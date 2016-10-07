Реконструкцию стадиона Локомотив в Ростове завершат с опозданием

По документам портала госзакупок, работы планировали окончить уже к декабрю 2017 года, однако из-за задержки в проектировании сроки скорректировали. Стадион станет тренировочной базой для футбольных команд во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"По информации департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, работы на данном объекте планируют завершить до 29 января 2018 года. Проект стадиона получил положительное экспертное заключение, в конце августа застройщик приступил к строительству", — утверждает она.
Проект предусматривает замену покрытия футбольного поля и расширение трибун до 500 посадочных мест. На месте здания бывшего административного комплекса построят новое с обновленными помещениями для пресс-конференций и под бытовые нужды. На реконструкцию стадиона из областного бюджета выделили 332 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta писала о срывах сроков проектирования ещё двух объектов к мундиалю. Речь идёт о посадочной площадке для вертолетов экстренных служб вблизи "Ростов-Арены" и самого стадиона.