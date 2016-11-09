В Ростове к ЧМ-2018 пустят по городским маршрутам чешские электробусы

Низкопольные и безбарьерные салоны низкопольных электробусов способны проезжать 300 километров пути на одном заряде, что равняется примерно суткам обслуживания города по маршрутам общественного транспорта. Примечательно, что чешские электробусы могут подключаться к линиям троллейбусов, при этом автобус обладает легким кузовом из композитных материалов и нержавеющей стали.