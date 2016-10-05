Победителем "Командирских стартов" в Ростове стала 58-я армия ЮВО

“В третьем этапе общероссийских соревнований приняли участие свыше 150 офицеров Южного военного округа. Победитель стартов, общевойсковая армия, набрала в итоге более 700 балов. На втором и третьем местах - команды Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО с 570 и 530 баллами соответственно”, - говорится в сообщении.