Со дна реки Дон достали машины, железобетонные изделия и ящик водки

В ходе работ по подготовке города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году со дна реки Дон были подняты машины, железобетонные изделия и ящик двадцатилетней водки, сообщил первый заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов.