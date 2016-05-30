Возле парка Революции в Ростове построят новый Дворец спорта

Новый Дворец спорта будет расположен на месте нынешнего стадиона «Трудовые резервы», демонтаж которого уже начался.
«Дворец в первую очередь будет выполнять функцию тренировочной площадки для гандбольной команды «Ростов-Дон», - сообщил собеседник агенства.
Кроме того, спортивная площадка будет иметь залы для проведения тренировок по другим видам спорта, а также для проведения различных концертных мероприятий.
По словам представителя пресс-службы управления по физкультуре и спорту Ростова, новый спортивный объект сможет вместить до пяти-семи тысяч зрителей.