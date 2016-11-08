На авторынке РФ определились самые дешевые авто

Самым дешевым стало китайское авто Lifan Smily 2015 года выпуска. Его стоимость составляет почти 370 тысяч рублей. Далее в этом рейтинге идет "Лада Гранта" в кузове седан по цене от 383,9 тысячи рублей.
Тройку лидеров замыкает "Лада Приора". Ее стоимость составляет от 389 тысячи рублей.
Далее идут Chery Bonus, FAW V5, Chery Very.
Свыше 400 тысяч рублей стоят "Лада Гранта" в кузове лифтбек, Datsun on-DO и хэтчбек Ravon R2.
На последние места попали Ravon Nexia R3 и Geely GC6. Начальная цена составляет 419 тысяч рублей.