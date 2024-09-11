Ежегодно редакция RostovGazeta представляет рейтинг самых богатых жителей Ростовской области. Предпринимателей, чье состояние варьируется от нескольких сотен миллионов до десятков миллиардов рублей. Кто смог его приумножить, а кто, наоборот, утратил часть своего капитала? Показываем и рассказываем, как изменилась «золотая сотня».
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.
Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Викулов Вадим Иванович второй год подряд возглавляет рейтинг самых богатых бизнесменов Ростовской области. Ему принадлежит один из крупнейших агрохолдингов России — «Астон». Чистая прибыль предпринимателя за год почти утроилась и достигла рекордных 19 млрд рублей. Лидирует он и по выручке. Всего Вадим Викулов выступает учредителем 18 компаний, но по размеру активов он не первый.
АО «АСТОН»
ООО «АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ»
ООО «АДЗТ»
ООО «АДСК»
ООО «АИР»
ООО «АСВА»
ООО «АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ»
ООО «АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ»
ООО «АСТОН-АГРО»
ООО «АСТОН-ПОВОЛЖЬЕ»
ООО «КАВКАЗ-ЛОГИСТИК»
ООО «КРУТОЯРСКОЕ»
ООО «ТЕМИРИНДА»
ООО «ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ»
ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО»
ООО «ЮБИЛЕЙНОЕ»
ООО КПЗ «НОВЛЯНСКИЙ»
ООО УК «АСТОН»
В последний раз Мельников Владимир Владимирович, основатель компании по производству и продаже одежды «Глория Джинс», входил в состав ста богатейших людей Ростовской области в 2021 году. Тогда эксцентричный бизнесмен также занимал почетную вторую позицию, но выручка сети магазинов была почти в два раза меньше. К 2024 году она достигла 96 млрд рублей, а лицом российского бренда стала супермодель Ирина Шейк.
ООО «ВВМ ИНВЕСТМЕНТС»
АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС»
АО «КОРПОРАЦИЯ „ГЛОРИЯ ДЖИНС“»
Самая богатая женщина Ростовской области поднялась в рейтинге с шестого на третье место. На Киряки Георгиевну зарегистрированы 37 компаний из группы «Агроком», основанной ее мужем Иваном Саввиди. В бизнес-портфель семьи Саввиди входят колбасный завод «Тавр», крупнейшее в мире предприятие по выпуску пластиковых оболочек «Атлантис-Пак», производитель питьевой и минеральной воды «Аква-Дон», Парк им. Октябрьской Революции и др. За год активы подорожали с 28 до 34 млрд рублей, а чистая прибыль выросла с 4 до 11 млрд.
ООО «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ»
ООО «ХАЛЯЛЬ-ДОН»
ООО «АГРОКОМ — СТАВРОПОЛЬ»
ООО «АГРОКОМ ХОЛДИНГ»
ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
ООО «АПИК»
ООО «АПК „21 ВЕК“»
ООО «АРТЕМИДА-ДОН»
ООО «ВКУС СТАВРОПОЛЬЯ»
ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН»
ООО «ДОНСКОЙ ОСЕТР»
ООО «ЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
ООО «КАЗАЧКА»
ООО «КЛЕОНИКИ»
ООО «МД»
ООО «МИР ФИНАНСОВ»
ООО «МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «НАНСЕНА»
ООО «ОЛИМПИК ДРИМ»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ»
ООО «РКЗ-ТАВР»
ООО «РКО»
ООО «РОСТОВ-АРТ»
ООО «СТАВРОПОЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКТИВ»
ООО «ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
ООО «ТРОЯ»
ООО «УТИНЫЙ ОСТРОВ»
ООО «ФИРМА „АКВА-ДОН“»
ООО «ФОРВАРД +»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ»
ООО «ЭЛИТИНВЕСТ СТРОЙ»
ООО «ЯМС»
ООО МСО «ПАНАЦЕЯ»
ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»
Без участия Дмитрия Александровича Удраса не обходится ни один рейтинг богачей от RostovGazeta. Олигарх работает в связке с однокурсниками Юрием Рязановым и Константином Бабкиным. У трех товарищей бизнес — промышленный союз «Новое содружество», в который входит комбайновый завод «Ростсельмаш», — поделен строго поровну: во многих компаниях они владеют по 33,33% акций. Всего же Удрас является бенефициаром 26 фирм, их общая выручка превышает 42 млрд рублей (рост за год почти в 1,5 раза). В рейтинге по итогам 2022 года Дмитрий Удрас замыкал топ-5 богатейших предпринимателей региона, а сейчас уже метит в тройку.
АО «КЛЕВЕР»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «АГРОВЕКТОР»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»
ООО"МЕТАЛЛКОМ»
ООО"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
Рязанов Юрий Викторович ненамного отстает от сокурсника. Но кроме крепкой деловой хватки ростовский предприниматель может похвастаться другими талантами: писательским, издательским, продюсерским. Он руководитель фонда поддержки развития общества «Наши дети», глава кинокомпании «Вверх» и совладелец фонда «Полиция нравов». Однако больше всего денег г-ну Рязанову приносит все-таки производство сельскохозяйственной и дорожной техники. По сравнению с прошлым годом бизнесмен опустился в рейтинге на две позиции, хотя все финансовые показатели и продемонстрировали впечатляющий рост: активы — на 6 млрд рублей, выручка — на 11, чистая прибыль — на 2,5.
ООО «БЦ ФОРУМ»
ООО «ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ НИВА»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ РОСТСЕЛЬМАШ»
АО «КЛЕВЕР»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ОРИОН»
ООО «ПХ НИВА»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «САНСТАЙЛ»
ООО «ТК РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ АГРОЦИФРА»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»
Бабкин Константин Анатольевич — последний из ростсельмашского трио в рейтинге самых богатых ростовчан. За прошлый год он также улучшил свои результаты и переместился в топе с десятой на шестую позицию. Более того, по выручке бизнесмен даже немного опережает своих бизнес-партнеров.
АО «КЛЕВЕР»
ЗАО «ЭМПИЛС»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «ВЕГАС»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «МАЛЫЙ ТАГАНАЙ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РЛЗ»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ФЕРРУМ»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ООО «ЮРР»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
Седьмое место в рейтинге богатых предпринимателей Ростовской области занимает Самсоненко Сергей Борисович. Ему принадлежит одна из крупнейших букмекерских контор в стране — «Бетсити». За последний год ставки на спорт принесли бизнесмену 29 млрд рублей выручки и 5 млрд рублей чистой прибыли (она, к слову, выросла в 15 раз). Всего же Самсоненко имеет доли в восьми компаниях. Интересный факт: уроженец Ростова в 2017 году был номинирован на звание богатейшего человека и в Македонии, где у г-на Самсоненко также есть бизнес.
ООО «АВТОКОМ ГАРАНТ»
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»
ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ»
ООО «СЕМИМОЛ»
ООО «СИС ГОСПИТАЛЬ»
ООО «СИС ОТЕЛЬ»
ООО «ФОРТУНА»
Рогачкину Павлу Александровичу принадлежат несколько крупных компаний, связанных с ремонтом и обслуживанием дорог. Зарегистрированы они в Ростовской области, но строят магистрали в том числе федерального значения. Второй год подряд предприниматель занимает восьмую позицию в рейтинге, хотя активы и выручка заметно выросли. Рогачкин единственный в топ-10, у кого прибыль немного, но снизилась.
