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Река Дон потеряла рыбохозяйственное значение

18 марта 2016, 07:37
Дон полностью потерял рыбохозяйственное значение, и в данный момент является просто судоходным каналом, в который уже невозможно вернуть рыбу, рассказал в четверг на круглом столе управляющий ассоциацией "Большая рыба", генеральный директор ООО "Рыбколхоз имени Абрамова" Александр Ершов.

"С точки зрения рыбного хозяйства река Дон утратила рыбохозяйственное значение, в данный момент это просто судоходный канал. Если в один год прекратить искусственно зарыблять водоемы, то хозяйства просто обанкротятся", - сказал Ершов.

Он также подчеркнул, что рыбный промысел на Дону никогда не вернется к своим прежним показателям и "былое рыбное могущество утеряно навсегда". При этом, по его словам компенсировать ущерб, нанесенный человеком природе возможно.

"Нужно заботиться о Цимлянском и Веселовском водохранилищах, заниматься там зарыблением, разведением рыбы и биологической мелиорацией. Задача же рыбных заводов на реке Дон заключается не в увеличении рыбного промысла, а в сохранении того генетического фонда рыбы, которая сегодня в этой реке живет", - резюмировал спикер.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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