Ростовское парковочное пространство не раскрывает ожидания по прибыли

Собеседник предпочел не отвечать на вопросы о том, каковы сборы в сутки на сегодняшний момент, на какой показатель компания планирует выйти и в какие сроки.
"Часть средств поступает в администрацию Ростова, часть в нашу компанию для функционирования новой услуги. Штрафы за неоплаченное парковочное место также идут в администрацию", - сообщил Зацаринный.
Финансируется проект на собственные средства компании без бюджетных. В первый день работы проекта за парковку заплатил лишь каждый третий, это было связано со сбоями в работе паркоматов.