Чиновник Ростова-на-Дону попался на нарушениях при торгах
17 октября 2016, 10:14
В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности чиновника, которого поймали на нарушениях при проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, сообщает управление ФАС по региону.
"Специалисты выявили, что чиновник неправомерно допустил к участию в конкурсе компании "Доходные дома" и "ЖилСтройКомплекс", - сказано в сообщении.
Уточняется, что виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.