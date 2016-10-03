rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Недобор осеннего призыва в РФ компенсируют призывниками с Дона

3 октября 2016, 13:19
В Ростовской области уйдут служить на 600 человек больше по сравнению с осенним призывом, одна из причин – недобор в остальных частях страны, заявил военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

План осеннего призыва-2016  - более 5 тысяч человек.

"Это не повсеместно и касается больше Ростовской области и сделано для того, чтобы восполнить недостаток из других субъектов РФ", - прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Найда.

То, что в этом году осенью привлекают несколько больше призывников, чем обычно, связано с демографическим спадом в других регионах.

Более 50% призывников останутся служить в Южном военном округе, остальные распределятся в Западном. В Национальную гвардию отправятся служить 370 человек.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00