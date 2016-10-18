На Дону усилят работу ветеринарно-полицейских постов из-за АЧС

"Сейчас учет поголовья животных властями поселений осуществляется без нужного контроля. Совместная работа ветинспектора и работника ДПС в рамках работы мобильной ветеринарно-полицейской группы обеспечена не во всех районах области", - сказано в сообщении.
Уточняется, что владельцы животных отказываются от выполнения необходимых ветмероприятий, скрывая реальное количество поголовья.
Ранее в Веселовском районе региона объявили режим ЧС из-за обнаружения вируса. В результате были уничтожены все свиньи в очаге чумы.