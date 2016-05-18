Начался процесс по уголовному делу экс-мэра Таганрога

Уголовное преследование Владимира Прасолова и Людмилы Пришпетной было начато по факту превышения госслужащими полномочий в зимние месяцы 2014 года. Правоохранители полагают, что бывший мэр незаконно выделил из резервного городского фонда около 6 млн рублей на очистку улиц от снега. Пришпетная, используя выделенные средства, заключила с подрядчиком договоренность об уборке осадков, которая впоследствии не была выполнена.