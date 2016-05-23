В Ростове около ста лет не могут поставить памятник Петру Первому

"Предполагалось даже место установки памятника – район главного железнодорожного вокзала", - говорит Кожин.
Первой причиной переноса реализации установки памятника была Великая Отечественная война.
Кроме того, по словам Кожина, готовый проект восстановления памятника Екатерине Второй существует давно.
Предполагалось вернуть его на нынешнюю площадь Карла Маркса, где он и стоял, а самого Карла Маркса переместить на достойное место на проспекте Шолохова.
"Восстановление памятника Екатерине Второй в настоящее время стало бы событием всероссийского масштаба", - отмечает Кожин.
Однако памятники Петру Первому и Екатерине Второй до сих пор не появились в городе.
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