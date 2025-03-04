Рейтинг
Инвесторов
Ростовская область
Рядом с Ростовской областью идёт СВО. Но жизнь продолжается, в том числе и экономическая. Бизнес стремится вкладываться в свое развитие. Кто в этом больше всего преуспел - читайте в рейтинге RostovGazeta.
Рейтинг составлен по открытым данным бухгалтерской отчетности за 2023 год. В него не вошли стратегические предприятия, чья отчетность с разрешения президента России не публикуется. Если данные появятся, мы рассмотрим вопрос о перерасчёте рейтинга.
В рейтинг инвесторов вошли только те предприятия, которые зарегистрированы в регионе и ведут деятельность на его территории. Мы не считали инвестиции дочерних и подконтрольных компаний за пределами Ростовской области.
Суммировались три составляющие денежного потока от инвестиционных операций: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.
В рейтинг вошли 100 компаний (не считая «дочек»), инвестиционные вложения которых в Ростовской области превысили в 2023 году 100 млн рублей. Изучались сведения об инвестициях в годовых отчетах юридических лиц и на официальных ресурсах.