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Знаменитый Дом Врангеля решили реконструировать

5 декабря 2016, 12:10
В соцсетях появились фотографии проекта реконструкции Дома Врангеля, построенного в Ростове в 1885 году, однако в министерстве культуры RostovGazeta не смогли прокомментировать, когда именно начнется ремонт знаменитого объекта культурного наследия.

"На данный момент готовится проектно-сметная документация по реконструкции Дома Врангеля. Когда именно приступят к ремонтным работам – неизвестно", - сказал заместитель министра культуры Ростовской области Иван Грунский.

На фотографиях, появившихся в сети, видно, что Дом Врангеля после ремонта, возможно, станет двухэтажным. Но и этот факт также подтвердить не удалось.

"Пока мы не видели проект, не можем точно сказать, как будет выглядеть объект в конченом результате", - сказал Грунский.

"Еще в начале текущего года чиновники говорили о том, что планируется реконструкция знаменитого Дома Врангеля. Однако на сегодняшний день мы видим, что из всех работ на объекте спилено лишь одно дерево", - сказал председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

В Доме Врангеля провел свое детство главный руководитель Белого движения Пётр Николаевич Врангель. Сейчас дом имеет статус объекта культурного наследия города. Здание передали Ростовской епархии в 2006 году, но тогда удалось заменить лишь кровлю и установить временные окна.

В итоге объект был продан ООО "Управление механизации" в 2013 году.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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