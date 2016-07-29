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Со дна реки Дон достали машины, железобетонные изделия и ящик водки

29 июля 2016, 14:45
В ходе работ по подготовке города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году со дна реки Дон были подняты машины, железобетонные изделия и ящик двадцатилетней водки, сообщил первый заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов.

На заседании совета по инвестициям Кузнецов сообщил, что на дне реки Дон оказалось множество различных предметов. 

"Мы все достанем и пригласим ростовчан посмотреть, что там было", - предложил градоначальник Сергей Горбань.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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