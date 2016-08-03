Консервный завод на Дону снова пытаются обанкротить

По сообщениям СМИ, два года назад налоговики требовали признать завод банкротом из-за задолженности по отчислениям в 8,5 миллиона рублей, однако после погашения долга истец отказался от своих требований. Банкротства предприятия также добивался производитель стеклотары - компания "Раско", но должник также погасил задолженность в размере 10 миллионов.