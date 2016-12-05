Вольфрамовый завод за $500 млн построят под Ростовом

"Я уже неоднократно говорил о необходимости создания в Ростовской области технопарка "Вольфрамовая долина". Этот проект не умер и разрабатывается на базе РЭМЗа. Потребителей вольфрамовой продукции в России очень много, и все они в основном связаны с оборонным сектором", — отмечает Варшавский.