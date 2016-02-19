Нефтяное пятно ликвидировали в акватории порта Ростова

"Согласно отчету о проведении данной операции, нефтяное пятно в районе реки Аксайка растянулось на 200 метров в длину и 70 в ширину. Техника прибыла на место разлива уже через час после поступления информации и к 11.40 мск загрязнение было устранено", - сказал представитель ведомства.