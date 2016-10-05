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Дольщики ЖК "Европейский" требуют банкротства застройщика в суде

5 октября 2016, 09:49
Дольщики недостроенного жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону в суде требуют признания несостоятельным (банкротом) одного из застройщиков комплекса — ООО "Строй Старт" из-за неисполнения договоров о долевом участии, стало известно журналисту RostovGazeta из материалов Арбитражного суда Ростовской области.

ЖК "Европейский", расположенный в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, должны были сдать еще в сентябре 2016 года. Сейчас половина из десяти недостроенных домов находится на этапе котлована.

Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) назначено на 12 октября.

ООО "Строй Старт" выступает ответчиком по еще одному делу. Компания задолжала Территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области за аренду земли порядка 6,5 миллиона рублей. Судебные разбирательства  по этому делу несколько раз откладывались по просьбе ответчика для предоставления дополнительных доказательств.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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