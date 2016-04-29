Газпром построит в Старочеркасске ипподром за 2,5 миллиарда рублей

Как рассказал спикер, создание ипподрома будет проходить поэтапно, и окончательно проект планируется реализовать до начала первенства мира по футболу в 2018 году.
"На первом этапе строительства будут созданы конно-спортивная школа для детей, конюшни вместимостью 160 голов и школа жокеев, а затем будет создан скаковой круг и трибуны на пять тысяч зрителей. Предполагаемый размер инвестиций в данный проект составляет порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал Узденов.
Он отметил, что старт проекту будет дан как только удастся согласовать все вопросы, связанные с оформлением документации на земельный участок.