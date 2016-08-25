Кинокластер в Ростовской области существенно сократит расходы на кино

Кинокластер намерены построить в станице Старочеркасская Ростовской области. Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 3 миллиарда рублей.
«С обеих сторон берегов реки Ярик на 20 гектарах будет установлено несколько локаций. Мы смонтируем главную площадь и четыре улицы 20 мировых столиц вокруг нее. Здесь появятся, например, улицы Лондона или Парижа», — говорит Багиров.
По его словам, с открытием кинокластера на Дону кино можно будет снимать быстрее. «От количество съемочных дней зависит итоговый бюджет картины», — пояснила продюсер Елена Яцура.
Сейчас в компании ищут инвестора. Отмечается, что компания «Централ Партнершип» выступит стратегическим партнером проекта, управленческой компанией будет местный Южный региональный производственно-продюсерский центр.