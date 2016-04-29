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Газпром построит в Старочеркасске ипподром за 2,5 миллиарда рублей

29 апреля 2016, 11:28
Компания "Газпром" инвестирует в строительство нового ипподрома в станице Старочеркасской Ростовской области порядка 2,5 миллиарда рублей, проинформировал журналистов в четверг бывший гендиректор донского отделения компании "Газпром межрегионгаз" Али Узденов.

Как рассказал спикер, создание ипподрома будет проходить поэтапно, и окончательно проект планируется реализовать до начала первенства мира по футболу в 2018 году.

"На первом этапе строительства будут созданы конно-спортивная школа для детей, конюшни вместимостью 160 голов и школа жокеев, а затем будет создан скаковой круг и трибуны на пять тысяч зрителей. Предполагаемый размер инвестиций в данный проект составляет порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал Узденов.

Он отметил, что старт проекту будет дан как только удастся согласовать все вопросы, связанные с оформлением документации на земельный участок.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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