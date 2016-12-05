Вольфрамовый завод за $500 млн построят под Ростовом

Проект нового завода был инициирован еще год назад под нужды строящегося в Батайске вертолетного кластера, но из-за нехватки финансирования его приостановили. Примерная стоимость завода оценивается в сумму около 500 миллионов долларов.
"Я уже неоднократно говорил о необходимости создания в Ростовской области технопарка "Вольфрамовая долина". Этот проект не умер и разрабатывается на базе РЭМЗа. Потребителей вольфрамовой продукции в России очень много, и все они в основном связаны с оборонным сектором", — отмечает Варшавский.
Так, по словам Варшавского, данный металл используется в таких высокотехнологичных отраслях, как машиностроение для производства двигателей военных и гражданских самолетов, ракет и танков, в металлургии и сталелитейном производстве. По его запасам мировое господство Россия уступает только Канаде, однако технологии, которые используются для его переработки на единственном российском заводе ОАО "Победит" — прошлого века.
"Победитовое сверло – это технология ХХ века. Вольфрам - жаростойкий металл, но очень тяжелый, поэтому мы сотрудничаем с Роснано и намерены выпускать такой инструмент, на котором вольфрам составлял лишь тонкий слой напыления", — говорит Варшавский.
По его словам, реализация проекта в Шахтах позволит освободить отечественный оборонный комплекс от импортной продукции. Однако сейчас завод, на базе которого планируется строительство, находится на грани банкротства. Соответствующий иск в Арбитражный суд Ростовской области подало ООО "ВАЗМЕТАБРАЗИВ".