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Саввиди назвал условия возобновления работы с "Ростовом"

7 октября 2016, 13:27
"Группа Агроком" может возобновить сотрудничество с футбольным клубом "Ростов" при выполнении последним определенных условий, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на слова бывшего титульного спонсора ростовской команды Ивана Саввиди.

“Компания готова вернуться к прежним отношениям только в том случае, если руководство клуба будет относиться к вложенным "Группой Агроком" деньгам как к своим, и ему будут оказывать поддержку и другие компании. В данный момент мы не работаем с командой, но готовы рассмотреть вариант совместного с другими спонсорами финансирования "Ростова", - приводит издание слова Саввиди.

Напомним, "Группа Агроком", с 2015 года являвшаяся титульным спонсором "Ростова", разорвала контракт с футбольным клубом из-за разногласий между руководством команды и холдинга.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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