АО «ДОРСПЕЦСТРОЙ»
ООО «ГОРНЯК»
ООО «ДЛС»
ООО «МАСИКС»
ООО «СПК „РУДА-АГРО“»
ООО «Т-ТРАНС»
ООО «ЮГВЗРЫВПРОМ»
Значительно поднялся в топ-100 самых богатых предпринимателей Ростовской области Филобок Сергей Викторович. По итогам 2022 года он находился на 23-й строчке рейтинга, финансовые результаты 2023-го вывели его в первую десятку. Сергею Филобоку по-прежнему принадлежит только одна компания — официальный дилер завода «Ростсельмаш» по продаже комбайнов. Зато ООО «Группа Техноком» принесло ему почти 17 млрд рублей выручки и 1,8 млрд рублей чистой прибыли.
ООО «ГРУППА ТЕХНОКОМ»
Доценко Олег Геннадьевич продвинулся в рейтинге богатейших дончан на одну ступень за год. Предприниматель владеет двумя компаниями — ООО «Меотида» и ООО «Логистик–Союз», обе специализируются на торговле «табачкой». Их суммарная выручка за 2023 год приблизилась к 40 млрд рублей, что почти вдвое лучше результата за 2022-й.
ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»
ООО «МЕОТИДА»
За четыре года участия в рейтинге богатейших жителей Ростовской области Александр Владимирович Ярошенко опустился с четвертой на 11-ю позицию. Возможно, предпринимателю стало сложнее развивать аграрный бизнес в условиях санкций. Ярошенко принадлежит большая часть холдинга «Урал-Дон», в который входят предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, птицефабрика и элеватор. По сравнению с 2022 годом активы и выручка агрохолдинга выросли, но чистая прибыль сократилась наполовину.
ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ФИНАНС»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»
Басов Сергей Иванович владеет половиной ООО «Топ Грейн Л.Т.Д», которое за 2023 год принесло ему более 18 млрд рублей на экспорте зерновых. Выручка компании выросла в три раза, чистая прибыль — в восемь раз, а предприниматель поднялся на 35 мест в обновленном рейтинге богатейших дончан. Сергею Басову также принадлежит 50% доли в автотранспортном предприятии.
ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
ООО «ТОП ГРЕЙН АВТО»
Басовой Ольге Александровне принадлежит вторая половина ООО «Топ Грейн Л.Т.Д» и ООО «Топ Грейн Авто». Как и ее бизнес-партнер она ворвалась в топ-15 самых состоятельных жителей Ростовской области. Годом ранее Ольга Басова занимала только 43-ю строчку рейтинга.
ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
ООО «ТОП ГРЕЙН АВТО»
Андреев Игорь Дмитриевич владеет чертовой дюжиной компаний в трех регионах страны: Ростовской области, Крыму и ДНР. Одни из крупнейших — «Сталекс Центр» и «Донецкий металлургический завод» — специализируются на производстве и продаже чугуна. Больше бизнесмену приносит только сеть продовольственных магазинов, в которых реализуются замороженные полуфабрикаты, мороженое, молочная и колбасная продукция, а также кондитерские изделия собственного изготовления. За год активы Игоря Андреева выросли в шесть раз, что помогло ему подняться с 18 на 14 место в «золотой сотне».
ООО «ГЕРКУЛЕС»
ООО «ДГМЗ № 2»
ООО «ДМЗ»
ООО «ДМПЗ»
ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА „ЭСТЕТИКА“»
ООО «КРИСТАЛЛ ПЛЮС»
ООО «МПЗ»
ООО «ПАРК КРИСТАЛЛ»
ООО «СИТИ-ЗЕТ»
ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР»
ООО «ТД „ГОРНЯК“»
ООО «ХОЛОД ПЛЮС»
Михайленко Елена Васильевна сохранила за собой место в тройке самых успешных предпринимательниц Ростовской области. Но бизнес у нее далеко не женский — Елена Михайленко владеет машиностроительным заводом Bonum, который производит полуприцепы, контейнеровозы, зерновозы и спецтехнику для сельского хозяйства. Выручка компании увеличилась вдвое за последний год, а чистая прибыль — втрое. Этот результат позволил бизнесвумен сменить 32-ю строчку в рейтинге на 15-ю.
ООО «БАТАЙСК-СТРОЙСЕРВИС»
ООО «БОНУМ»
ООО «БОНУМ ТРАСТ»
ООО «БОНУМ ТАНКЕРС»
Гальчук Геннадий Петрович впервые становится участником топ-100 богатых ростовчан. Предпринимателю принадлежит сеть торговых центров «Галактика» в Донецкой Народной Республике. Он также возглавляет Донецкое региональное отделение «Деловой России». Бизнесмен стартовал в рейтинге с 16 места, которое он получил за 12,7 млрд рублей выручки и почти 1 млрд рублей чистой прибыли.
ООО «БЛАГОВЕСТ»
ООО «НАМЕСТНИК»
ООО «СТРОЙТОРГ»
Немного богаче по сравнению с прошлым годом стал ростовский предприниматель Кузин Константин Витальевич. В его холдинг «Группа Мегаполис» входит, в частности, Шахтинская газотурбинная электростанция и компания «Вотерфолл ПРО», которая производит многослойную полипропиленовую пленку. Бизнесмен поднялся в топе на 17 место за счет роста всех финансовых показателей.
ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
ООО «ОРГЛИТМАШ»
ООО «СИТИЛАЙФ»
ООО «ШАХТИНСКАЯ ГТЭС»
Почти постоянный участник топа богатейших жителей Ростовской области Черкезов Владимир Аванесович в 2024 году опустился в нем на четыре позиции из-за резкого сокращения выручки. Предприниматель по прежнему единолично владеет ООО «Агрофирма Целина», также в его руках находится контрольный пакет акций ЗАО «Кировский конный завод». Г-н Черкезов активно участвует и в политической жизни Ростовской области: он депутат регионального парламента от «Единой России». В Заксобрании он трудится заместителем председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.
ООО «АГРОФИРМА ЦЕЛИНА»
ЗАО «КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД»
На год Игнашев Сергей Михайлович выбыл из гонки богатейших ростовчан и вернулся лишь в этом году, заняв уверенную позицию в первой двадцатке. Если раньше ему принадлежало только четверть ООО «Маныч-Агро», предприятия по выращиванию зерновых культур и риса, то сейчас портфель бизнесмена прирос долями еще в шести компаниях. Их совокупная выручка превысила 10 млрд рублей.
АО ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
ООО «АНТАРЕС»
ООО «ГУКОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «НИКА»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
Сохранил свое место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области Максимченко Александр Владимирович, бизнес-партнер Сергея Игнашева по шести из семи компаний. Правда, сумма его активов в 2,5 раза больше, а выручка — меньше. Чистая прибыль агрария за год удвоилась, но для роста в топе этого оказалось недостаточно.
АО ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО
ООО «АНТАРЕС»
ООО «ГУКОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «НИКА»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
Суховенко Сергей Леонидович, основатель агротехнологического холдинга «Бизон», по итогам 2023 года опустился в рейтинге богатейших дончан на пять строчек. Пятнадцать компаний, в которых у него есть доли, стабильно зарабатывают почти по 10 млрд рублей, но чистой прибыли приносят все меньше. Самая денежная из них — «Бизон-Трейд», компания по поставке и обслуживанию техники для агропромышленного комплекса. На нее пришлось больше половины всей годовой выручки.
