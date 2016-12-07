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Женщину-трансгендера выпустили из СИЗО Новочеркасска

7 декабря 2016, 06:41
Из СИЗО Новочеркасска 2 декабря освободили женщину-трансгендера Альбину Матюнину, осужденную в 2011 году за кражу, рассказал RostovGazeta начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области Борис Марухян.

"Сейчас Алексей Матюнин (по паспорту) все еще состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции по Аксайскому району. В ближайшее время состоится еще одно судебное заседание по этому делу", - сказал Марухян.

Альбина Матюнина получила в 2011 году 2 года условно за кражу из магазина 1800 рублей. В какой-то момент осужденная уклонилась от наказания и перестала отмечаться в инспекции. Матюнину объявили в розыск. Задержать ее удалось в столице, когда она пыталась в отделе ФМС заменить паспорт. Однако, поменяв пол с мужского на женский, получить новый документ она не успела. Альбину этапировали в московское, затем в ростовское СИЗО-1, оттуда она попала в СИЗО Новочеркасска. Пол задержанной в паспорте идентифицирован как мужской, поэтому ее помещали в мужское СИЗО.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека физиологическим полом при рождении.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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