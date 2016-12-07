Женщину-трансгендера выпустили из СИЗО Новочеркасска

Альбина Матюнина получила в 2011 году 2 года условно за кражу из магазина 1800 рублей. В какой-то момент осужденная уклонилась от наказания и перестала отмечаться в инспекции. Матюнину объявили в розыск. Задержать ее удалось в столице, когда она пыталась в отделе ФМС заменить паспорт. Однако, поменяв пол с мужского на женский, получить новый документ она не успела. Альбину этапировали в московское, затем в ростовское СИЗО-1, оттуда она попала в СИЗО Новочеркасска. Пол задержанной в паспорте идентифицирован как мужской, поэтому ее помещали в мужское СИЗО.