ООО «ЗАРЯ ДОНА»
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ "
ООО «БИЗОН — НОВОКУБАНСК»
ООО «БИЗОН ДСТ»
ООО «БИЗОН ЮГ»
ООО «БИЗОН-МИЛЛЕРОВО»
ООО «БИЗОН-ОРЛОВСКИЙ»
ООО «БИЗОН-ТРЕЙД»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОЛГОГРАДА»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИПАТОВО»
ООО «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОРОЗОВСКА»
ООО «МД РОСТОВ»
ООО «МИСТРАЛЬ»
ООО «УК „АГРОТЕХНОПАРК“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Год назад Гончаров Николай Александрович занимал 33-ю строчку в топ-100 богатых Ростовской области, а сегодня покорил 22-ю. Он совместно со своим отцом владеет группой компаний «Светлый» — крупнейшим сельскохозяйственным предприятием на севере Ростовской области, как отмечается на его официальном сайте. Кроме того, Николай Гончаров заседает в Госдуме, где занимает пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.
ООО «АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯ РОЩА“»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СПЕКТР»
ООО «СТЕПНОЕ»
В собственности Курочкина Эдуарда Станиславовича находится только одна компания, зарегистрированная в Ростовской области, ООО «Раздолье». Бизнесмен выращивает озимую пшеницу, рапс, подсолнечник и кукурузу, и довольно успешно — за прошлый год выручка увеличилась на миллиард рублей. Растет и его вес в «золотой сотне» ростовских предпринимателей: с 27 места он поднялся на 23-е.
ООО "РАЗДОЛЬЕ"
Докукин Алексей Николаевич владеет группой компаний «Алеко», которая уже второй год подряд позволяет ему сохранять место в третьей десятке самых влиятельных людей Ростовской области. Бизнесмену, в частности, принадлежит Азовское производственное объединение «Алеко-Полимеры» — один из крупнейших в России производителей мягкой полипропиленовой упаковки. Годовая выручка компании составила без малого 5 млрд рублей.
ООО «АЛЕКО МАШИНЕРИ»
ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»
ООО «НИКА ГРУПП»
ООО «НИКА»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ТМ»
Еще не так давно «семечковый магнат» Кислов Сергей Васильевич занимал первое место в рейтинге богатейших ростовчан. Его позиции в топ-100 начали ослабевать после продажи части активов. В прошлом году бизнесмен передал свою ключевую компанию «Юг Руси», которая владеет маслозаводами, элеваторами и портовым терминалом, структурам бывшего министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева. В результате активы Сергея Кислова сократились в семь раз, выручка — в 23 раза, чистая прибыль — в шесть раз, а сам он опустился в рейтинге с прошлогоднего 4-го на 25-е место.
ООО «ВЕРНИСАЖ»
ООО «БРАТСКИЙ»
ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА ХОЛДИНГ»
ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА»
ООО «КОНКУР»
ООО «ЛАВЕ»
ООО «ЛУЧ ЮГ»
ООО «ОЛЬГИНКА»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОДНИЧОК»
ООО «РЫБАЧОК»
ООО «СИНКО»
ООО «СКАЧКИ»
ООО «СТЕПНЯК»
ООО «ТАМАНСКОЕ ХПП»
ООО «ФИШ КО»
ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ ХОЛДИНГ»
ООО «ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ЭНЗИМЕДИКА РУС»
ООО «ЮГИНВЕСТСТРОЙ»
Кириченко Дмитрий Анатольевич — новоиспеченный миллиардер в списке богатейших ростовских бизнесменов. Его торговая компания «Евро Стандарт — Термо» является официальным дилером машиностроительного завода «ТОНАР». Годовая выручка фирмы превысила 6 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей.
ООО «ДИК»
ООО «ЕВРО СТАНДАРТ»
ООО «ЕВРО СТАНДАРТ-ТЕРМО»
Сериков Дмитрий Викторович владеет в Ростовской области компанией «Еврологистик», специализирующейся на железнодорожных и автоперевозках и экспедированию грузов. За год она принесла ему больше 700 млн рублей чистой прибыли. А для души у бизнесмена есть виноградники в Анапском районе. Это направление он начал развивать совместно с основателем винодельни «Ведерниковъ» Валерием Тройчуком. В будущем на «Виноградниках Варваровки» планируется выпускать около полумиллиона бутылок вина в год.
ООО «АРКТИКА»
ООО «ВИНОГРАДНИКИ ВАРВАРОВКИ»
ООО «ЕВРОЛОГИСТИК»
ООО «ИНПРОМ»
ООО «НАШ ИСТОЧНИК»
На две строчки в топ-100 богатых жителей Ростовской области опустился Вальдман Леонид Ефимович, владелец издательства «Феникс». В книжном бизнесе он с 1976 года, и за полвека неплохо в нем преуспел. Только за последний год активы и прибыль предпринимателя выросли почти на четверть. Но в пересчете на рубли этого оказалось недостаточно, чтобы вырасти в рейтинге.
ООО «АСА»
ООО «ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО ФЕНИКС»
ООО «ТД ФЕНИКС»
ООО «ФЕНИКС+»
ООО «ФЕНИКС»
ООО СЗ «ФЕНИКС»
ООО «ФЕНИКС-АЛЬЯНС»
ООО «ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ»
ООО «ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР»
ООО «ФЕНИКС-Т»
С 44-й на 29-ю позицию за год поднялся в рейтинге богатейших дончан Козлов Станислав Валерьевич, владелец Ростовской полиуретановой компании, крупного производителя пенополиуретановых компонентов, гидроизоляции и клеев. Другая его фирма, «РТ-Полиуретаны», специализируется на выпуске кейсов из полимерных композиционных материалов, в том числе для Минобороны и предприятий ОПК. Выручка и чистая прибыль всех 24 компаний, где бизнесмен значится учредителем, за прошлый год удвоились.
ООО «ВГП»
ООО «ВЕНТАС»
ООО «ГРУППА К»
ООО «ДОРОЛИТ»
ООО «ИЗОСТЫК»
ООО «ИНТЕР-ЮГ»
ООО «КИБТЕХ»
ООО «МЕТАЛЛИСТ»
ООО «МК 20»
ООО «ПИК-КОМПОЗИТ»
ООО «ПИК-ПОЛИМЕР»
ООО «РАУ 505»
ООО «РТ-ИЗОФОРМ»
ООО «РТ-ПОЛИПЛАСТ»
ООО «РТ-ПОЛИУРЕТАНЫ»
ООО «РТ-ЭПАФЛЕКС»
ООО «СМАРТЭЙРКЕЙ»
ООО «СОДРУЖЕСТВО»
ООО «СТК»
ООО «ТЕХНОПЛАСТ»
ООО «ТРИЭС»
ООО «ЮГ — ПЛАСТ»
ООО «ЮТА»
ООО НПО «ДИЭЛЕКТРИК»
Второй самый богатый предприниматель в издательской сфере Ростовской области — Шалай Святослав Геннадьевич. Он является единственным владельцем издательского дома «Проф-Пресс», выручка которого за прошлый год достигла рекордных 5,6 млрд рублей. Несмотря на это, удержаться на 29 месте в рейтинге ему не удалось.
ООО «ВМС»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОФ-ПРЕСС»
ООО «СВЯТОСЛАВ»
Владелец холдинга «Диорит» Сидоркин Игорь Валерьевич вышел из топ-30 самых богатых людей Ростовской области. В его собственности частично или полностью находится восемь компаний, которые занимаются производством и продажей бытовой техники: холодильников, сплит-систем, кухонных плит и т. п. И хотя активы и выручка холдинга стабильно растут, его чистая прибыль понемногу сокращается.
