Экс-глава финконтроля возглавил Минэкономики Дона

Уточнено, что в течение шести лет Папушенко был главой управления Финконтроля области. Он является уроженцем Ростова и окончил строительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях".
Также проходил повышение квалификации. Стал кандидатом экономических наук.
Ранее 4 марта поступила информация, что глава Минэкономразвития региона Александр Левченко покинул свой пост, который занимал в течение трех лет. Он стал советником главы области.
Данные изменения произошли после реорганизации двух министерств. Сообщалось, что департамент инвестиций и предпринимательства будет включен в Минэкономразвития, а управление Финконтроля региона присоединят к областному Минфину.
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