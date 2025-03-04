Рейтинг
Инвесторов

Ростовская область

Рядом с Ростовской областью идёт СВО. Но жизнь продолжается, в том числе и экономическая. Бизнес стремится вкладываться в свое развитие. Кто в этом больше всего преуспел - читайте в рейтинге RostovGazeta.

Как считали

Рейтинг составлен по открытым данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. В него не вошли стратегические предприятия, чья отчетность с разрешения президента России не публикуется. Если данные появятся, мы рассмотрим вопрос о перерасчёте рейтинга.

В рейтинг инвесторов вошли только те предприятия, которые зарегистрированы в регионе и ведут деятельность на его территории. Мы не считали инвестиции дочерних и подконтрольных компаний за пределами Ростовской области.

Суммировались три составляющие денежного потока от инвестиционных операций: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.

В рейтинг вошли 100 компаний (не считая «дочек»), инвестиционные вложения которых в Ростовской области превысили в 2023 году 100 млн рублей. Изучались сведения об инвестициях в годовых отчетах юридических лиц и на официальных ресурсах.

1

«НЗНП »

Производство нефтепродуктов
18,3 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Общие затраты на инвестиционные проекты «Новошахтинского завода нефтепродуктов» («НЗНП») превысили 18,3 млрд рублей. Вся сумма приходится на приобретение внеоборотных активов.

Компания занимается производством мазута, печного, судового и дизельного топлива и прямогонного бензина. Завод позиционирует себя как крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге России. Производственные площадки расположены на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района неподалеку от города Новошахтинск.

Новошахтинский завод нефтепродуктов не раз с 2022 года становился героем федеральной повестки. Только поводы были не радостными. 22 июня 2022 года завод впервые атаковали украинские беспилотники. На предприятии начался пожар, который тушили несколько часов. Вторая серия прилетов произошла в июне и декабре 2024 года.

По заявлению экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, после летнего ЧП 2022 года работу завода приостановили, чтобы на территорию вошли взрывотехники. По аналогичной причине «НЗНП» брал паузу в марте того же года.

По итогам 2023 года выручка завода от продаж превысила 174 млрд рублей.

2

«Ростсельмаш»

Производство машин для уборки урожая
11,4 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

В первичную выборку рейтинга попали еще три родственных комбайновому заводу «Ростсельмаш» предприятия. Считать самостоятельными инвесторами компании, учредителем которых является этот бизнес-гигант, смысла нет. Мы объединили инвестиционные вложения ООО «Новая гидравлика», ООО «Новая динамика» и ООО «КМСЦ» с КЗ «Ростсельмаш». Три «дочки» присоединили к общему делу около 2 млрд рублей.

Проекты завода регулярно получают поддержку от правительства региона, несмотря на самостоятельные внушительные доходы. По итогам 2023 года выручка от продажи превысила 98 млрд рублей. В тот же период от лица правительства Ростовской области с «Ростсельмашем» было подписано соглашение о региональной поддержке на организацию высокотехнологичного производства компонентов трансмиссий и мостов для сельскохозяйственной техники.Впрочем, недавно предприятие взяло курс на экономию и в 2025 году планирует снизить инвестиции в производство в два раза. По словам совладельца компании Константина Бабкина (шестое место в топ-100 богатых ростовчан ), год ожидается непростым и причин для увеличения объема продаж и производства руководство не видит.

3

«Астон »

Производство рафинированных растительных масел и их фракций
5,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

«Астон» — один из крупнейших в стране производителей пищевых ингредиентов и лидер по части экспорта растительных масел, переработки масличных семян, производства крахмалопродуктов. На заводах компании производят десятки видов сиропов, крахмала, патоки, кормов и пищевых продуктов. Свою продукцию предприятие реализует более чем в 30 странах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ.

5,5 млрд инвестиций «Астону» в первую очередь обеспечили вложения ООО «Трэвелер Шиппинг» в размере 1,05 млрд рублей. Остальные семь «дочек» добавили чуть более 665 млн рублей.