ООО «ДИОРИТ СЕРВИС»
ООО «ДИОРИТ»
ООО «ДИОРИТ-ТЕХНИС»
ООО «ДИОРИТ-ТЕХНО»
ООО «ДИОРИТ-ТРАНЗИТ»
ООО «ДОНФРОСТ»
ООО «ТЕРМИНАЛ-ИНТЕР»
ООО «ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС»
В полном владении Алейникова Сергея Федоровича в Ростовской области находится только одна компания — ООО «Семакс Металл». Она уже 10 лет специализируется на переработке, поставке и оптовой торговле металлами, металлическими рудами и ферросплавами., но последний год оказался самым успешным. Выручка компании выросла в два раза, чистая прибыль — в три. Это позволило ее владельцу подняться в рейтинге с 61-го на 32-е место.
ООО «СЕМАКС МЕТАЛЛ»
Гулуа Роман Зурабиевич впервые становится участником топ-100 самых богатых людей Ростовской области. Основную выручку дают три из девяти принадлежащих ему компаний. Это «РостовТракСервис», которая занимается диагностикой и ремонтом грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов европейских марок, «Грифон», официальный дилер КАМАЗа, и «М-Стандарт-Юг», генеральный подрядчик по уборке улиц Ростова-на-Дону.
ООО «АГРО МОЛЛ»
ООО «ГРИФОН»
ООО «ГРИФОН»
ООО ТК «ГРИФОН»
ООО «МСЮ»
ООО «Р Г АВИА»
ООО ТД «РОМАКС»
ООО «РТС»
ООО «РКЦ»
Гончаров Александр Евгеньевич — основатель группы компаний «Светлый», в которой ему принадлежит восемь юридических лиц в основном из сферы растениеводства. ГК «Светлый», по данным ее официального сайта, занимается выращиванием озимой пшеницы, подсолнечника, ячменя, нута, кукурузы, сорго, просо, сафлора и льна. Однако по сравнению с 2022 годом выручка агрохолдинга сократилась в три раза. Как следствие, его совладелец опустился в топе богатейших дончан с 21 на 34-е место.
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯ РОЩА“»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СПЕКТР»
Балдин Андрей Викторович — владелец группы «XXI ВЕК», крупнейшей дистрибуционно-логистической компании в Южном федеральном округе, отмечается на ее сайте. Помимо поставок продуктов питания в торговые сети она занимается продажей товаров через торговые автоматы, производством безалкогольных напитков и строительством. За 2023 год выручка группы компаний сократилась более чем на 1 млрд рублей, что отбросило ее собственника с 28 на 35-е место в рейтинге.
ООО «XXI ВЕК ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ»
ООО «АС»
ООО «КОМПАНИЯ АКВА-ЮГ»
ООО «МАРКЕТ»
ООО «НЕО-ТРЕЙД»
ООО «РУСИНОВ»
ООО «СТОРУМ»
ООО ПКФ «ТАВРОС»
ООО «ХХI ВЕК»
Семенюк Владимир Васильевич — дебютант рейтинга 100 самых богатых людей Ростовской области, хотя в бизнесе уже давно. Во владении предпринимателя находится только ООО «Полесье». Компания вот уже четверть века занимается производством оборудования для атомной энергетики. В 2023 году общая сумма заказов превысила 4 млрд рублей.
ООО «ПОЛЕСЬЕ»
Филиппов Юрий Васильевич владеет тремя компаниями, специализирующимися на доставке грузов речным и морским транспортом. Несмотря на рост всех финансовых показателей «Донмастера», его учредитель не смог продвинуться в рейтинге ростовских богачей. Минус одно место за год.
ООО «ДОНМАСТЕР ПЛЮС»
ООО «ДОНМАСТЕР»
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР»
На одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом опустился Мамонов Николай Николаевич, который владеет группой компаний «Ровен» по производству и поставке вентиляционного и холодильного оборудования. Как сообщается на официальном сайте «Ровена», он имеет филиалы в 41 городе России и один в белорусском Минске. Годовая выручка группы компаний превысила 5,8 млрд рублей.
ООО «РОВЕН — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»
ООО «РОВЕН-АСТРАХАНЬ»
ООО «РОВЕН-ВЛАДИМИР»
ООО «РОВЕН-ВОЛГОГРАД»
ООО «РОВЕН-ВОРОНЕЖ»
ООО «РОВЕН-ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «РОВЕН-ИЖЕВСК»
ООО «РОВЕН-КАЗАНЬ»
ООО «РОВЕН-КАЛИНИНГРАД»
ООО «РОВЕН-КРАСНОДАР»
ООО «РОВЕН-М»
ООО «РОВЕН-НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ООО «РОВЕН-НОВОРОССИЙСК»
ООО «РОВЕН-НОВОСИБИРСК»
ООО «РОВЕН-ОМСК»
ООО «РОВЕН-ОРЕНБУРГ»
ООО «РОВЕН-ПЕНЗА»
ООО «РОВЕН-ПЕРМЬ»
ООО «РОВЕН-ПЯТИГОРСК»
ООО «РОВЕН-РЕГИОНЫ»
ООО «РОВЕН-САМАРА»
ООО «РОВЕН-САРАТОВ»
ООО «РОВЕН-СЕВАСТОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-СИМФЕРОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-СМОЛЕНСК»
ООО «РОВЕН-СОЧИ»
ООО «РОВЕН-СПБ»
ООО «РОВЕН-СТАВРОПОЛЬ»
ООО «РОВЕН-ТАМБОВ»
ООО «РОВЕН-ТВЕРЬ»
ООО «РОВЕН-ТОЛЬЯТТИ»
ООО «РОВЕН-ТЮМЕНЬ»
ООО «РОВЕН-УЛЬЯНОВСК»
ООО «РОВЕН-УФА»
ООО «РОВЕН-ЧЕБОКСАРЫ»
ООО «РОВЕН-ЧЕЛЯБИНСК»
ООО «РОВЕН-ЯРОСЛАВЛЬ»
Гончарова Татьяна Николаевна также имеет непосредственное отношение к аграрной группе компаний «Светлый». На нее зарегистрированы, полностью или частично, шесть фирм стоимостью 2,7 млрд рублей. Они принесли бизнесвумен почти 750 млн рублей чистой прибыли.
ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «КАЛИНИНСКИЙ»
ООО «МПК „СВЕТЛЫЙ“»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «СПЕКТР»
В прошлом году Болдин Владимир Анатольевич занимал 30-е место в рейтинге с одной компанией по продаже сельхозтехники ООО «Альтаир СМ». В этом году бизнесмен расширил свой портфель до четырех предприятий, но это не помогло ему вырасти в топ-100. Несмотря на рост активов и выручки, чистая прибыль пока снижается. Сейчас в группу компаний «Альтаир» также входят сельхозпредприятия «Альтаир–Агро» и «Альтаир-Агро 2».
ООО «АГРОМАШ-ВОСТОК»
ООО «АЛЬТАИР СМ»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО 2»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО»
Венедиктов Роман Андреевич — новичок среди донских олигархов. Предпринимателю принадлежит одна компания «Финтек системс». Она занимается разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения. Только за прошлый год ООО «Финтек системс» принесло бизнесмену почти 1,3 млрд рублей чистой прибыли.
ООО «ФИНТЕК СИСТЕМС»
По сравнению с прошлым годом Аксенов Борис Владимирович опустился в рейтинге самых богатых людей Ростовской области на одну ступень. Хотя активы бизнесмена приросли 45% компании ООО «Русагромир» — крупного поставщика сельскохозяйственной техники для аграрного бизнеса. Предприниматель также владеет автомагазином «СальскТракСервис» и заводом «Сальсксельмаш».
ООО «РУСАГРОМИР»
ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
ООО «САЛЬСКТРАКСЕРВИС»
Владелец компании «Ростовстрой», которая возвела самый высокий небоскреб в Ростове, тоже стремится к вершине рейтинга. За год Струков Иван Викторович поднялся на пять строчек в сотне самых богатых жителей региона. Чистая прибыль и активы всех трех строительных компаний, принадлежащих г-ну Струкову, выросли почти вдвое.
