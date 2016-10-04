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Кредиторы обанкротили инвестора проекта "Чистый Дон"

4 октября 2016, 08:39
Компания "АБВК ЭКО", выступавшая инвестором масштабного проекта по строительству специальных сооружений по обеззараживанию сточных вод в Ростове-на-Дону, была признана банкротом, следует из документов, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Региональный арбитражный суд ввел на предприятии конкурсное производство сроком на полгода. В настоящее время долг перед кредиторами инвестора "Чистого Дона" составляет свыше 1,3 миллиарда рублей. Главным кредитором выступает банк "Народный кредит", который был лишен лицензии. Кредитная организация выдала компании "АБВК ЭКО" в 2012 году займ в размере 900 миллионов рублей. Имущество должника оценивается в 333,1 миллиарда рублей.

По сообщениям СМИ, проект по очистке сточных вод при помощи ультрафиолета "Чистый Дон" был инициирован "Ростовводоканалом" и  включен в "губернаторскую сотню". Построенный блок был введен в эксплуатацию три года назад, а комплекс для повторного использования промывки фильтров на очистных сооружениях стоимостью свыше миллиарда рублей должен был быть запущен в 2017 году. Однако сроки реализации этой части проекта перенесены.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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