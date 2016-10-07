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Реконструкцию стадиона Локомотив в Ростове завершат с опозданием

7 октября 2016, 15:15
Реконструкция стадиона "Локомотив" детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №19 в городе Ростове-на-Дону завершится почти с двухмесячным опозданием, сообщила журналисту RostovGazeta и.о. начальника управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ администрации города Виктория Холодова.

По документам портала госзакупок, работы планировали окончить уже к декабрю 2017 года, однако из-за задержки в проектировании сроки скорректировали. Стадион станет тренировочной базой для футбольных команд во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"По информации департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, работы на данном объекте планируют завершить до 29 января 2018 года. Проект стадиона получил положительное экспертное заключение, в конце августа застройщик приступил к строительству", — утверждает она.

Проект предусматривает замену покрытия футбольного поля и расширение трибун до 500 посадочных мест. На месте здания бывшего административного комплекса построят новое с обновленными помещениями для пресс-конференций и под бытовые нужды. На реконструкцию стадиона из областного бюджета выделили 332 миллиона рублей.

Ранее RostovGazeta писала о срывах сроков проектирования ещё двух объектов к мундиалю. Речь идёт о посадочной площадке для вертолетов экстренных служб вблизи "Ростов-Арены" и самого стадиона.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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