ООО «АСТРА-С»
ООО «РОСТОВСТРОЙ»
ООО «РСУ-3»
Комягин Валерий Николаевич в топ-100 богатых ростовчан попадает уже в третий раз. Логично: дела его фармацевтической компании «Органика» и сети аптек «Эскулап» идут в гору. Суммарная выручка бизнеса выросла на миллиард рублей, но подкачала чистая прибыль. Поэтому предприниматель в рейтинге теперь занимает не 38 место, а 44-е.
ООО «КОМПАНИЯ ОРГАНИКА»
ООО «ОРГАНИКА-ЮГ»
ООО «РЗРК»
ООО «ЭСКУЛАП»
Единственная компания в собственности Клименко Владимира Александровича по итогам 2023 года стала настолько прибыльной, что позволила ему подняться с 56-й на 42-ю строчку рейтинга самых богатых жителей Ростовской области. ООО «Гелиос плюс», которое работает в сфере закупки и реализации сельхозпродукции, поставки удобрений и семян, заработало 8,7 млрд рублей против 6,2 млрд годом ранее.
ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС»
Андрющенко Анатолий Анатольевич владеет 67% компании «Делтрейд» по экспорту сельскохозяйственной продукции и подсолнечного масла в страны Европы и Азии. В прошлом году он поделился третью своего бизнеса с Эдуардом Кравченко. При этом его положение в топе богатейших дончан только улучшилось: г-н Андрющенко взлетел с 77 на 46-е место.
ООО «АСТЕРИЯ»
ООО «ДЕЛТРЕЙД»
Елена Николаевна Кудрявцева в число самых богатых жителей Ростовской области попадает впервые. Бизнес-леди — единственный учредитель ООО «Партнер», которое до недавнего времени принадлежало участнику прошлогоднего рейтинга Геннадию Авдееву. Компания сменила собственника, но не сферу деятельности. Она по-прежнему специализируется на оптовой торговле табачными изделиями. Выручка «Партнера» за год выросла в полтора раза, чистая прибыль — почти в три.
ООО «ПАРТНЕР»
Зубенко Виктор Викторович — Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, бизнес ведет в Сальском районе Ростовской области. Начинал в 90-х с небольшого КФХ «Славяне», сегодня одноименная компания стабильно зарабатывает больше миллиарда рублей в год. Предприятие занимается производством зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей.
ООО «САЛЬСКАЯ ЯРМАРКА»
ООО «САЛЬСКИЙ РЫНОК»
ООО «САЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ООО «СГС»
ООО «СГСПРОЕКТ»
ООО «СЛАВЯНЕ»
Арутюнянц Арташес Владимирович ранее не входил в наш топ самых богатых людей Ростовской области, однако он завсегдатай рейтинга самых влиятельных дончан. Например, по итогам 2022 года он стал 57-м по авторитету в регионе. Г-н Арутюнянц — владелец инвестиционного холдинга «Лернако» со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Под его управлением находится около десятка дочерних фирм из сферы строительства. А недавно компания «Лернако» стала партнером крупного столичного застройщика «Самолет». Добавим, что предприниматель также занимает пост президента футбольного клуба «Ростов».
ООО «А1»
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»
ООО «КЯФАРЬ»
ООО «ЛЕРНАКО»
ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ»
ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ»
ООО «ПРОЕКТ-С-24»
ООО «СЗ „ДОНСИТИ“»
ООО «СЗ „ЖК ТЕКУЧЕВ“»
ООО «СЗ „МАГНУМ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ-ДОН“»
ООО «СЗ СК-ДОМ»
ООО «СМУ-6»
ООО «СПАРТА»
ООО «ТЕКУЧЕВ»
ООО «ЮЖНЫЙ КАПИТАЛ»
Воробьев Игорь Васильевич в первый раз становится участником рейтинга 100 самых богатых жителей Ростовской области. Предприниматель владеет одной строительной компанией «Стройсервис». За прошлый год она заработала своему владельцу почти 1 млрд рублей чистой прибыли.
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
Дебютант сотни богатейших дончан. Михайленко Александр Сергеевич владеет двумя компаниями, которые принесли ему в прошлом году более 5,5 млрд рублей. Это «Транзит-Дон», дилер грузовой техники, и «Карговилл», грузовой автосервис.
ООО «КАРГОВИЛЛ»
ООО «Транзит-Дон»
Самое большое падение в рейтинге за год у Ходыкина Петра Викторовича. В 2023 году он занимал вторую строчку в «золотой сотне» дончан, а в 2024 году не попал даже в топ-50. Дело в том, что его крупнейший актив, торговый дом «Риф» (один из ведущих экспортеров зерна), сменил название на «Родные поля» и закрыл информацию о своих учредителях. Однако в деловых СМИ г-на Ходыкина по-прежнему называют бенефициаром компании. По итогам 2023 года он занял третье место в списке Forbes в категории крупнейших налогоплательщиков страны с личным доходом 20,4 млрд рублей.
ООО «БАЛАБИНСКОЕ»
ООО «СТЕПЬ»
ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ»
Стрельникова Оксана Анатольевна с 85 места поднялась в рейтинге на 53-е. Предпринимательница в прошлом году консолидировала в своих руках Таганрогский лакокрасочный завод «Радуга Малер» (ООО ТД «Радуга»). Компания принесла ей более 2,7 млрд рублей выручки.
ООО «ТД РАДУГА»
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Авакян Сергей Александрович опустился в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области на 14 позиций за год. В начале 90-х он работал агрономом в КФХ «Рассвет», а теперь возглавляет одноименную компанию с годовой выручкой 2 млрд рублей.
ООО «РАССВЕТ»
На 55 месте рейтинга — владелец группы компаний «Фармацевт», развивающей сеть «Социальная аптека», Прибылов Павел Петрович. Новичок в рейтинге, но не в бизнесе: история компании ведет отсчет с 1993 года. Всего предпринимателю принадлежит больше 20 компаний с совокупной выручкой за 2023 год 13 млрд рублей. Основатель благотворительного фонда Николая Чудотворца.
ООО «ВИКТАН»
ООО «ГЛОБУС»
ООО «ГЛОБУС-ФАРМАЦИЯ»
ООО «РЕНЕССАНС ЭСТЕТИКА»
ООО «СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СКИФ-СЕРВИС»
ООО «СОЦАКТИВ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 8»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА ВОЛГА»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА КРАСНОДАР»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА РОСТОВ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА СТАВРОПОЛЬ»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА ЦЕНТР»
ООО «СТЕКЛЯННЫЙ КУБ»
ООО «СТРОИТЕЛЬ-2002»
ООО «ФАРМАКТИВ»
ООО «ФАРМАЦЕВТ ЛАЙФСАЙНС»
ООО «ФАРМАЦЕВТ»
ООО «ЮГ ФАРМА 1»
ООО «ЮГ ФАРМА 3»
ООО «ЮГ ФАРМА 4»
ООО «ЮГ ФАРМА ВОРОНЕЖ»
ООО «ЮГ ФАРМА КРАСНОДАР»
Всего два года назад Мазин Виталий Георгиевич был 12-м по величине состояния в Ростовской области, сегодня — только 56-й. Отчасти это связано с тем, что состав учредителей торгового комплекса «Горизонт», в числе которых был г-н Мазин, теперь не раскрывается. А ведь выручка этой компании за прошлый год составила рекордные 2,6 млрд рублей. Открыто предприниматель зарабатывает на водно-оздоровительном комплексе «Горизонт», одноименной энергокомпании и еще десятке различных фирм.
