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На Дону усилят работу ветеринарно-полицейских постов из-за АЧС

18 октября 2016, 12:20
В Ростовской области усилят работу ветеринарно-полицейских постов для предотвращения распространения африканской чумы свиней, сообщает во вторник облправительство.

"Сейчас учет поголовья животных властями поселений осуществляется без нужного контроля. Совместная работа ветинспектора и работника ДПС в рамках работы мобильной ветеринарно-полицейской группы обеспечена не во всех районах области", - сказано в сообщении.

Уточняется, что владельцы животных отказываются от выполнения необходимых ветмероприятий, скрывая реальное количество поголовья.

Ранее в Веселовском районе региона объявили режим ЧС из-за обнаружения вируса. В результате были уничтожены все свиньи в очаге чумы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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