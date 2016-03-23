Детский благотворительный кинофорум «Магия кино» состоится на Дону

"Состоится бесплатный показ кинолент о Великой Отечественной войне и первом космонавте. Будет организовано обсуждение на тему детского кинематографа. Также откроют помещение для игр в медучреждении Таганрога", - сказано в сообщении.
Уточняется, что запланирована поездка актеров в детдом донской столицы и посещение виртуального музея сиротами. Во время кинофорума дети смогут узнать все нюансы съемок и о том, как создаются фильмы.
В донской столице мероприятия будут проходить в техническом университете, публичной библиотеке, Доме кино и центре "Победа".