ООО «АНКОР-ПЛЮС»
ООО «БЕТА»
ООО «ВОК ГОРИЗОНТ»
ООО «ГЕММА-ПЛЮС»
ООО «ГОРИЗОНТСНАБ»
ООО «ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО»
ООО «ИНТЕРТРАНС ПЛЮС»
ООО «КОНТ-Р»
ООО «ОБИ-Р»
ООО «ОМЕГА»
ООО «ПЛАНЕТА»
ООО «ЦКТБ»
ООО «ЮНИ-АВТО»
ООО"АНКОР»
Бегоян Артур Ашотович впервые попадает в топ-100 самых богатых дончан. Предпринимателю принадлежит сеть магазинов низких цен «Патриот» в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, а также оптовая компания «Севан-Инвест». Чистая прибыль для золотой сотни бизнесменов у него довольно скромная, чуть больше 200 млн рублей, но активы впечатляющие, почти 6,6 млрд.
ООО «АГРОПАРТНЁР»
ООО «СЕВАН-ИНВЕСТ»
Калашников Сергей Владимирович ранее не входил в сотню самых состоятельных жителей Ростовской области. Предприниматель владеет только одной строительной компанией — ООО «СК 21». Благодаря выручке в 1 млрд рублей он занимает 58-е место в рейтинге донских олигархов.
ООО «СК 21»
Как и год назад, Седых Иван Михайлович владеет только одной компанией под названием «Юг полимер». Она занимается поставками полиэтилена и полипропилена для производства тары и упаковочных материалов. Выручка «Юг полимера» выросла почти на 2 млрд рублей, за счет чего ее собственник поднялся в рейтинге на семь позиций.
ООО «ЮГ ПОЛИМЕР»
Слащук Олег Анатольевич — владелец федерального металлотрейдера, компании «Айрон» со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Представительство фирмы с годовой выручкой 11,5 млрд рублей работает в Москве, а складская сеть охватывает еще два региона — Краснодарский и Ставропольский край. Удержать прошлогоднее 53-е место в рейтинге бизнесмену не удалось из-за сокращения чистой прибыли.
ООО «АБ ФАБРИКА ПРОЕКТОВ»
ООО «АЙРОН»
ООО «РИК»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТКОМ»
ООО «УК ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Непочатых Олег Вадимович впервые становится участником рейтинга богатых жителей Ростовской области. К нему от отца перешла угольная компания «Югэнергосистема», но его место в рейтинге сыну занять не удалось. Вместо 50-й строчки он вынужден довольствоваться 61-й. Дело не только в том, что у отца активы были больше, но и в падении выручки компании, которое продолжается второй год подряд.
ООО «ЮГЭНЕРГОСИСТЕМА»
Тирацуян Леон Георгиевич стартовал в рейтинге с 81 места два года назад. У него есть небольшая доля в букмекерском бизнесе Сергея Самсоненко, которая дает ему более 600 млн рублей чистой прибыли в год. А также собственная компания «Вардар» с «большим опытом в запуске видеостриминговых сервисов, низкоуровневого программирования специализированных устройств связи и кассового оборудования» (цитата по ее официальному сайту). Она приносит бизнесмену еще 4 млн рублей.
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ВАРДАР»
ООО «ФОРТУНА»
Давиденко Дмитрий Борисович в сотне ростовских богачей впервые. Предпринимателю принадлежит только ООО «Универсал-Юг». Под основным видом деятельности компании «Торговля оптовая неспециализированная» скрывается продажа электронных сигарет, в том числе под собственным брендом Ozi. Только за прошлый год бизнесмен заработал на вейпах 2,5 млрд рублей.
ООО «УНИВЕРСАЛ-ЮГ»
В 2022 году Каменев Андрей Николаевич уже становился участником топ-100 богатейших дончан. Тогда он занимал 86 место, сейчас поднялся на 64-е. Бизнесмену принадлежит только 5% ООО «Бетсити» и 4,95% ООО «Фортуна». Но и эти небольшие доли позволяют ему зарабатывать более 2,4 млрд рублей в год.
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»
Варламов Виктор Иванович за год опустился на семь позиций в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области, хотя все финансовые показатели его единственной агрофирмы «Оргтехника-ВР» продемонстрировали рост. Но конкуренция среди сельхозпредпринимателей очень жесткая, и чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать со всех ног.
ООО «ОРГТЕХНИКА-ВР»
Константин Эдуардович Сариев — владелец группы компаний «Пульс». В нее входит разработчик и производитель медицинского и измерительного оборудования НПФ «Пульс» и поставщик медицинского оборудования от мировых производителей ТД «Пульс». Более успешные предприниматели потеснили его с прошлогоднего 57 места, но бизнес г-на Сариева работает в плюс, а значит еще не все потеряно.
ООО «НПФ ПУЛЬС»
ООО «ТД ПУЛЬС»
Основина Лидия Валентиновна не смогла удержать 49-е место в рейтинге богатейших дончан 2023 года: снизились и активы, и чистая прибыль. Основной доход предпринимательнице по-прежнему приносит компания-производитель светодиодного оборудования «Фортис» (входит в холдинг NorGroup) и мусорная компания «Экотранс-Про».
ООО «ДОВЕРИЕ»
ООО «КСЗ»
ООО «СЗ ДТК»
ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»
ООО «ФОРТИС»
ООО «ЭКОТРАНС-ПРО»
Еще один дебютант рейтинга ростовских богачей — Снимщиков Егор Михайлович. Ключевой актив предпринимателя — экспортная компания «Южная гардарика». Она специализируется на оптовой купле-продаже сельхозпродукции, преимущественно зерновых. Годовая выручка компании уверенно приближается к 10 млрд рублей.
ООО «ГРАНОВИТА»
ООО «ФРЕЯ»
ООО «ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА»
Еще один зернотрейдер в топ-100 самых богатых жителей Ростовской области. Батыгов Яков Александрович попал в рейтинг впервые. 69 место ему принесла компания «Спекко» с годовой выручкой 9,5 млрд рублей. Предпринимателю также принадлежит онлайн-сервис для организации безопасной доставки грузов Cargis.
ООО «КАРГИС»
ООО «СПЕККО»
ООО «ТРЕЛОНИЯ»
Колоско Станислав Тадеушевич владеет половиной ООО «БеларусЮгСервис» — поставщика тракторов, сельскохозяйственной техники, запасных частей, оборудования и расходных материалов из Азова. Возраст этой компании перевалил за 20 лет, а чистая прибыль — за 1,4 млрд рублей. Параллельно предприниматель разводит овец породы сальский меринос в ООО «Белозерное».
ООО «БЕЛАРУСЮГСЕРВИС»
ООО «БЕЛОЗЕРНОЕ»
ООО «ТС»
Бондаренко Владимир Сергеевич, собственник ООО «ТехИнСнаб», изменил свою позицию в рейтинге богатейших дончан с 64-й на 71-ю. Его компания занимается оптовой торговлей бензином, дизельным топливом и мазутом. За год выручка сократилась на 850 млн рублей.
ООО «АЛЬЯНС-М»
ООО «ТЕХИНСНАБ»
ООО «ЭРИДАН»
Основной источник дохода Талибова Сейяда Гуламовича — ООО «Агро Зерно Юг». Компания закупает и экспортирует 45 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также продукты их переработки. За 2023 год торговый оборот превысил 188 тысяч тонн, указано на ее официальном сайте, а выручка достигла 4,7 млрд рублей. В топ-100 богатых жителей Ростовской области бизнесмен стартует с 72 места.
