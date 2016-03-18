Река Дон потеряла рыбохозяйственное значение

"Нужно заботиться о Цимлянском и Веселовском водохранилищах, заниматься там зарыблением, разведением рыбы и биологической мелиорацией. Задача же рыбных заводов на реке Дон заключается не в увеличении рыбного промысла, а в сохранении того генетического фонда рыбы, которая сегодня в этой реке живет", - резюмировал спикер.