Закон о тишине наделал шума в парламенте Дона

Новый закон, подготовленный прокуратурой Ростовской области, предусматривает административную ответственность и штрафы в размере до тысячи рублей за нарушение тишины и покоя в дневное время. Однако четких критериев "повышенной громкости" в законе нет.



Это стало одной из причин разногласий в вопросе принятия закона.



"Закон очень сырой. Я не понимаю, как меня могут судить за то, что у меня на стене висит телевизор, а за стеной сосед", - высказался депутат Законодательного собрания Виктор Булгаков.



Депутат фракции КПРФ Евгений Бессонов крайне возмутился тем фактом, что прокуратура занимается вопросами тишины вместо того, чтобы разбираться, например, с обманутыми дольщиками. В своем выступлении Бессонов нелестно отзывался об органах прокуратуры. Председатель Законодательного собрания Виктор Дерябкин был вынужден попросить выключить выступающему микрофон и посадить его на место, обосновав свои действия несоблюдением регламента депутатом Бессоновым.



Не смотря на критику, большинство депутатов поддержали данный закон.

