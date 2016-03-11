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Gloria Jeans перенесет штаб-квартиру в Москву

11 марта 2016, 13:21
Головной офис занимающейся производством одежды компании "Gloria Jeans" (GJ) переезжает в Москву, поскольку в Ростовской области полностью выработан интеллектуальный ресурс, необходимый компании, рассказал на пресс-конференции в пятницу генеральный директор "GJ" Владимир Мельников.

По словам спикера, бизнес в большей степени зависит не от трудовых ресурсов, а от интеллектуальных, а самые интеллектуально развитые молодые люди из провинции уезжают именно в Москву.

"Компания растет и зависит от интеллектуальных ресурсов, и поэтому мы поехали за ними. Кроме того, когда мы приглашаем специалистов из Европы или США, то они не с самым большим удовольствием едут в Ростов, а в Москву едут легче", - сказал Мельников.

Он отметил, что офисы в Ростовской области не будут закрыты и продолжат развивать производство в регионе. При этом, налоговые отчисления корпорация также продолжит платить в Ростовской области.

Gloria Jeans - российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами под марками «Gloria Jeans» и «Gee Jay». 

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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