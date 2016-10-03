Недобор осеннего призыва в РФ компенсируют призывниками с Дона

План осеннего призыва-2016 - более 5 тысяч человек.
"Это не повсеместно и касается больше Ростовской области и сделано для того, чтобы восполнить недостаток из других субъектов РФ", - прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Найда.
То, что в этом году осенью привлекают несколько больше призывников, чем обычно, связано с демографическим спадом в других регионах.
Более 50% призывников останутся служить в Южном военном округе, остальные распределятся в Западном. В Национальную гвардию отправятся служить 370 человек.