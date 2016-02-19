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Ростовский бизнесмен задержан с крупной партией кокаина

19 февраля 2016, 11:19
В Новочеркасске Донского региона задержали бизнесмена, при обысках у которого изъяли большие партии кокаина и метамфетамина, сообщает в пятницу управление ФСКН по области.

"По данным наркополиции, 39-летний фигурант добровольно выдал 750 граммов метамфетамина и свыше 100 граммов кокаина на сумму более 2,5 миллиона рублей. Наркотики он хранил в гараже в таре из-под спортивного питания", - сказано в сообщении.

Уточнено, что полицейские в доме подозреваемого нашли следы приема наркотиков на банковской карте.

Фигурант является соучредителем бизнеса в строительной и ресторанной сфере. Ранее он профессионально занимался боксом.

По факту хранения наркотиков завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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