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В Ростове около ста лет не могут поставить памятник Петру Первому

23 мая 2016, 09:19
Проект памятника Петру Первому в Ростове-на-Дону не может реализоваться уже на протяжение ста лет, рассказал в интервью RostovGazeta председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

"Предполагалось даже место установки памятника – район главного железнодорожного вокзала", - говорит Кожин.

Первой причиной переноса реализации установки памятника была Великая Отечественная война.

Кроме того, по словам Кожина, готовый проект восстановления памятника Екатерине Второй существует давно.

Предполагалось вернуть его на нынешнюю площадь Карла Маркса, где он и стоял, а самого Карла Маркса переместить на достойное место на проспекте Шолохова.

"Восстановление памятника Екатерине Второй в настоящее время стало бы событием всероссийского масштаба", - отмечает Кожин.

Однако памятники Петру Первому и Екатерине Второй до сих пор не появились в городе.

Полный текст интервью  читайте на сайте rostovgazeta.ru  

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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