб.
646 081 600
129
Чистая прибыль, руб.
276 105 800
76

Шляхтин Александр Алексеевич является совладельцем судоходной компании «Донмастер». В рейтинге 2023 года предприниматель занимал 80-ю строчку, но падение чистой прибыли не могло не сказаться на его положении в топ-100. При этом активы и выручка бизнеса выросли.

Список компаний:

ООО «СИЧАРТ»
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР»
ООО «ХАРИЗМА ДЕНТ»

#93

ЮРИЙ
БЕЛАН

Сумма активов, руб.
470 687 040
103
Сумма выручки, руб.
3 175 612 140
71
Чистая прибыль, руб.
76 820 890
112

По сравнению с прошлогодним рейтингом богатейших дончан Белан Юрий Николаевич потерял девять позиций. К этому привело сокращение выручки и чистой прибыли его ключевого актива — ПТО «Основа». Компания занимается поставками бакалеи в Ростовской области и Ставропольском крае, а также производством фасованных круп и сахара.

Список компаний:

ООО «ПТО ОСНОВА»
ООО «САБОС»

#94

АЛЕКСАНДР
СУХОМЛИНОВ

Сумма активов, руб.
1 249 279 466
61
Сумма выручки, руб.
472 590 308
136
Чистая прибыль, руб.
188 255 143
90

Впервые с 2021 года Сухомлинов Александр Георгиевич вновь оказывается в числе 100 самых богатых жителей Ростовской области. Три года назад предприниматель был 53-м по состоятельности человеком в регионе. С тех пор он увеличил свою долю в уставном капитале ООО «Колхоз 50 лет Октября» до 75,21%. По итогам 2023 года агрофирма принесла г-ну Сухомлинову более 472 млн рублей выручки.

Список компаний:

ООО «КОЛХОЗ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»

#95

ДИНАРИК
СИЧИНаВА

Сумма активов, руб.
691 844 062
84
Сумма выручки, руб.
2 079 094 727
88
Чистая прибыль, руб.
68 988 557
115

Два года назад Сичинава Динарик Рушбеевич был 75-м жителем Ростовской области по уровню предпринимательского дохода, теперь он кандидат на вылет из «золотой сотни». Всего в собственности бизнесмена находятся 23 компании, большинством из которых он владеет совместно с родственниками. Семье Сичинава принадлежит группа компаний «Миллениум», в которую входят предприятия по производству колбасных изделий, питьевой воды, табака, сеть продуктов магазинов, отели и т. д.

Список компаний:

ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «ДОНСКОЙ ОСТРОВ»
ООО «ДОН-ТУРИСТ»
ООО «ДТФ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТК „ЛАГУНА“»
ООО «ТРОЯ»
ООО «ЭРМИТАЖ-ДОН»
ООО ПТП «ВОСХОД-1»

#96

АЛЕКСЕЙ
КАРЕВ

Сумма активов, руб.
220 465 000
142
Сумма выручки, руб.
2 329 775 000
84
Чистая прибыль, руб.
366 161 000
63

Впервые в сотне самых богатых людей Ростовской области оказывается Карев Алексей Леонидович. Предприниматель владеет ООО «Нефтемашстрой», которое выпускает оборудование для нефтепереработки и занимается его монтажом. Клиенты компании: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Новатэк» и другие крупные предприятия. Выручка «Нефтемашстроя» за 2023 год достигла рекордных 2,3 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «НМС»
ООО «НМС-ИНВЕСТ»

#97

НИКОЛАЙ
ДУБИНСКИЙ

Сумма активов, руб.
1 486 580 530
50
Сумма выручки, руб.
293 274 413
145
Чистая прибыль, руб.
147 277 987
95

Дубинский Николай Андреевич четвертый год подряд не покидает рейтинг богатейших жителей Ростовской области, но его позиции в топ-100 ухудшаются. В собственности предпринимателя находится только 65,89% ООО «Целинный», которым бизнесмен владеет совместно с родственницей. По итогам 2023 года выручка сельхозпредприятия составила 293 млн рублей против 344 млн годом ранее.

Список компаний:

ООО «ЦЕЛИННЫЙ»

#98

ЛЮБОВЬ
РОЖКОВА

Сумма активов, руб.
404 926 005
111
Сумма выручки, руб.
3 243 019 500
70
Чистая прибыль, руб.
98 536 615
109

Рожкова Любовь Степановна ранее не становилась участницей рейтинга самых богатых жителей Ростовской области, но теперь финансы позволяют ей получить этот статус. Предпринимательница входит в число учредителей группы компаний «Нейс» (дилерские центры и станции по продаже грузовой техники, сеть сервисных центров и СТО, производство и логистический центр запчастей). Это основной источник ее дохода, хотя в целом г-жа Рожкова владеет девятью фирмами различного профиля.

Список компаний:

ООО «А — ПРОЕКТ»
ООО «МОНЭ»
ООО «НГТ»
ООО «НЕЙС-АВТО»
ООО «НЕЙС-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЕЙС-СЕРВИС»
ООО «НЕЙС-ЮГ»
ООО «РОСТРЕЕСТР»
ООО «СК „АРСЕНАЛ“»

#99

ЕВГЕНИЙ
ДЕГТЯРЕВ

Сумма активов, руб.
429 252 148
109
Сумма выручки, руб.
1 537 936 200
94
Чистая прибыль, руб.
197 344 328
88

Дегтярев Евгений Николаевич впервые вошел в топ-100 состоятельных дончан. Предприниматель частично или полностью владеет семью компаниями, но весомую прибыль приносит только ООО «Домстрой». Эта компания возводит многоквартирные жилые дома в Ростове-на-Дону, Шахтах и Белой Калитве.

Список компаний:

ООО «ДИГНАРЕ»
ООО «ДОМСТРОЙ»
ООО «РОСТДОНАВТОВОКЗАЛ»
ООО «СЗ АЛЬФАТРЕЙД»
ООО «СЗ БЛОК-7»
ООО «СЗ ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ПАО «КИНОКОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС „РУСЬ“»

#100

ЕЛИЗАВЕТА
КОЗЛОВА

Сумма активов, руб.
314 975 000
124
Сумма выручки, руб.
6 017 488 000
48
Чистая прибыль, руб.
62 550 000
121

Козлова Елизавета Петровна — еще один новичок в сотне ростовских олигархов. В собственности предпринимательницы находится компания «Ростов-Паллада», которая занимается оптовой продажей и производством детского трикотажа под торговой маркой LiKo. Этот бизнес принес ей более 6 млрд рублей выручки за 2023 год и последнее место в рейтинге.

Список компаний:

ООО «РОСТОВ-ПАЛЛАДА»
ООО «СТЭЛЛА»

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