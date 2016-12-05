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Бобров посчитали в Ростовской области

5 декабря 2016, 04:54
Численность популяции бобров посчитали ученые на территории Ростовской области, сообщает облправительство.

"На территории области обнаружили свыше 500 поселений бобров, в которых в общей сложности проживают от 1900 до 2400 особей", - сказано в сообщении.

На данные момент бобры живут лишь в 13 из 43 муниципальных районах региона, но их расселение продолжается. Наиболее многочисленные поселения бобров зафиксированы в Советском, Шолоховском и Обливском районах.

Уточняется, что подсчет бобров, которого ранее не проводили, осуществили после поступления жалоб жителей области на увеличение популяции и вредительство. Однако результаты исследования показали, что вести регуляцию численности бобра в регионе пока не требуется.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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