Gloria Jeans закрыла более 100 магазинов в РФ

Кроме того, Мельников рассказал, что в 2016 году корпорация Gloria Jeans планирует вести "агрессивную политику", благодаря которой будет достигнут большой рост, в том числе и по прибыли. Подробных деталей о будущих действиях компании ее владелец пока не назвал, пояснив, что пока об этом "еще рано говорить".