Победителем "Командирских стартов" в Ростове стала 58-я армия ЮВО

“В третьем этапе общероссийских соревнований приняли участие свыше 150 офицеров Южного военного округа. Победитель стартов, общевойсковая армия, набрала в итоге более 700 балов. На втором и третьем местах - команды Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО с 570 и 530 баллами соответственно”, - говорится в сообщении.
В индивидуальных состязаниях победил офицер из мотострелковой бригады Дагестана Юрий Серебренников. Среди отдельных соединений победу вырвала волгоградская отдельная мотострелковая бригада.
В ноябре команда из 11 офицеров ЮВО выступит на финальном этапе "Командирских стартов" в Москве.