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Подростка ударило током на железной дороге на Дону

18 августа 2016, 12:06
В Ростовской области на станции Двойная Орловского района 14-летнего подростка ударило током, пострадавшего госпитализировали, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"По данным полиции, подросток взобрался на железнодорожную цистерну, где попал под удар электрической дуги высоковольтной контактной сети", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего с ожогами доставили в медучреждение.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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