Ростовский бизнесмен задержан с крупной партией кокаина

"По данным наркополиции, 39-летний фигурант добровольно выдал 750 граммов метамфетамина и свыше 100 граммов кокаина на сумму более 2,5 миллиона рублей. Наркотики он хранил в гараже в таре из-под спортивного питания", - сказано в сообщении.