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Детский благотворительный кинофорум «Магия кино» состоится на Дону

23 марта 2016, 13:40
В Таганроге и Ростове с четверга в течение трех дней пройдет детский кинофорум "Магия Кино", сообщает в среду администрация донской столицы.

"Состоится бесплатный показ кинолент о Великой Отечественной войне и первом космонавте. Будет организовано обсуждение на тему детского кинематографа. Также откроют помещение для игр в медучреждении Таганрога", -  сказано в сообщении.

Уточняется, что запланирована поездка актеров в детдом донской столицы и посещение виртуального музея сиротами. Во время кинофорума дети смогут узнать все нюансы съемок и о том, как создаются фильмы.

В донской столице мероприятия будут проходить в техническом университете, публичной библиотеке, Доме кино и центре "Победа".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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