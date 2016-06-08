Кипр перестал покупать донское зерно

Вместе с тем импорт в целом вырос на 25%, основную массу закупок составляют пластмассовые изделия и химическая продукция.
Данные были оглашены после прошедшей 6 июня встречи главы Минэкономики региона Максима Папушенко с послом Республики Кипр Георгиосом Касулидисом.
Основной задачей встречи было обсуждение туристического взаимодействия. По мнению Георгиоса Касулидиса, Дон имеет все шансы привлечь огромное количество туристов, особенно в 2018-м году.
"Россия и Ростовская область становятся все более привлекательными для кипрских туристов", - заявил Георгиос Касулидис.