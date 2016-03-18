Река Дон потеряла рыбохозяйственное значение

"С точки зрения рыбного хозяйства река Дон утратила рыбохозяйственное значение, в данный момент это просто судоходный канал. Если в один год прекратить искусственно зарыблять водоемы, то хозяйства просто обанкротятся", - сказал Ершов.
Он также подчеркнул, что рыбный промысел на Дону никогда не вернется к своим прежним показателям и "былое рыбное могущество утеряно навсегда". При этом, по его словам компенсировать ущерб, нанесенный человеком природе возможно.
"Нужно заботиться о Цимлянском и Веселовском водохранилищах, заниматься там зарыблением, разведением рыбы и биологической мелиорацией. Задача же рыбных заводов на реке Дон заключается не в увеличении рыбного промысла, а в сохранении того генетического фонда рыбы, которая сегодня в этой реке живет", - резюмировал спикер.