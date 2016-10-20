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Только КПРФ выступила против заморозки прожиточного минимума на Дону

20 октября 2016, 11:13
Депутат фракции КПРФ в парламенте Ростовской области Игорь Беляев на заседании в четверг выступил против сохранения размера прожиточного минимум в Ростовской области, но закон все равно приняли, передает корреспондент RostovGazeta.

"Никакого фактического увеличения денежного содержания самых малообеспеченных пенсионеров в области в 2017 году не ожидается. С учётом официального уровня инфляции произойдёт существенное уменьшение фактического обеспечения тысяч пенсионеров области", - рассказал Беляев.

Фракция КПРФ считает, рассказал он, что прожиточный минимум должен быть увеличен не менее чем на фактический размер инфляции. Также фракция приняла решение голосовать против законопроекта и предложила поступить так же представителям остальных партий.

"Мы говорим о пенсионерах и о том, что нужно заморозить выплаты на уровне 2016 года в 2017-м. Но все депутаты ходят в магазины и знают реальные цены. К сожалению, эти цены бьют по малоимущим больше всего. И когда инфляция сжирает зарплаты и пенсии, мы должны индексировать выплату хотя бы на процент инфляции", - высказался руководитель фракции КПРФ Евгений Бессонов.

При этом КПРФ не внесла никаких изменений в законопроект, хотя у них было на это достаточно времени, заметил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Законопроект о сохранении минимальной выплаты пенсионерам на уровне 2016 года в 2017 году (это 8 488 рублей) был принят в четверг на 36-м заседании законодательного собрания Ростовской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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