rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане попросили Путина выделить деньги на ливневки после потопа

1 июля 2016, 13:34
Ростовчанин попросил президента РФ Владимира Путина выделить деньги на реконструкцию ливневой канализации донской столицы после гибели в четверг ребенка из-за последствий стихии, петиция с таким обращением появилась на сайте Change.org.

"В Ростове в ливневом потоке утонула 14-летняя девочка. Каждый год в городе периодически идет дождь, и для донской столицы это является катастрофой. Проблеме уже много лет", - сказано в тексте петиции.

Также ростовчанин попросил на федеральном уровне определить подрядчика для выполнения данных работ. На момент пятницы 16.00 мск обращение поддержали 136 человек.

Напомним, в четверг из-за сильных дождей в городе произошли различные инциденты. Непогода стала причиной подтопления дворов и подвалов, а также автомобилей.

По данным регионального управления СКР, из-за сильного ливня девушку затянуло потоком воды под припаркованный в центре города автомобиль. Прохожие пытались помочь подростку, но не смогли ее вытащить. Девочка погибла, захлебнувшись водой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00