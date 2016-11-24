Таганрожец Рома Зверь отсудил миллион у создателей фильма "Выпускной"

По словам Ромы Зверя, два года назад к директору группы обратились представители компании "Централ Партнершип" с просьбой разрешить использовать песню "Южная ночь" для одной из сцен фильма "Выпускной". Музыкант отметил, что, если идея фильма приходится ему по душе, то он может дать разрешение бесплатно использовать свои песни в кинофильмах, однако сценарий будущей комедии ему не понравился, и ее создателям в письменном виде было отказано.
И хотя в фильме композиция "Южная ночь" не прозвучала ни разу, песня была использована в качестве музыкального сопровождения рекламных трейлеров, которые транслировались в кинотеатрах.
Судебные баталии продолжались с 2015 года. Московский арбитражный суд не принял доводы "Зверей" и отказал в иске о нарушении авторского права. Но музыканты решили не сдаваться и обратились в суд второй инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд оказался на стороне рок-группы и теперь создателям фильма "Выпускной" придется выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.