Ростовский бизнесмен задержан с крупной партией кокаина

"По данным наркополиции, 39-летний фигурант добровольно выдал 750 граммов метамфетамина и свыше 100 граммов кокаина на сумму более 2,5 миллиона рублей. Наркотики он хранил в гараже в таре из-под спортивного питания", - сказано в сообщении.
Уточнено, что полицейские в доме подозреваемого нашли следы приема наркотиков на банковской карте.
Фигурант является соучредителем бизнеса в строительной и ресторанной сфере. Ранее он профессионально занимался боксом.
По факту хранения наркотиков завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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