Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.



Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.



Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.



Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.



Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.



Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.



Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.



Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.