Ростовчане попросили Путина выделить деньги на ливневки после потопа

"В Ростове в ливневом потоке утонула 14-летняя девочка. Каждый год в городе периодически идет дождь, и для донской столицы это является катастрофой. Проблеме уже много лет", - сказано в тексте петиции.
Также ростовчанин попросил на федеральном уровне определить подрядчика для выполнения данных работ. На момент пятницы 16.00 мск обращение поддержали 136 человек.
Напомним, в четверг из-за сильных дождей в городе произошли различные инциденты. Непогода стала причиной подтопления дворов и подвалов, а также автомобилей.
По данным регионального управления СКР, из-за сильного ливня девушку затянуло потоком воды под припаркованный в центре города автомобиль. Прохожие пытались помочь подростку, но не смогли ее вытащить. Девочка погибла, захлебнувшись водой.