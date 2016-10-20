Только КПРФ выступила против заморозки прожиточного минимума на Дону

"Мы говорим о пенсионерах и о том, что нужно заморозить выплаты на уровне 2016 года в 2017-м. Но все депутаты ходят в магазины и знают реальные цены. К сожалению, эти цены бьют по малоимущим больше всего. И когда инфляция сжирает зарплаты и пенсии, мы должны индексировать выплату хотя бы на процент инфляции", - высказался руководитель фракции КПРФ Евгений Бессонов.