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FIFA будет следить за фанатами ЧМ-2018 для борьбы с расизмом

5 октября 2016, 09:09
Представитель FIFA Алоис Хуг сообщил, что на Чемпионате мира по футболу в 2018 году организация будет следить за фанатами на трибунах в целях предотвращения проявлений расизма, пишет Матч-ТВ.
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ЧМ-2018

"В футболе не должно быть места расизму или любой форме дискриминации, мы продолжим бороться с этим с помощью специальной системы мониторинга ситуации на трибунах", – добавили в организации.

Систему внедрят уже на отборочных соревнованиях к ЧМ-2018 и на играх на Кубке конфедераций в следующем году. Алоис Хуг добавил, что мундиаль в России – отличная возможность показать, что любым шовинистским проявлениям в спорте не место.

Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ростов-на-Дону также станет одним из городов-хозяев матчей.

#Новости#ЧМ-2018#Общество#Денис Объедкин
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