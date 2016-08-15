Роспотребнадзор проверит выбросы отходов Таганрогской птицефабрики

"В пятницу поступила жалоба на утилизацию биологических отходов Таганрогской птицефабрикой. Она у специалиста на рассмотрении", - рассказал собеседник агентства.
В СМИ появилась информация о том, что жители хутора Некрасовка неоднократно жаловались в различные инстанции на сильную вонь и множество мух в их домах из-за сбросов отходов возле хутора. Жительница Некрасовки для наглядности существующей проблемы отнесла главе Неклиновского района Василию Даниленко пирожки с начинкой из мух, как сообщают СМИ.
Однако в администрации Неклиновского района и в природоохранной прокуратуре Ростовской области сообщили, что подобные жалобы к ним не поступали.