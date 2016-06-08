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Кипр перестал покупать донское зерно

8 июня 2016, 10:33
Экспорт зерна и другого продовольствия из Ростовской области на Кипр по итогам 2015 года сократился более чем на 63%, сообщает правительство области.

Вместе с тем импорт в целом вырос на 25%, основную массу закупок составляют пластмассовые изделия и химическая продукция.

Данные были оглашены после прошедшей 6 июня встречи главы Минэкономики региона Максима Папушенко с послом Республики Кипр Георгиосом Касулидисом.

Основной задачей встречи было обсуждение туристического взаимодействия. По мнению Георгиоса Касулидиса, Дон имеет все шансы привлечь огромное количество туристов, особенно в 2018-м году.

"Россия и Ростовская область становятся все более привлекательными для кипрских туристов", - заявил Георгиос Касулидис.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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