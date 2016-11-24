Таганрожец Рома Зверь отсудил миллион у создателей фильма "Выпускной"

По словам Ромы Зверя, два года назад к директору группы обратились представители компании "Централ Партнершип" с просьбой разрешить использовать песню "Южная ночь" для одной из сцен фильма "Выпускной". Музыкант отметил, что, если идея фильма приходится ему по душе, то он может дать разрешение бесплатно использовать свои песни в кинофильмах, однако сценарий будущей комедии ему не понравился, и ее создателям в письменном виде было отказано.