В 2025 году ООО «Асва», на 50% принадлежащее «Астону», планирует построить в Азовском районе завод по переработке льна мощностью 148,5 тыс. тонн сырья в год. Инвестиции в проект оцениваются в 2,8 млрд рублей. В стоимость входят емкости для хранения 30 тыс. тонн льна, 7 тыс. тонн льняного масла и 5 тыс. тонн льняного жмыха, цех рафинации мощностью до 100 тонн в сутки. На предприятии обещают создать 55 рабочих мест.

Еще два года назад говорить об инвестиционных вложениях АО «Астон» на сумму свыше 5 млрд рублей было бы невозможно: в 2022-м столько составляла прибыль компании. Однако в 2023 году этот показатель вырос в четыре раза — до 20,8 млрд рублей.

Вероятно, резкий прилив капитала вызван перестановками в корпусе собственников компании: с января 2023 года Вадим Викулов стал напрямую владеть «Астоном», тогда как ранее он делал это через швейцарскую Aston Agro-Industrial AG.

4

«Ресурс»

Выращивание зерновых культур
5,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Общий объём инвестиций ростовской зерновой компании «Ресурс» и ее «дочки» «Ресурс-Агроэкспорт» за 2023 год составили без малого 5,5 млрд рублей, при этом вложения предприятий практически соразмерны — 3,2 и 2,2 млрд рублей соответственно.

С 2021 года РЗК «Ресурс» помимо выращивания зерновых культур стала активно вкладываться в животноводство на территории региона. Под крылом ГАП «Ресурс» она приобрела в Ростовской области племзавод на 1,7 тысяч голов овец, а также озвучила планы на реконструкцию производственных площадок «Белой птицы — Ростов» для разведения баранов.

К 2024 году РЗК «Ресурс» добилась определенного успеха в Ростовской области и вложила в агропромышленный комплекс региона 1,5 млрд рублей, создав кластер по производству и переработке овец в Морозовском, Милютинском и Белокалитвинском районах области.

5

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
4,8 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Перестановки в правительственном аппарате не обошли стороной ростовское подразделение «Газпрома». Его руководитель Владимир Ревенко покинул свой пост 12 февраля 2025 года. Ревенко был назначен заместителем губернатора.

Инвестиции компании по итогам 2023 года составили почти 4,8 млрд рублей. Еще около 27 млн рублей вложило ОАО «Каменскгаз», остальные шесть «дочек» добавили от 1 до 6 млн рублей. Все предприятия вложили средства в приобретение внеоборотных активов.

6

«Россети Юг »

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
4,7 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

ПАО «Россети Юг» — крупнейший поставщик электроэнергии на Юге России. Энергетическая компания лишь немного не дотянула до уровня агрофирм-лидеров рейтинга с общей суммой инвестиций более 4,7 млрд рублей. Несмотря на это «Россетям» удалось прочно обосноваться в первой десятке крупнейших инвесторов.

Дочерних предприятий у компании нет. Она одна вложила в приобретение внеоборотных активов 4,5 млрд рублей, еще 173 млн рублей ушли на платежи по процентам.

В 2023 году «Россети Юг» инвестировали в развитие энергосетевого комплекса Ростовской области почти 3,3 млрд рублей. На эти деньги в регионе реконструировали 369 км линий электропередач и ввели в эксплуатацию 72 МВА трансформаторной мощности. С января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в регионе сократился до 1,9 млрд рублей.

7

«Ольгинский»

Выращивание овощей защищенного грунта
3,6 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

На приобретение внеоборотных активов тепличный комплекс «Ольгинский» потратил в 2023 году более 3,5 млрд рублей, еще около 25 млн рублей предприятие направило на платежи по процентам.

Общая площадь теплиц «Ольгинского» составляет 32 га, что позволяет выращивать 44 тыс. тонн продукции в год. Тепличный комплекс занимается в основном выращиванием огурцов различных сортов.

«Ольгинский» сам по себе является инвестиционным предприятием от группы компаний «Династия», которая ведет деятельность в Ставропольском крае, Воронежской области, Республике Северная Осетия — Алания. В конце 2024 года стало известно, что в строительство тепличного комплекса в Ростовской области вложат почти 22 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2025 году.

