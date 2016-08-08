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Донская пловчиха Юлия Ефимова поборется за золото в стометровке в Рио

8 августа 2016, 15:01
Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова вышла в финал в борьбе за олимпийское золото на 100-метровой дистанции, уступив лишь американке Лили Кинг, говорится на сайте Российского олимпийского комитета.

Финальный заплыв состоится во вторник утром.

Напомним, что ранее Международный спортивный арбитражный суд  аннулировал вердикт  МОК в отношении Юлии Ефимовой, отстраненной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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