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Дон расширит экономическое сотрудничество с Венгрией

22 сентября 2016, 13:34
Ростовская область продолжит развивать взаимовыгодные экономические связи с Венгрией, сообщило правительство региона.

"Глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко рассказал руководителю Торгового представительства посольства Венгрии в Ростове-на-Дону Андрею Букаи о перспективах развития экономически выгодного сотрудничества Дона и Венгерской Республики", – пояснили в обладминистрации.

Министр  уточнил в разговоре с гостем, что Ростовская область обладает большим ресурсным потенциалом, выгодной географией и климатом, что делает регион инвестиционно привлекательным субъектом. В связи с этим он выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Венгрией в различных отраслях. Букаи ответил, что донесет до венгерской стороны информацию об инвестиционной емкости региона.

Папушенко отметил, что такие гиганты рынка, как Coca-Cola, PepsiCo, Auchan и ряд других продолжает работать на Дону не первый год.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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