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Консервный завод на Дону снова пытаются обанкротить

3 августа 2016, 14:49
Не успел "Багаевский консервный завод" в Ростовской области отбиться от требований кредиторов и погасить перед ними задолженность, как в региональный Арбитражный суд поступил новый иск о признании предприятия банкротом, следует из документов, размещенных в картотеке дел на сайте учреждения.

В этот раз требование признать завод банкротом вынесла Межрайонная ИФНС РФ № 13 по Ростовской области.

"Предприятие задолжало налоговикам около 4,9 миллиона рублей. Задолженность была обнаружена после налоговой проверки", - говорится в материалах дела.

По сообщениям СМИ, два года назад налоговики требовали признать завод банкротом из-за задолженности по отчислениям в 8,5 миллиона рублей, однако после погашения долга  истец отказался от своих требований. Банкротства предприятия также добивался производитель стеклотары - компания "Раско", но должник также погасил задолженность в размере 10 миллионов.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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