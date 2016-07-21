Донскую компанию закрыли на 90 суток за добавление в продукты ГМО

Posted 21 июля 2016, 08:43
Published 21 июля 2016, 08:43
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
"В этом году управление отобрало более 300 образцов кормов, которые выпустило предприятие, для проведения экспертиз. В итоге в 29 выявили наличие ГМО. Компанию оштрафовали почти на 300 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что организация была поймана повторно на нарушениях. После этого суд приостановил ее работу до устранения недочетов. Решение суда включает запрет на производство нескольких видов кормов.