8

«Клевер »

Производство машин для уборки урожая
2,9 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания-машиностроитель с почти 122-летней историей вошла в первую десятку топа ростовских инвесторов с вложениями на сумму почти 2,9 млрд рублей. Обошлось без дочерних компаний. «Клевер» хоть и выпускает технику под брендом «Ростсельмаш», но сам его детищем не является. Компанией в равных долях владеют Дмитрий Удрас, Константин Бабкин и Юрий Рязанов.

По итогам 2023 года машиностроительный завод приобрел внеоборотных активов на сумму почти 2,8 млрд рублей, еще 67 млн рублей «Клевер» инвестировал в акции.

9

«Ростовводоканал»

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
2,7 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

АО «Ростовводоканал» по итогам 2023 года получило 1,2 млрд рублей чистой прибыли. Максимальный за последние три года доход связывают с признанием бывшего бенефициара Станислава Светлицкого виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Де-факто права на акции АО «Ростовводоканал» перешли к Росимуществу.

Предприятие может похвастаться и внушительными инвестиционными вложениями: 2,7 млрд рублей ушли на приобретение внеоборотных активов, почти 7,3 млн рублей — на погашение платежей по процентам.

10

«Донэнерго»

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
2,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Десятку рейтинга замыкает второе энергораспределительное предприятие в регионе. Основную вклад в инвестиции, судя по финансовым документам, в 2023 году сделало материнское акционерное общество «Донэнерго» — 2,4 млрд рублей. Дочернее ООО «ДТС» добавило чуть более 106 млн рублей. На модернизацию и ремонт объектов энергосистемы региона «Донэнерго» в тот же период направило 925 млн рублей.

11

«ШПЗ »

Производство химических волокон
2,3 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

«Шахтинский полиэфирный завод» («ШПЗ») в июле 2024 года покинул реестр малого и среднего предпринимательства. Завод относительно новый — его строительство завершилось в 2023 году. Инвестором создания производственной площадки стоимостью 5 млрд рублей выступило  ООО «Авангард» из Ленинградской области.

«ШПЗ» считается одним из основных импортозамещающих проектов Ростовской области и первым в России заводом по производству полиэфирного волокна. Но триумф уникального проекта длился недолго. В январе 2024 года на заводе произошел взрыв и пожар. По заявлению экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, трагедия случилась из-за ошибки при проведении пуско-наладочных работ. Позже выяснилось, что завод был не застрахован. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Судя по финансовым отчетам, дела у завода идут неплохо, раз он может позволить себе приобретение внеоборотных активов на сумму более 2,3 млрд рублей.

12

«МСБ-Лизинг»

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
2,2 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания, занимающаяся лизингом транспорта, оборудования и недвижимости, вошла во вторую десятку рейтинга с размером инвестиций свыше 2,2 млрд рублей. На всю эту сумму в 2023 году предприятие приобрело внеоборотные активы.

В декабре 2024 года компания уведомила своих клиентов об изменении состава участников: 30% доли в уставном капитале, раньше принадлежавших Тимуру Ксёнзу, теперь находятся во владении ООО «МСБ-Инвест». Основным бенефициаром по прежнему выступает Алла Киселева, ее компании «Бругвел» принадлежит 70% доли.

13

«Югагрохолдинг »

Выращивание зерновых культур
2,2 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Петр Ходыкин, владелец одного из крупнейших в стране зернотрейдеров ТД «РИФ», в 2020 году взял под свое крыло «Югагрохолдинг» с 30 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах Ростовской области.

Новый собственник значительно улучшил результаты предприятия: в первый же год его выручка выросла в 1,9 раза — до 1,1 млрд рублей. В 2022 году она достигла 2,4 млрд рублей.

Однако в 2023 году доходы «Югагрохолдинга» снизились до 1,7 млрд рублей. При этом около 1,6 млрд рублей компания вложила в приобретение внеоборотных активов. Добиться инвестиционных вложений в 2,2 млрд рублей ей помогло дочернее ООО «Балабинское», которое добавило еще более 664 млн рублей.

