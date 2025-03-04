«Глория Джинс» — визитная карточка Ростовской области на отечественном рынке одежды и в странах СНГ. Однако в 2023 году компания стала постепенно снижать платежи по инвестиционным операциям. Если в 2021 году «Глория Джинс» тратила на это 1,8 млрд рублей в год, а в 2022 году — почти 2,7 млрд рублей, то в 2023 году показатель упал до 1 млрд рублей. Возможно, предприятие оказалось бы в рейтинге намного ниже, если бы не «дочка» АО «Глория Джинс», которая добавила свои 520 млн рублей. По итогам 2022 года выручка группы компаний «Глория Джинс» превысила 77 млрд рублей.



Председатель совета директоров Владимир Мельников заявлял о планах увеличить инвестпрограмму в 2023 году в 1,7 раза и направить на эти цели около 10 млрд рублей. Инвестиции в производство должны были составить 2-3 млрд рублей, в розницу — 5-8 млрд рублей. При этом цифры в отчете о движении денежных средств намного меньше.



В 2024 году компания и вовсе объявила о закрытии своих швейных фабрик на территории Ростовской области из-за их убыточности. Они давали региону около 2 тысяч рабочих мест. Производство планируют перенести в Азию, чтобы сделать его более выгодным.