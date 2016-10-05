Дольщики ЖК "Европейский" требуют банкротства застройщика в суде

ЖК "Европейский", расположенный в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, должны были сдать еще в сентябре 2016 года. Сейчас половина из десяти недостроенных домов находится на этапе котлована.
Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) назначено на 12 октября.
ООО "Строй Старт" выступает ответчиком по еще одному делу. Компания задолжала Территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области за аренду земли порядка 6,5 миллиона рублей. Судебные разбирательства по этому делу несколько раз откладывались по просьбе ответчика для предоставления дополнительных доказательств.