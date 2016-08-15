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Роспотребнадзор проверит выбросы отходов Таганрогской птицефабрики

15 августа 2016, 15:24
Роспотребнадзор получил жалобу на выброс отходов Таганрогской птицефабрикой вблизи хутора Некрасовка Неклиновского района, сообщила RostovGazeta заместитель директора таганрогского Роспотребнадзора Лариса Вольвака.

"В пятницу поступила жалоба на утилизацию биологических отходов Таганрогской птицефабрикой. Она у специалиста на рассмотрении", - рассказал собеседник агентства.

В СМИ появилась информация о том, что жители хутора Некрасовка неоднократно жаловались в различные инстанции на сильную вонь и множество мух в их домах из-за сбросов отходов возле хутора. Жительница Некрасовки для наглядности существующей проблемы отнесла главе Неклиновского района Василию Даниленко пирожки с начинкой из мух, как сообщают СМИ.

Однако в администрации Неклиновского района и в природоохранной прокуратуре Ростовской области сообщили, что подобные жалобы к ним не поступали.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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