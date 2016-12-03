Свыше 75% сотрудников хотят отомстить бывшему шефу

"В мыслях каким-либо образом насолить бывшим шефу, а зачастую и коллегам, мечтают 75% опрошенных, но совершить реальные действия готовы лишь 2% из них, а отмстили и вовсе лишь 1% уволенных", - сказано в сообщении.