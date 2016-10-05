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Победителем "Командирских стартов" в Ростове стала 58-я армия ЮВО

5 октября 2016, 08:56
По итогам "Командирских стартов" подразделений ЮВО, проходивших в Ростове-на-Дону, победителем стала 58-я общевойсковая армия, информирует пресс-центр ведомства.

“В третьем этапе общероссийских соревнований приняли участие свыше 150 офицеров Южного военного округа. Победитель стартов, общевойсковая армия, набрала в итоге более 700 балов. На втором и третьем местах - команды Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО с 570 и 530 баллами соответственно”, - говорится в сообщении.

В индивидуальных состязаниях победил офицер из мотострелковой бригады Дагестана Юрий Серебренников. Среди отдельных соединений победу вырвала волгоградская отдельная мотострелковая бригада.

В ноябре команда из 11 офицеров ЮВО выступит на финальном этапе "Командирских стартов" в Москве.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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