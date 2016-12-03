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Свыше 75% сотрудников хотят отомстить бывшему шефу

3 декабря 2016, 09:25
Более 75% уволенных сотрудников хотели бы отомстить своим бывшим руководителям, следует из исследований одной из страховых компаний РФ.

"В мыслях каким-либо образом насолить бывшим шефу, а зачастую и коллегам, мечтают 75% опрошенных, но совершить реальные действия готовы лишь 2% из них, а отмстили и вовсе лишь 1% уволенных", - сказано в сообщении.

Чаще всего оскорбленные увольнением сотрудники пытаются подпортить репутацию бывшего начальника, более 30% не считают незаконным использовать информацию с бывшего места работы в личных целях, а часть респондентов и вовсе удаляют все наработанные данные с компьютера при увольнении.

Чаще всего воровством информации занимаются рядовые сотрудники, их 31%, дальше по убывающей идут руководители отделов, IT-персонал, бухгалтеры, экономисты и секретари.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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