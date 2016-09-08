Лукойл требует признать ростовского застройщика банкротом

Признания ООО "Рубин" несостоятельным требуют и физические лица, однако их заявление пока оставили без движения. Им до 26 сентября нужно уточнить размер основного долга и неустойки. Компания обещала достроить жилой комплекс "Европейский" в районе вертолетного поля на территории бывшего аэропорта ДОСААФ до сентября 2016 года. Сейчас из 10 недостроенных домов половина находится на этапе котлована.