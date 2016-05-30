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Возле парка Революции в Ростове построят новый Дворец спорта

30 мая 2016, 13:48
«Группа Агроком» приступила к постройке нового Дворца спорта возле ростовского парка Октябрьской Революции, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы управления по физкультуре и спорту города.

Новый Дворец спорта будет расположен на месте нынешнего стадиона «Трудовые резервы», демонтаж которого уже начался.

«Дворец в первую очередь будет выполнять функцию тренировочной площадки для гандбольной команды «Ростов-Дон», - сообщил собеседник агенства.

Кроме того, спортивная площадка будет иметь залы для проведения тренировок по другим видам спорта, а также для проведения различных концертных мероприятий.

По словам представителя пресс-службы управления по физкультуре и спорту Ростова, новый спортивный объект сможет вместить до пяти-семи тысяч зрителей.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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