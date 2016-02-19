rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Нефтяное пятно ликвидировали в акватории порта Ростова

19 февраля 2016, 09:18
Двухсотметровое нефтяное пятно в районе реки Аксайка в Ростовской области было ликвидировано в минувшую пятницу азово-черноморским филиалом федерального бюджетного учреждения "Морская спасательная служба Росморречфлота, рассказал RostovGazeta в пятницу представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, информация о загрязнении нефтепродуктами поступила в Морспасслужбу в минувшую пятницу, 12 февраля, в 9.00 мск.

"Согласно отчету о проведении данной операции, нефтяное пятно в районе реки Аксайка растянулось на 200 метров в длину и 70 в ширину. Техника прибыла на место разлива уже через час после поступления информации и к 11.40 мск загрязнение было устранено", - сказал представитель ведомства.

Он также добавил, что источник загрязнения установлен не был.

В министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области о факте разлива нефтепродуктов в регионе до звонка корреспондента в ведомство ничего не знали.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00