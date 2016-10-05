FIFA будет следить за фанатами ЧМ-2018 для борьбы с расизмом

Систему внедрят уже на отборочных соревнованиях к ЧМ-2018 и на играх на Кубке конфедераций в следующем году. Алоис Хуг добавил, что мундиаль в России – отличная возможность показать, что любым шовинистским проявлениям в спорте не место.