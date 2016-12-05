Знаменитый Дом Врангеля решили реконструировать

"На данный момент готовится проектно-сметная документация по реконструкции Дома Врангеля. Когда именно приступят к ремонтным работам – неизвестно", - сказал заместитель министра культуры Ростовской области Иван Грунский.
На фотографиях, появившихся в сети, видно, что Дом Врангеля после ремонта, возможно, станет двухэтажным. Но и этот факт также подтвердить не удалось.
"Пока мы не видели проект, не можем точно сказать, как будет выглядеть объект в конченом результате", - сказал Грунский.
"Еще в начале текущего года чиновники говорили о том, что планируется реконструкция знаменитого Дома Врангеля. Однако на сегодняшний день мы видим, что из всех работ на объекте спилено лишь одно дерево", - сказал председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
В Доме Врангеля провел свое детство главный руководитель Белого движения Пётр Николаевич Врангель. Сейчас дом имеет статус объекта культурного наследия города. Здание передали Ростовской епархии в 2006 году, но тогда удалось заменить лишь кровлю и установить временные окна.
В итоге объект был продан ООО "Управление механизации" в 2013 году.