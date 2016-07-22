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Закон о тишине наделал шума в парламенте Дона

22 июля 2016, 09:50
Закон о соблюдении тишины и покоя в дневное время вступил в силу, вызвав много разногласий среди членов Законодательного собрания в Ростове, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Новый закон, подготовленный прокуратурой Ростовской области, предусматривает административную ответственность и штрафы в размере до тысячи рублей за нарушение тишины и покоя в дневное время. Однако четких критериев "повышенной громкости" в законе нет.

Это стало одной из причин разногласий в вопросе принятия закона.

"Закон очень сырой. Я не понимаю, как меня могут судить за то, что у меня на стене висит телевизор, а за стеной сосед", - высказался депутат Законодательного собрания Виктор Булгаков.

Депутат фракции КПРФ Евгений Бессонов крайне возмутился тем фактом, что прокуратура занимается вопросами тишины вместо того, чтобы разбираться, например, с обманутыми дольщиками. В своем выступлении Бессонов нелестно отзывался об органах прокуратуры. Председатель Законодательного собрания Виктор Дерябкин был вынужден попросить выключить выступающему микрофон и посадить его на место, обосновав свои действия несоблюдением регламента депутатом Бессоновым.

Не смотря на критику, большинство депутатов поддержали данный закон.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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