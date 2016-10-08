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Дольщики ЖК "Европейский" митингуют у "публички" в Ростове

8 октября 2016, 13:31
Дольщики недостроенного жилого комплекса "Европейский", расположенного в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, митингуют около Донской публичной библиотеки, сообщает журналист RostovGazeta.

Своих квартир они дожидаются с 2015 года. Среди десяти недостроенных домов половина – на этапе котлована. Новый инвестор – ООО "Полет" получил разрешение на строительство четырех литер и обещает достроить весь жилой комплекс в течение года после снятия ареста на землю. Когда люди смогут въехать в свои квартиры, он не уточняет.

"Мы хотим, чтобы нас услышала власть, к нам пришли на помощь. Инвесторы меняются, но результата как не было, так и нет", — отмечает одна из участниц митинга.


После череды безрезультатных обращений в администрацию города, правительство, стройнадзор, прокуратуру дольщики уже не верят в возможность окончания строительства своих домов и пишут письмо президенту, сообщил представитель дольщиков. 

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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