Суд удовлетворил иск Децла к Басте за "лохматое чмо"

Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом".
"Иск удовлетворить частично, взыскать 50 тысяч рублей", - сказал судья.
Представитель Децла заявил, что доволен таким решением суда, так как это первый подобный прецедент.
Баста также не возражает против него. "Видимо, 50 тысяч рублей Децлу нужны. Обжаловать не будем", - сказал ростовский артист.
Суд не удовлетворил требование об удалении спорной записи из аккаунта Басты.