Дольщики ЖК "Европейский" требуют банкротства застройщика в суде

ООО "Строй Старт" выступает ответчиком по еще одному делу. Компания задолжала Территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области за аренду земли порядка 6,5 миллиона рублей. Судебные разбирательства по этому делу несколько раз откладывались по просьбе ответчика для предоставления дополнительных доказательств.

