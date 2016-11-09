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В Ростове к ЧМ-2018 пустят по городским маршрутам чешские электробусы

9 ноября 2016, 07:59
Администрация Ростова-на-Дону рассматривает возможность сотрудничества с чешским производителем автобусов "SOR Libchavy" и приобрести электробусы для городской маршрутной сети, сообщили в мэрии донской столицы.
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ЧМ-2018

"Сотрудничество обсуждают в рамках развития Ростова-на-Дону перед приемом иностранных туристов во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году", – пояснили в администрации города.

Низкопольные и безбарьерные салоны низкопольных электробусов способны проезжать 300 километров пути на одном заряде, что равняется примерно суткам обслуживания города по маршрутам общественного транспорта. Примечательно, что чешские электробусы могут подключаться к линиям троллейбусов, при этом автобус обладает легким кузовом из композитных материалов и нержавеющей стали.

Вместительность такого автобуса на электроприводе – 85 пассажиров, в нем 19 стандартных сидений и еще дополнительно шесть откидных. Мощность электродвигателя – 120 ватт, отходное тепло мотора используется для обогрева салона.


#Новости#ЧМ-2018#Общество#Денис Объедкин
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