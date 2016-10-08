Дольщики ЖК "Европейский" митингуют у "публички" в Ростове

Своих квартир они дожидаются с 2015 года. Среди десяти недостроенных домов половина – на этапе котлована. Новый инвестор – ООО "Полет" получил разрешение на строительство четырех литер и обещает достроить весь жилой комплекс в течение года после снятия ареста на землю. Когда люди смогут въехать в свои квартиры, он не уточняет.