Петр Ходыкин в последние два года взял четкий курс на расширение земельного банка: в 2024 году он приобрел ООО «Степь», управляющее 9,5 тыс. га в Кашарском районе Ростовской области.

14

«Агроком Холдинг »

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1,9 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Структуры холдинга самой богатой бизнесвумен Ростовской области Киряки Саввиди в 2023 году инвестировали почти 2 миллиарда рублей. Материнская компания потратила на приобретение внеоборотных активов и акций чуть более 1 млрд рублей, также значительными вложениями отличились дочерние ПКФ «Атлантис-Пак» (более 419 млн рублей) и «МКЦ-Девелопмент» (более 212 млн рублей).

Куда именно инвестировала компания два года назад, в отчетах не указано, однако в 2024-м «Агроком Холдинг» принялся за межевание и планировку 10 га земли между базами отдыха на Левом берегу Дона. Кроме того, осенью фирма победила в аукционе по продаже бутик-отеля «Богородское» в поселении Воскресенское Новой Москвы, которым ранее владел «Газпром».

По итогам 2023 года головной «Агроком Холдинг» получил 964,8 млн рублей выручки и около 5 млрд рублей чистой прибыли.

15

«Ростовские тепловые сети»

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
1,8 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Присутствие в рейтинге «Ростовских тепловых сетей» может кого-то удивить. Особенно сейчас, когда в феврале ростовчане то и дело оказываются на залитых кипятком улицах и вынуждены жить без отопления из-за многочисленных аварий на тепловых сетях.

При этом компания сумела войти во вторую десятку крупнейших фирм региона по объему инвестиций за 2023 год с показателем более 1,8 млрд рублей. Почти всю сумму «Ростовские тепловые сети» потратили на приобретение внеоборотных активов и лишь чуть более 3 млн рублей ушло на платежи по процентам.

Общая протяженность тепловых сетей компании составляет 435,05 км. В апреле 2023 года экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщал, что в их реконструкцию вложат 2,7 млрд рублей. Несмотря на масштабные инвестиции, ростовчане улучшений и результатов инвестиционных проектов пока особо не замечают: только с 10 по 13 февраля жители региона направили в адрес врио губернатора Юрия Слюсаря более 800 жалоб на отсутствие отопления. Без тепла осталось около 400 домов.

16

«Агрокомплекс Ростовский»

Выращивание зерновых культур
1,6 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

«Агрокомплекс Ростовский» хоть и зарегистрирован на территории Ростовской области, но фактически находится во владении краснодарского АО «Кубанский бекон». Компания зарегистрирована в селе Андреево-Мелентьево Неклиновского района.

Предприятие выращивает зернобобовые и масличные культуры, сахарную свеклу, однолетние кормовые культуры, разводит молочный крупный рогатый скот и свиней, производит сырое молоко. «Агрокомплекс Ростовский», судя по заявленным видам деятельности, также может заниматься приготовлением мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов, торговать автотранспортными средствами, зерном по оптовым ценам.

В 2023 году компания вложила почти 1,6 млрд рублей в приобретение внеоборотных активов.

17

«Глория Джинс »

Производство прочей верхней одежды
1,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

«Глория Джинс» — визитная карточка Ростовской области на отечественном рынке одежды и в странах СНГ. Однако в 2023 году компания стала постепенно снижать платежи по инвестиционным операциям. Если в 2021 году «Глория Джинс» тратила на это 1,8 млрд рублей в год, а в 2022 году — почти 2,7 млрд рублей, то в 2023 году показатель упал до 1 млрд рублей. Возможно, предприятие оказалось бы в рейтинге намного ниже, если бы не «дочка» АО «Глория Джинс», которая добавила свои 520 млн рублей. По итогам 2022 года выручка группы компаний «Глория Джинс» превысила 77 млрд рублей.

Председатель совета директоров Владимир Мельников заявлял о планах увеличить инвестпрограмму в 2023 году в 1,7 раза и направить на эти цели около 10 млрд рублей. Инвестиции в производство должны были составить 2-3 млрд рублей, в розницу — 5-8 млрд рублей. При этом цифры в отчете о движении денежных средств намного меньше.

