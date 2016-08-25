Кинокластер в Ростовской области существенно сократит расходы на кино

«С обеих сторон берегов реки Ярик на 20 гектарах будет установлено несколько локаций. Мы смонтируем главную площадь и четыре улицы 20 мировых столиц вокруг нее. Здесь появятся, например, улицы Лондона или Парижа», — говорит Багиров.