Нефтяное пятно ликвидировали в акватории порта Ростова

По словам собеседника агентства, информация о загрязнении нефтепродуктами поступила в Морспасслужбу в минувшую пятницу, 12 февраля, в 9.00 мск.
"Согласно отчету о проведении данной операции, нефтяное пятно в районе реки Аксайка растянулось на 200 метров в длину и 70 в ширину. Техника прибыла на место разлива уже через час после поступления информации и к 11.40 мск загрязнение было устранено", - сказал представитель ведомства.
Он также добавил, что источник загрязнения установлен не был.
В министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области о факте разлива нефтепродуктов в регионе до звонка корреспондента в ведомство ничего не знали.
К4