В 2024 году компания и вовсе объявила о закрытии своих швейных фабрик на территории Ростовской области из-за их убыточности. Они давали региону около 2 тысяч рабочих мест. Производство планируют перенести в Азию, чтобы сделать его более выгодным.

18

«Светлый »

Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
1,1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Еще один производитель масла вошел в число лидеров по объему инвестиций в Ростовской области за 2023 год. Предприятие ведет свою деятельность в сельском поселении Мальчевское в Миллеровском микрорайоне с 2021 года.

По итогам 2023 года чистая прибыль компании превысила 65 млн рублей. При этом ранее мальчевский производственный комплекс «Светлый» не публиковал данные о платежах по инвестиционным операциям, но теперь вошел в число 20 лидеров по этому показателю в регионе.

Предприятие принадлежит Татьяне Гончаровой. Она и ее родственники входят в сотню богатейших бизнесменов региона по версии RostovGazeta.

19

«Лемакс »

Производство котлов центрального отопления
1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

ООО «Лемакс» — компания с впечатляющим стажем работы на рынке: в этом году ей исполнится 33 года. Выручка компании в 2023 году превысила 8 млрд рублей. Однако такое крупное вложение в инвестиции «Лемакс», судя по отчетности, позволил себе впервые. С 2019 года компания не тратила на эту статью расходов более 623 млн рублей, а минимальный платеж составил 43 млн рублей.

В активе предприятия находится завод по производству бытового газового оборудования и завод по производству стальных панельных радиаторов. Вероятно, рекордные инвестиционные платежи предприятия связаны с планами на расширение в 2024 году. «Лемакс» заявлял о желании увеличить производство стальных радиаторов в Таганроге, на эти цели организация получила кредит от Сбера в размере 800 млн рублей.

20

«Еврологистик»

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

По представителям первой двадцатки рейтинга можно сделать вывод, что выгодны в Ростовской области не только сельское хозяйство, но и перевозки. «Еврологистик» занимается железнодорожными, контейнерными и автомобильными грузоперевозками, фрахтованием судов по России, странам СНГ, Азии и некоторым европейским государствам. Предприятие принадлежит Дмитрию Серикову (№ 27 в «золотой сотне» ростовских бизнесменов).

По итогам 2023 года при выручке 4 млрд рублей чистая прибыль составила 709 млн рублей. Инвестиционные операции потянули на 1 млрд рублей. Цифра большая, с учётом того, что годом ранее на внеоборотные активы компания «Еврологистик» потратила в пять раз меньше.

21

Шахтоуправление «Садкинское»

Добыча антрацита подземным способом
969 млн ₽
22

Племенной завод «Гашунский»

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
898 млн ₽
23

«Лиманский »

Выращивание зерновых культур
893 млн ₽
24

«Степь-Инвестиции»

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
834 млн ₽
25

«Индюшкин двор»

Разведение сельскохозяйственной птицы
761 млн ₽
26

«Агропрайм»

Производство масел и жиров
750 млн ₽
27

«Светлый»

Выращивание однолетних культур
668 млн ₽
28

«Лукойл-Экоэнерго»

Производство электроэнергии
621 млн ₽
29

«Транспортные технологии»

Деятельность автомобильного грузового транспорта
610 млн ₽
30

«Профтехколонна»

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
610 млрд ₽
31

«Омнитрейд»

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
582 млн ₽
32

СЗ «Галактика 4»

Строительство жилых и нежилых зданий
568 млн ₽
33

«Волгодонские тепловые сети»

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
545 млн ₽
34

АК «Роствертол-Авиа»

Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию 
540 млн ₽
35

«Мастер-Трейд»

Торговля оптовая неспециализированная
504 млн ₽
36

«Лукойл-Ростовэнерго»

Производство электроэнергии
489 млн ₽
37

«Кагальницкий элеватор»

Хранение и складирование зерна
488 млн ₽
38

«Европолимер-Трейдинг»

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
481 млн ₽
39

«Шумилинское»

Выращивание зерновых культур
472 млн ₽
40

«МТМ»

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
458 млн ₽
41

«Дорстрой»

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
455 млн ₽
42

«Новороссийский прокатный завод»

