Gloria Jeans перенесет штаб-квартиру в Москву

"Компания растет и зависит от интеллектуальных ресурсов, и поэтому мы поехали за ними. Кроме того, когда мы приглашаем специалистов из Европы или США, то они не с самым большим удовольствием едут в Ростов, а в Москву едут легче", - сказал Мельников.