Власти Ростова не могут найти денег на строительство метро

Метро в донской столице через четыре года должно было стать одиннадцатым метро в РФ. Восемь лет назад стартовали работы по его созданию, три года назад объявили конкурс на проектирование первой линии. Ее планировалось проложить из Левенцовского района под проспектом Стачки, далее должна была пройти по эстакаде через железнодорожный вокзал. После чего под улицей Большой Садовой и продолжиться до площади Карла Маркса. Однако организованное восемь лет назад учреждение «Управление Метро Ростова» перестало существовать в конце прошедшего года.