Производство сортового горячекатаного проката и катанки
451 млн ₽
43

«Тата-Газ»

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
447 млн ₽
44

«Ростовавтодор»

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
447 млн ₽
45

«Славяне»

Выращивание зерновых культур
442 млн ₽
46

«Азов-ТЭК»

Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
426 млн ₽
47

ПКФ «Атлантис-Пак»

Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
419 млн ₽
48

«Амилко»

Производство крахмала
401 млн ₽
49

«Лебединский торговый дом»

Торговля оптовая электрической бытовой техникой
392 млн ₽
50

«Европолимер»

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
388 млн ₽
51

«Дж.Т.И. Донской табак»

Производство табачных изделий
382 млн ₽
52

«Агросоюз»

Выращивание зерновых культур
370 млн ₽
53

Агрофирма «Целина»

Выращивание зерновых культур
362 млн ₽
54

«Сальсксельмаш»

Производство оборудования для приготовления кормов для животных
351 млн ₽
55

«Инкаламу»

Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
336 млн ₽
56

СЗ «Южный»

Строительство жилых и нежилых зданий
335 млн ₽
57

«Аякс»

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
326 млн ₽
58

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Торговля электроэнергией
326 млн ₽
59

«Паллада»

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
318 млн ₽
60

«Экспокомлогистика»

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
312 млн ₽
61

Агрофирма «Гвардейская»

Выращивание зерновых культур
303 млн ₽
62

«ССК»

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
299 млн ₽
63

«Буденновский»

Выращивание зерновых культур
297 млн ₽
64

«Ростовский бройлер»

Разведение сельскохозяйственной птицы
293 млн ₽
65

«ДТФ»

Производство табачных изделий
292 млн ₽
66

«Лека»

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
290 млн ₽
67

«СКВО»

Выращивание зерновых культур
289 млн ₽
68

«РВЗ»

Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
275 млн ₽
69

СПК Колхоз «Родина»

Выращивание зерновых культур
263 млн ₽
70

«Эмпилс»

Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок
259 млн ₽
71

«Ростовский литейный завод»

Литье чугуна
254 млн ₽
72

«КСМК-Север»

Производство изделий из бетона, цемента и гипса
246 млн ₽
73

«Атомспецсервис»

Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств
237 млн ₽
74

«Миртек»

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
236 млн ₽
75

«Теплокоммунэнерго»

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
226 млн ₽
76

«Роузвуд Шиппинг»

Деятельность морского грузового транспорта
224 млн ₽
77

«Колхоз им. Мясникяна»

Выращивание зернобобовых культур
224 млн ₽
78

«Энергия»

Выращивание зерновых культур
221 млн ₽
79

«Мак-Лоджистик»

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
219 млн ₽
80

«Атоммашэкспорт»

Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств
217 млн ₽
81

«Грифон»

Торговля автотранспортными средствами
216 млн ₽
82

«Альянс Сервис»

Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
215 млн ₽
83

«Раздолье»

Выращивание зерновых культур
214 млн ₽
84

«Ленинское знамя»

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
203 млн ₽
85

«Полесье»

Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств
199 млн ₽
86

«Юг Руси - Золотая семечка»

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
194 млн ₽
87

«Исток-1»

Выращивание зерновых культур
192 млн ₽
88

«Ферроцинк-Дон»

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
184 млн ₽
89

«Каменскгаз»

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
184 млн ₽
90

«РГШ»

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
182 млн ₽
91

Группа «Техноком»

Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
179 млн ₽
92

«Партнер-Корма»

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
179 млн ₽
93

«РММП»

Транспортная обработка грузов
179 млн ₽
94

СК «Стройтрест»

Строительство жилых и нежилых зданий
174 млн ₽
95

«Комаровское»

Выращивание зерновых культур
173 млн ₽
96

ТД «Минерал»

Производство товарного бетона
173 млн ₽
97

«Донуголь»

Добыча антрацита подземным способом
170 млн ₽
98

КБ «РЖД-Медицина»

Деятельность больничных организаций
169 млн ₽
99

«Ореол»

Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
165 млн ₽
100

«Волгодон»

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
164 млн ₽