Дон расширит экономическое сотрудничество с Венгрией

Министр уточнил в разговоре с гостем, что Ростовская область обладает большим ресурсным потенциалом, выгодной географией и климатом, что делает регион инвестиционно привлекательным субъектом. В связи с этим он выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Венгрией в различных отраслях. Букаи ответил, что донесет до венгерской стороны информацию об инвестиционной емкости региона.