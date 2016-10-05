FIFA будет следить за фанатами ЧМ-2018 для борьбы с расизмом

"В футболе не должно быть места расизму или любой форме дискриминации, мы продолжим бороться с этим с помощью специальной системы мониторинга ситуации на трибунах", – добавили в организации.
Систему внедрят уже на отборочных соревнованиях к ЧМ-2018 и на играх на Кубке конфедераций в следующем году. Алоис Хуг добавил, что мундиаль в России – отличная возможность показать, что любым шовинистским проявлениям в спорте не место.
Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ростов-на-Дону также станет одним из городов-хозяев матчей.