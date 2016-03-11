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Gloria Jeans закрыла более 100 магазинов в РФ

11 марта 2016, 13:58
Ради сохранения прибыли, корпорация Gloria Jeans в 2015 году закрыла более 100 магазинов в России, рассказал в пятницу на пресс-конференции владелец и генеральный директор корпорации Владимир Мельников.

"В 2015 году мы закрыли более 100 магазинов, которые не приносили доходов. В результате за счет урезания всех расходов мы сумели сохранить и даже повысить прибыльность компании", - сказал Мельников.

Он подчеркнул, что благодаря этой политике, компании в 2015 году удалось увеличить прибыль с 2,5 миллиарда рублей в 2014 году до 2,7 миллиарда в 2015. Однако, по словам спикера, если посчитать прибыль в долларах, то окажется, что доходы компании в 2015 году сократились в два раза.

Кроме того, Мельников рассказал, что в 2016 году корпорация Gloria Jeans планирует вести "агрессивную политику", благодаря которой будет достигнут большой рост, в том числе и по прибыли. Подробных деталей о будущих действиях компании ее владелец пока не назвал, пояснив, что пока об этом "еще рано говорить".

Gloria Jeans - крупнейший в России производитель джинсовой одежды и аксессуаров.  

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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