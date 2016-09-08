Лукойл требует признать ростовского застройщика банкротом

Ранее компания уже выигрывала дело по взысканию задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоносители в почти 500 тысяч рублей, однако долг не был уплачен. "Лукойл" повторно обратилась в суд с иском о признании застройщика банкротом. Суд назначен на 22 сентября.
Признания ООО "Рубин" несостоятельным требуют и физические лица, однако их заявление пока оставили без движения. Им до 26 сентября нужно уточнить размер основного долга и неустойки. Компания обещала достроить жилой комплекс "Европейский" в районе вертолетного поля на территории бывшего аэропорта ДОСААФ до сентября 2016 года. Сейчас из 10 недостроенных домов половина находится на этапе котлована.
В общей сложности ООО "Рубин" выступает ответчиком по 118 делам в Арбитражном суде Ростовской области. Компания задолжала порядка 5 миллионов рублей по договору аренды Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области, 215 тысяч - Комитету по управлению имуществом администрации города Новошахтинска, 47 тысяч - ЗАО "Торговый дом Перекресток", 32 тысячи - Общероссийской общественной организации "Профессиональный союз деятелей культуры "Российское авторское общество", 2 тысячи - ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону", МКУ "Ростгорсвет" (сумма не уточняется) и др.