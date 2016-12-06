Жители Ростова попросили городские власти убрать сосульки под мостами

Жители Ростова-на-Дону обеспокоены из-за того, что под мостом на пересечении улицы Нансена и проспекта Нагибина образуются огромные сосульки, говорится в сообщении на сервисе "Благоустройство" на сайте городской администрации.

По словам ростовчан, сосульки образуются из-за протекания труб. Местные жители просят ликвидировать протечки.

"Сосульки постоянно увеличиваются и представляют угрозу водителям и пассажирам автотранспорта", - сказано в сообщении.