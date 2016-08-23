Городской центр кадастра в Ростове оштрафовали за уклонение от проверки

Posted 23 августа 2016, 08:17
Published 23 августа 2016, 08:17
Modified 11 сентября 2022, 15:45
Updated 11 сентября 2022, 15:45
“В организации планировалась проверка после обращения сотрудника центра с жалобой на нарушение его трудовых прав. Госинспекция запросила документы, необходимые для проведения проверки, однако Центр кадастра нужной документации не предоставил” , - говорится в сообщении.
В итоге городской центр кадастра и геодезии Ростова по решению мирового суда признан виновным в административном нарушении и приговорен к наказанию в виде штрафа.