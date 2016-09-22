Дон расширит экономическое сотрудничество с Венгрией

"Глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко рассказал руководителю Торгового представительства посольства Венгрии в Ростове-на-Дону Андрею Букаи о перспективах развития экономически выгодного сотрудничества Дона и Венгерской Республики", – пояснили в обладминистрации.
Министр уточнил в разговоре с гостем, что Ростовская область обладает большим ресурсным потенциалом, выгодной географией и климатом, что делает регион инвестиционно привлекательным субъектом. В связи с этим он выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Венгрией в различных отраслях. Букаи ответил, что донесет до венгерской стороны информацию об инвестиционной емкости региона.
Папушенко отметил, что такие гиганты рынка, как Coca-Cola, PepsiCo, Auchan и ряд других продолжает работать на Дону не первый год.