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Экс-глава финконтроля возглавил Минэкономики Дона

11 марта 2016, 13:09
Глава Ростовской области в пятницу назначил Максима Папушенко министром экономического развития региона, информирует облправительство.

Уточнено, что в течение шести лет Папушенко был главой управления Финконтроля области. Он является уроженцем Ростова и окончил строительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях".

Также проходил повышение квалификации. Стал кандидатом экономических наук.

Ранее 4 марта поступила информация, что глава Минэкономразвития региона Александр Левченко покинул свой пост, который занимал в течение трех лет. Он стал советником главы области. 

Данные изменения произошли после реорганизации двух министерств. Сообщалось, что департамент инвестиций и предпринимательства будет включен в Минэкономразвития, а управление Финконтроля региона присоединят к областному Минфину.

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#Новости#Политика#Денис Объедкин
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