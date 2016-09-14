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Каскадную лестницу на набережной Ростова восстановят в 2017 году

14 сентября 2016, 11:38
Каскадную лестницу в Ростове-на-Дону, ведущую от переулка Газетного к набережной Дона, отреставрируют в 2017 году, сообщил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

Главную лестницу города построили во время реконструкции набережной еще в 1970-х годах и с тех пор почти не ремонтировали. По ней сходили большие потоки воды во время ростовских ливней, над ней срастались ветви деревьев, а сбитые ступени вели к стихийному "блошиному рынку" в переулке Газетном.

"В этом году завершится масштабная реконструкция переулка от улицы Большой Садовой до улицы Станиславского, после чего он станет пешеходным. Затем продолжится в следующем году, когда мы объявим конкурс на реконструкцию лестницы", — отмечает Арцыбашев.

По его словам, компании, которая выиграет конкурс, необходимо будет спилить засохшие ветки, облицевать парапеты гранитной плиткой и установить фонари. Плановая стоимость работ – 70 миллионов рублей. Предполагается, что финансирование будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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