ООО «АГРО ЗЕРНО ЮГ»
ООО «СМ»
ООО «ТЭК ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ООО «ЭКЛЕКТИКА»
ООО «ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
Полевиченко Валентина Михайловна — основной владелец торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг», управляющей организации бизнес-центров «Риверсайд-Дон» и «Белый слон», строительной фирмы «Семашко». Год назад занимала в рейтинге 55 место, но растеряла позиции вслед за финансами.
ООО «ДОНТЕХЗАКАЗЧИК»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «КОНЦЕРН ЕДИНСТВО»
ООО «МЕГАМАГ»
ООО «СЗ СЕМАШКО»
ООО «ЭЛИТА СЕРВИС ПЛЮС»
Каширин Юрий Константинович не оставил без упоминания своей персоны ни один рейтинг самых богатых жителей Ростовской области с 2021 года. В прошлом топе занял 54-е место, в этом дотянул только до 74-го. В портфеле бизнесмена лежат три компании, самая денежная — сельхозпредприятие «Шумилинское». Именно оно дает 99% выручки.
ООО «ВЕБ-ПРОВОДНИК»
ООО «МУТИЛИНСКОЕ»
ООО «ШУМИЛИНСКОЕ»
В портфеле Данилова Петра Яковлевича всего одна компания — «Бизнесстрой». Ей всего три года, но она уже вывела своего владельца в топ-100 богатейших людей Ростовской области. Неудивительно, ведь чистая прибыль «Бизнесстроя» выросла за отчетный период в шесть с лишним раз.
ООО «БИЗНЕССТРОЙ»
Алимов Александр Николаевич за год опустился в рейтинге богатейших жителей Ростовской области на 34 позиции. Основная причина заключается в сокращении выручки в два раза, чистая прибыль тоже упала, но не так заметно. Основной актив бизнесмена — группа компаний «Агропрайм», которая занимается поставками сельхозпродукции по России и за рубеж.
ООО «АГРОПРАЙМ»
ООО «АМТ»
ООО «АРХЫЗСКИЙ ПРИТОК»
ООО «МОРСКОЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ»
ООО «СИН ПЛАСТ»
ООО «ЮГ-ГАРАНТ»
Анохин Сергей Александрович становится членом рейтинга богатейших жителей Ростовской области второй год подряд. Но на этот раз бизнесмену удалось продвинуться с 92-й на 77-ю строчку топа. Предпринимателю по-прежнему принадлежит только треть компании по производству продукции для предприятия автозаправочного комплекса «Топаз-сервис», в которой он также занимает должность директора по развитию. Однако и такая небольшая доля позволила ему войти в число самых состоятельных дончан — выручка фирмы превысила 3,4 млрд рублей.
ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
Владелец типографии «Аврора» Чердаков Александр Анатольевич ранее не входил в топ-100 самых богатых жителей Ростовской области, но имеет все шансы в нем закрепиться. Компания вот уже почти четверть века специализируется на производстве самоклеящейся этикетки, стикеров и термочеков. Годовая выручка типографии последние два года превышает 1 млрд рублей.
ООО «ВЕГА»
ООО «ТЕХНОПАРК А»
ООО «ТИПОГРАФИЯ АВРОРА»
Второй год подряд Ильенко Виталий Владимирович становится одним из 100 богатейших предпринимателей Дона. Но с 67-й строчки рейтинга бизнесмен опустился на 79-ю, несмотря на рост выручки на 1 млрд рублей. Г-ну Ильенко принадлежат две компании с одинаковыми названиями — ООО «Стройиндустрия». Та, что крупнее, специализируется на реализации проектов промышленного строительства, включая нефтегазовую и энергетическую отрасли, для АО «Концерн Росэнергоатом», ЛУКОЙЛ, Минэнерго России, Администрации Волгодонска и других заказчиков.
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
Кочерыгин Иван Сергеевич — совладелец группы компаний «Нейс», в которую входят дилерские центры и станции по продаже грузовой техники, сеть сервисных центров и СТО, производство и логистический центр запчастей. В каждой из пяти компаний г-ну Кочерыгину принадлежит не менее 62% уставного капитала. Выручка за 2023 год в пересчете на его долю превысила 6,7 млрд рублей.
ООО «НГТ»
ООО «НЕЙС-АВТО»
ООО «НЕЙС-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЕЙС-СЕРВИС»
ООО «НЕЙС-ЮГ»
Кушнарёва Ольга Сергеевна дебютировала в рейтинге 100 самых богатых жителей Ростовской области с 81 места. Ей принадлежит торговая компания «Бауэр» по продаже тракторов, зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов, прессподборщиков и другой сельскохозяйственной техники европейских брендов. У компании два филиала — в Ростовской области и Ставропольском крае.
ООО «БАУЭР»
ООО «БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ»
ООО «КИДТ»
Кинарейка Юрий Иванович — еще один совладелец ООО «Топаз-сервис». Предпринимателю принадлежит 33% акций компании с годовой выручкой 3,4 млрд рублей. Дела у предприятия по производству топливозаправочных колонок и ПО для АЗС пошли в гору, и при единственном активе Юрий Кинарейка за год поднялся с 94-й на 82-ю строчку рейтинга.
ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
Третий совладелец ООО «Топаз-сервис» — Золотарев Анатолий Михайлович. Он, как и Юрий Кинарейка, владеет только 33% акций компаний. По итогам 2023 года выручка предпринимателя превысила 1,1 млрд рублей. Это 83-е место в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области против прошлогоднего 97-го.
ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
Владелец трети ООО «Делтрейд» Кравченко Эдуард Анатольевич впервые становится участником топ-100 самых богатых дончан. Предприниматель по итогам 2023 года заработал более 6,1 млрд рублей.
ООО «ДЕЛТРЕЙД»
Сразу на 10 позиций в рейтинге самых богатых жителей Ростовской области опустился за год Семагин Дмитрий Евгеньевич, владелец 60% уставного капитала компании «ПроМед». Она специализируется на производстве лекарственных препаратов. И хотя предприятие улучшило свои финансовые показатели, занять в топ-100 более высокое место его совладельцу не удалось.
ООО «НАМУС»
ООО «ПРОМЕД»
ООО «ФАРМАКС»
Узденов Тимур Алиевич в 2022 году уже становился участником рейтинга богатейших ростовчан. Тогда бизнесмен занимал 55-ю позицию. С тех пор портфель активов бизнесмена значительно изменился. В него добавились доли в компаниях ООО «Грэйн-инвест» (10%), ООО «Конный завод донской» (10%), ООО «Пласт-групп» (99%), и ПАО «Миллеровосельмащ» (24,77%). Всего предприниматель полностью или частично владеет 17 компаниями, которые за последний год принесли Тимуру Узденову почти 450 млн рублей выручки.
ООО «АГРОСОЮЗ „ДОНСКОЙ“»
ООО «ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ „ДОН“»
ООО «ГОЛЬФ-ИНВЕСТ»
ООО «ГРЭЙН-ИНВЕСТ»
ООО «КОННЫЙ ЗАВОД „ДОНСКОЙ“»
ООО «КОСТИНЫ ГОРЫ»
ООО «ОМНИТРЕЙД»
ООО «ОТЕЛЬ КИСЛОВОДСК»
ООО «ПЛАСТ-ГРУПП»
ООО «РУМИД»
ООО «СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «СФЕРА»
ООО «ТРАСТ-МАРКЕТ»
ООО «ФРЕГАТ»
ООО «ЧИНАРА»
ООО «ОРИОН»
ПАО «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ»
Магомедов Тагир Магомедгаджиевич за год опустился в рейтинге самых состоятельных дончан на шесть позиций. При этом активы предпринимателя разрослись до владения долями в трех компаниях: ООО «Дон» (100%), ООО «Медведь» (75%) и ООО «Раздолье» (100%). В сумме предприятия дают более 1 млрд рублей выручки в год. Основной доход г-ну Магомедову приносит продажа элитных семян и кормов.
