Роспотребнадзор проверит выбросы отходов Таганрогской птицефабрики

В СМИ появилась информация о том, что жители хутора Некрасовка неоднократно жаловались в различные инстанции на сильную вонь и множество мух в их домах из-за сбросов отходов возле хутора. Жительница Некрасовки для наглядности существующей проблемы отнесла главе Неклиновского района Василию Даниленко пирожки с начинкой из мух, как сообщают СМИ.