Знаменитый Дом Врангеля решили реконструировать

"Еще в начале текущего года чиновники говорили о том, что планируется реконструкция знаменитого Дома Врангеля. Однако на сегодняшний день мы видим, что из всех работ на объекте спилено лишь одно дерево", - сказал председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.