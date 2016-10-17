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Чиновник Ростова-на-Дону попался на нарушениях при торгах

17 октября 2016, 10:14
В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности чиновника, которого поймали на нарушениях при проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, сообщает управление ФАС по региону.

"Специалисты выявили, что чиновник неправомерно допустил к участию в конкурсе компании "Доходные дома" и "ЖилСтройКомплекс", - сказано в сообщении.

Уточняется, что виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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