Донская пловчиха Юлия Ефимова поборется за золото в стометровке в Рио

Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова вышла в финал в борьбе за олимпийское золото на 100-метровой дистанции, уступив лишь американке Лили Кинг, говорится на сайте Российского олимпийского комитета.