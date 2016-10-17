Чиновник Ростова-на-Дону попался на нарушениях при торгах

В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности чиновника, которого поймали на нарушениях при проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, сообщает управление ФАС по региону.