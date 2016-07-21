Донскую компанию закрыли на 90 суток за добавление в продукты ГМО

В Ростовской области суд вынес решение приостановить на 90 суток деятельность компании "Провими-Азов", которую несколько раз ловили на добавлении в корма для животных ГМО, сообщает в четверг управление Россельхознадзора по региону.

"В этом году управление отобрало более 300 образцов кормов, которые выпустило предприятие, для проведения экспертиз. В итоге в 29 выявили наличие ГМО. Компанию оштрафовали почти на 300 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Уточняется, что организация была поймана повторно на нарушениях. После этого суд приостановил ее работу до устранения недочетов. Решение суда включает запрет на производство нескольких видов кормов.