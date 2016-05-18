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Начался процесс по уголовному делу экс-мэра Таганрога

18 мая 2016, 06:30
Первое предварительное слушание по делу о превышении полномочий бывшего главы администрации города Таганрога Владимира Прасолова прошло во вторник в таганрогском городском суде, проинформировал RostovGazeta представитель пресс-службы суда.

Как рассказал собеседник агентства, предварительное слушание по делу таганрогского экс-мэра Прасолова и бывшего главы городского управления ЖКХ Людмилы Пришпетной проводилось в закрытом для СМИ режиме.

"По ходатайству защитника преследование Пришпетной по уголовному делу прекращено по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ. Рассмотрение уголовного дела в отношении Прасолова продолжается, следующее слушание в рамках процесса назначено на 25 мая", - сказал представитель суда.

Он добавил, что на следующее слушание будут допущены представители СМИ.

Уголовное преследование Владимира Прасолова и Людмилы Пришпетной было начато по факту превышения госслужащими полномочий в зимние месяцы 2014 года. Правоохранители полагают, что бывший мэр незаконно выделил из резервного городского фонда около 6 млн рублей на очистку улиц от снега. Пришпетная, используя выделенные средства, заключила с подрядчиком договоренность об уборке осадков, которая впоследствии не была выполнена.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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