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Ростовское парковочное пространство не раскрывает ожидания по прибыли

4 октября 2016, 10:37
Представители "Ростовского парковочного пространства", занимающегося организацией и обслуживанием платных парковок в Ростове-на-Дону, не стали раскрывать своих ожиданий по прибыли, заявил RostovGazeta компании Ярослав Зацаринный.

Собеседник предпочел не отвечать на вопросы о том, каковы сборы в сутки на сегодняшний момент, на какой показатель компания планирует выйти и в какие сроки.

"Часть средств поступает в администрацию Ростова, часть в нашу компанию для функционирования новой услуги. Штрафы за неоплаченное парковочное место также идут в администрацию", - сообщил Зацаринный.

Финансируется проект на собственные средства компании без бюджетных. В первый день работы проекта за парковку заплатил лишь каждый третий, это было связано со сбоями в работе паркоматов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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