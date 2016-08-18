Подростка ударило током на железной дороге на Дону
18 августа 2016, 12:06
В Ростовской области на станции Двойная Орловского района 14-летнего подростка ударило током, пострадавшего госпитализировали, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"По данным полиции, подросток взобрался на железнодорожную цистерну, где попал под удар электрической дуги высоковольтной контактной сети", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего с ожогами доставили в медучреждение.