Подростка ударило током на железной дороге на Дону

В Ростовской области на станции Двойная Орловского района 14-летнего подростка ударило током, пострадавшего госпитализировали, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.