ООО «ДОН»
ООО «МЕДВЕДЬ»
ООО «РАЗДОЛЬЕ»
В последний раз среди 100 богатых жителей Ростовской области Джиоева Валентина Андреевна числилась в 2021 году. С тех пор предпринимательница стала зарабатывать значительно меньше, хотя вошла в состав учредителей еще четырех компаний. Ее крупнейший актив — специализированный застройщик «Ростовстрой». Компания возводит высотный жилой комплекс «Донская слобода» в Ростове-на-Дону. Все компании в собственности Джиоевой с учетом доли владения приносят ей чуть более 71 млн рублей выручки по итогам 2023 года
ООО «ГАЗНЕФТЬ»
ООО «МЕТАН ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ДОНСИТИ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ“»
ООО «СЗ „РОСТОВСТРОЙ-ДОН“»
ООО «ТД „ТУРБОТРОН“»
Баталова Людмила Степановна в первый раз вошла в сотню наиболее богатых жителей Ростовской области. Предпринимательнице принадлежит группа компаний «Асти», которая поставляет медикаменты в 36 регионов России и ближнего зарубежья, отмечается на ее сайте. Все компании в портфеле бизнес-леди за год принесли ей более 9,1 млрд рублей выручки.
ООО «АКЦЕНТМЕД»
ООО «АРСЕНАЛ КОНСУЛЬТАНТ»
ООО «АСТИ»
ООО «ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ»
ООО «ЛЕСАН МЕДИКА»
ООО «ЛЕСАН ФАРМА»
Следнева Алёна Владимировна — еще один новичок среди ростовских олигархов по итогам 2023 года. Предпринимательнице принадлежит основная доля в птицефабрике, названной ее именем, а также компания по добыче и продаже питьевой воды «Лозновская». Эти две фирмы приносят Алёне Следневой более 1 млрд рублей выручки.
ООО «АЛЁНА»
ООО «ЛОЗНОВСКОЕ»
Змиевский Сергей Николаевич три года подряд не покидает ряды богатейших жителей Ростовской области. На этот раз предприниматель поднялся на 91-ю строчку рейтинга. В портфеле предпринимателя за год стало на одну компанию меньше, но оставшиеся четыре вышли в плюс. Г-н Змиевский владеет мебельной фабрикой «Любимый дом» с годовым оборотом 2 млрд рублей.
ООО «АГРОДОНЭКСПОРТ»
ООО «АЛМАЗ ЛОГИСТИК»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «БРЗ»
Шляхтин Александр Алексеевич является совладельцем судоходной компании «Донмастер». В рейтинге 2023 года предприниматель занимал 80-ю строчку, но падение чистой прибыли не могло не сказаться на его положении в топ-100. При этом активы и выручка бизнеса выросли.
ООО «СИЧАРТ»
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР»
ООО «ХАРИЗМА ДЕНТ»
По сравнению с прошлогодним рейтингом богатейших дончан Белан Юрий Николаевич потерял девять позиций. К этому привело сокращение выручки и чистой прибыли его ключевого актива — ПТО «Основа». Компания занимается поставками бакалеи в Ростовской области и Ставропольском крае, а также производством фасованных круп и сахара.
ООО «ПТО ОСНОВА»
ООО «САБОС»
Впервые с 2021 года Сухомлинов Александр Георгиевич вновь оказывается в числе 100 самых богатых жителей Ростовской области. Три года назад предприниматель был 53-м по состоятельности человеком в регионе. С тех пор он увеличил свою долю в уставном капитале ООО «Колхоз 50 лет Октября» до 75,21%. По итогам 2023 года агрофирма принесла г-ну Сухомлинову более 472 млн рублей выручки.
ООО «КОЛХОЗ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»
Два года назад Сичинава Динарик Рушбеевич был 75-м жителем Ростовской области по уровню предпринимательского дохода, теперь он кандидат на вылет из «золотой сотни». Всего в собственности бизнесмена находятся 23 компании, большинством из которых он владеет совместно с родственниками. Семье Сичинава принадлежит группа компаний «Миллениум», в которую входят предприятия по производству колбасных изделий, питьевой воды, табака, сеть продуктов магазинов, отели и т. д.
ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «ДОНСКОЙ ОСТРОВ»
ООО «ДОН-ТУРИСТ»
ООО «ДТФ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТК „ЛАГУНА“»
ООО «ТРОЯ»
ООО «ЭРМИТАЖ-ДОН»
ООО ПТП «ВОСХОД-1»
Впервые в сотне самых богатых людей Ростовской области оказывается Карев Алексей Леонидович. Предприниматель владеет ООО «Нефтемашстрой», которое выпускает оборудование для нефтепереработки и занимается его монтажом. Клиенты компании: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Новатэк» и другие крупные предприятия. Выручка «Нефтемашстроя» за 2023 год достигла рекордных 2,3 млрд рублей.
ООО «НМС»
ООО «НМС-ИНВЕСТ»
Дубинский Николай Андреевич четвертый год подряд не покидает рейтинг богатейших жителей Ростовской области, но его позиции в топ-100 ухудшаются. В собственности предпринимателя находится только 65,89% ООО «Целинный», которым бизнесмен владеет совместно с родственницей. По итогам 2023 года выручка сельхозпредприятия составила 293 млн рублей против 344 млн годом ранее.
ООО «ЦЕЛИННЫЙ»
Рожкова Любовь Степановна ранее не становилась участницей рейтинга самых богатых жителей Ростовской области, но теперь финансы позволяют ей получить этот статус. Предпринимательница входит в число учредителей группы компаний «Нейс» (дилерские центры и станции по продаже грузовой техники, сеть сервисных центров и СТО, производство и логистический центр запчастей). Это основной источник ее дохода, хотя в целом г-жа Рожкова владеет девятью фирмами различного профиля.
ООО «А — ПРОЕКТ»
ООО «МОНЭ»
ООО «НГТ»
ООО «НЕЙС-АВТО»
ООО «НЕЙС-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЕЙС-СЕРВИС»
ООО «НЕЙС-ЮГ»
ООО «РОСТРЕЕСТР»
ООО «СК „АРСЕНАЛ“»
Дегтярев Евгений Николаевич впервые вошел в топ-100 состоятельных дончан. Предприниматель частично или полностью владеет семью компаниями, но весомую прибыль приносит только ООО «Домстрой». Эта компания возводит многоквартирные жилые дома в Ростове-на-Дону, Шахтах и Белой Калитве.
ООО «ДИГНАРЕ»
ООО «ДОМСТРОЙ»
ООО «РОСТДОНАВТОВОКЗАЛ»
ООО «СЗ АЛЬФАТРЕЙД»
ООО «СЗ БЛОК-7»
ООО «СЗ ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ПАО «КИНОКОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС „РУСЬ“»
Козлова Елизавета Петровна — еще один новичок в сотне ростовских олигархов. В собственности предпринимательницы находится компания «Ростов-Паллада», которая занимается оптовой продажей и производством детского трикотажа под торговой маркой LiKo. Этот бизнес принес ей более 6 млрд рублей выручки за 2023 год и последнее место в рейтинге.
ООО «РОСТОВ-ПАЛЛАДА»
ООО «СТЭЛЛА»
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